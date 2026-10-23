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Вода и лед внутри холодильника: как быстро устранить проблему без ремонта

Мария Николишин
23 октября 2026, 10:24
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Некоторые причины владелец может выявить и устранить самостоятельно, но постоянная влажность в камере свидетельствует о неисправности.
Вода и лед внутри холодильника: как быстро устранить проблему без ремонта
Почему холодильник обледеневает изнутри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему на задней стенке холодильника образуется лед
  • Как переполненные полки мешают охлаждению

Вода или лед на задней стенке холодильника - распространенная проблема, которая возникает по определенным причинам. Однако, чтобы ее решить, достаточно проверить некоторые детали.

Главред решил разобраться, почему холодильник покрывается льдом изнутри.

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Почему появляется вода на стенке холодильника

Вода, иней и даже лед на внутренней задней стенке холодильника не всегда означают поломку. Однако постоянная влага или толстый слой льда - повод проверить прибор. Чаще всего причиной проблемы являются забитый слив, изношенный уплотнитель дверцы или неправильно установленная температура, пишет Blikk.

Тревожные признаки следующие: капель становится все больше, а продукты у задней стенки частично подмерзают. Среди наиболее распространенных причин эксперты называют также частое или длительное открывание дверцы и слишком плотное размещение продуктов, которое мешает циркуляции воздуха.

Впрочем, определенное количество влаги внутри камеры является вполне нормальным явлением.

"Конденсация также может быть частью нормальной работы прибора, особенно когда теплый, влажный воздух попадает в холодильное отделение", - отмечают специалисты.

Что нужно проверить в холодильнике

Чем чаще открывают дверцу и чем дольше она остается открытой, тем больше теплого воздуха попадает внутрь, а значит, образуется больше конденсата. Поэтому следует следить за тем, чтобы дверца каждый раз плотно закрывалась.

Уплотнитель со временем изнашивается, трескается или загрязняется, и дверца перестает плотно прилегать. Его состояние рекомендуется осмотреть, при необходимости очистить или заменить.

Еще одна причина избыточного образования инея заключается в слишком низкой температуре. Оптимальным для холодильника специалисты обычно считают диапазон от 3 до 5 °C. После изменения настроек следует учитывать, что прибор переходит в новый режим не сразу.

Если дренажное отверстие забилось, талая вода не стекает и остается в камере, где может снова замерзнуть на задней стенке. Проверить и прочистить слив в большинстве случаев можно дома, следуя инструкции производителя и используя мягкий инструмент, подходящий для данного прибора.

Что делать, если гудит холодильник
Что делать, если гудит холодильник / Инфографика: Главред

Почему не стоит класть в холодильник много продуктов

Переполненный холодильник также охлаждается неравномерно, поскольку холодный воздух не может свободно циркулировать. Продукты следует раскладывать так, чтобы они не перекрывали поток воздуха и не касались задней стенки.

Как снять емкость для талой воды из холодильника - видео:

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Об источнике: Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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