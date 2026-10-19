Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котел

Вы узнаете:
- Какую температуру установить на термостате зимой
- Сколько можно сэкономить, снизив температуру на один градус
Многие люди сомневаются, какую температуру следует выставлять на термостате котла, чтобы согреть дом и сэкономить на отоплении.
Главред решил разобраться, какая температура является оптимальной во время отопительного сезона.
Какую температуру выставлять, чтобы экономить на отоплении
Для домов оптимальная температура на термостате составляет 19–20 °C. Однако снижение даже на один градус сокращает счета за отопление до 10%, пишет Express.
На фоне роста тарифов все большее значение приобретает то, на какой отметке стоит регулятор котла. Эксперт Джордж Пенни называет конкретный ориентир для тех, кто проводит день дома и много двигается.
"Для большинства домохозяйств оптимальной является температура 20 °C - при условии, что вы дома и ведете активный образ жизни. Этого достаточно, чтобы большинство людей чувствовали себя комфортно, и в то же время это предотвращает излишнюю работу системы отопления", - отмечает он.
Если установить более высокую температуру, котел будет обогревать дом сверх реальной необходимости. Поэтому эксперт советует запрограммировать систему так, чтобы она запускалась примерно за полчаса до пробуждения: тогда не придется ждать, пока прогреются батареи.
Какой может быть минимальная температура
Эксперты отмечают, что важно не допускать понижения температуры ниже 16 °C на длительное время, поскольку это может привести к появлению сырости в квартире и создать некомфортные условия.
Отдельные правила действуют для семей с грудными детьми. В детской комнате следует поддерживать температуру в пределах от 16 °C до 20 °C, а оптимальным показателем является 18 °C.
Как экономить на отоплении
Эксперты также предостерегают от привычки сразу выкручивать регулятор на максимум.
"Для большинства людей 19–20 °C - это хорошая начальная отметка для термостата. Хотя некоторые предпочитают более высокую температуру, лучше начать с более низкого уровня и повышать его по мере необходимости - так вы не будете переплачивать лишнего. Разница в несколько градусов кажется незначительной, но она может существенно увеличить ваш счет за отопление", - отмечают специалисты.
В частности, снижение температуры всего на один градус позволяет сэкономить до 10% на счетах за отопление.
Как сократить расходы на отопление - видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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