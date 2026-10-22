Тепло не доходит до комнаты из-за одной вещи: что стоит проверить возле батареи

Эксперты определили допустимый выступ подоконника и расстояние до батареи, при которых тепло поступает в комнату.

https://glavred.info/life/teplo-ne-dohodit-do-komnaty-iz-za-odnoy-veshchi-chto-stoit-proverit-vozle-batarei-10806365.html Ссылка скопирована

Почему батареи хуже обогревают комнату / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие два измерения у окна нужно сделать перед зимой

Как исправить широкий подоконник без его замены

Многие люди сталкиваются с такой проблемой: отопление включено, батареи горячие, но в комнате по-прежнему прохладно. На первый взгляд кажется, что виновник - котел, но не все так однозначно.

Главред решил разобраться, почему батареи плохо обогревают комнату.

видео дня

Почему нужно измерить подоконник

Холод в комнате при горячей батарее и запотевшие утром окна часто вызваны не слабым отоплением, а слишком широким подоконником. Он нависает над радиатором или расположен слишком низко и не пропускает теплый воздух в помещение. Чтобы выявить проблему, достаточно двух измерений рулеткой, пишет Kolpexim.

Первое измерение - на сколько сантиметров подоконник выступает из штукатурки стены. Второе - расстояние от верхнего края радиатора до нижней плоскости подоконника. Результаты следует записывать отдельно для каждого окна, ведь в пределах одного дома они могут существенно отличаться.

Каким должен быть зазор между батареей и подоконником

Оптимальный зазор между батареей и подоконником составляет 10 см. Под узким подоконником, выступающим на 3–7 см, радиатор допустимо устанавливать ближе. Если же выступ превышает 7 см, расстояние должно приближаться к 10 см.

Больший выступ ухудшает обогрев помещения и вызывает образование конденсата на стекле. Объяснение этому кроется в самой физике конвекции.

"Механизм прост. Теплый воздух от радиатора поднимается вверх. Узкий подоконник мягко направляет его в сторону комнаты, а широкая панель чуть выше радиатора действует как крышка", - говорят эксперты.

В результате нагретый воздух циркулирует под панелью, вместо того чтобы прогревать комнату.

Почему батарея горячая, а в комнате холодно / Инфографика: Главред

Как исправить ситуацию без замены подоконника

Демонтаж подоконника - это крайняя мера, и сначала стоит попробовать более дешевые варианты. Первый - решетка или отверстия в самой панели: они подходят для подоконников с выступом более 5 см. Второй вариант - опустить батарею или заменить ее на более низкую.

Как выпустить воздух из батареи – видео:

Читайте также:

Об источнике: Kolpexim Kolpexim - польское предприятие, основанное в 1994 году, специализирующееся на производстве и продаже строительных изделий. На сайте эксперты публикуют практические советы по обустройству дома, установке окон и подоконников, а также по улучшению теплоизоляции помещений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред