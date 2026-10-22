Тепло не доходит до комнаты из-за одной вещи: что стоит проверить возле батареи

Вы узнаете:
- Какие два измерения у окна нужно сделать перед зимой
- Как исправить широкий подоконник без его замены
Многие люди сталкиваются с такой проблемой: отопление включено, батареи горячие, но в комнате по-прежнему прохладно. На первый взгляд кажется, что виновник - котел, но не все так однозначно.
Главред решил разобраться, почему батареи плохо обогревают комнату.
Почему нужно измерить подоконник
Холод в комнате при горячей батарее и запотевшие утром окна часто вызваны не слабым отоплением, а слишком широким подоконником. Он нависает над радиатором или расположен слишком низко и не пропускает теплый воздух в помещение. Чтобы выявить проблему, достаточно двух измерений рулеткой, пишет Kolpexim.
Первое измерение - на сколько сантиметров подоконник выступает из штукатурки стены. Второе - расстояние от верхнего края радиатора до нижней плоскости подоконника. Результаты следует записывать отдельно для каждого окна, ведь в пределах одного дома они могут существенно отличаться.
Каким должен быть зазор между батареей и подоконником
Оптимальный зазор между батареей и подоконником составляет 10 см. Под узким подоконником, выступающим на 3–7 см, радиатор допустимо устанавливать ближе. Если же выступ превышает 7 см, расстояние должно приближаться к 10 см.
Больший выступ ухудшает обогрев помещения и вызывает образование конденсата на стекле. Объяснение этому кроется в самой физике конвекции.
"Механизм прост. Теплый воздух от радиатора поднимается вверх. Узкий подоконник мягко направляет его в сторону комнаты, а широкая панель чуть выше радиатора действует как крышка", - говорят эксперты.
В результате нагретый воздух циркулирует под панелью, вместо того чтобы прогревать комнату.
Как исправить ситуацию без замены подоконника
Демонтаж подоконника - это крайняя мера, и сначала стоит попробовать более дешевые варианты. Первый - решетка или отверстия в самой панели: они подходят для подоконников с выступом более 5 см. Второй вариант - опустить батарею или заменить ее на более низкую.
Как выпустить воздух из батареи – видео:
Читайте также:
- Не только вкус: чем молотый кофе отличается от растворимого
- Зарядки в розетке незаметно тратят деньги: как сэкономить на электричестве
- Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд
Об источнике: Kolpexim
Kolpexim - польское предприятие, основанное в 1994 году, специализирующееся на производстве и продаже строительных изделий. На сайте эксперты публикуют практические советы по обустройству дома, установке окон и подоконников, а также по улучшению теплоизоляции помещений.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред