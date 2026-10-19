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Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котел

Мария Николишин
19 октября 2026, 21:14
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Специалисты рекомендуют поддерживать в жилых комнатах температуру 19–20 °C и не допускать длительного понижения температуры в доме ниже 16 °C.
Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котел
Какая оптимальная температура в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какую температуру установить на термостате зимой
  • Сколько можно сэкономить, снизив температуру на один градус

Многие люди сомневаются, какую температуру следует выставлять на термостате котла, чтобы согреть дом и сэкономить на отоплении.

Главред решил разобраться, какая температура является оптимальной во время отопительного сезона.

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Какую температуру выставлять, чтобы экономить на отоплении

Для домов оптимальная температура на термостате составляет 19–20 °C. Однако снижение даже на один градус сокращает счета за отопление до 10%, пишет Express.

На фоне роста тарифов все большее значение приобретает то, на какой отметке стоит регулятор котла. Эксперт Джордж Пенни называет конкретный ориентир для тех, кто проводит день дома и много двигается.

"Для большинства домохозяйств оптимальной является температура 20 °C - при условии, что вы дома и ведете активный образ жизни. Этого достаточно, чтобы большинство людей чувствовали себя комфортно, и в то же время это предотвращает излишнюю работу системы отопления", - отмечает он.

Если установить более высокую температуру, котел будет обогревать дом сверх реальной необходимости. Поэтому эксперт советует запрограммировать систему так, чтобы она запускалась примерно за полчаса до пробуждения: тогда не придется ждать, пока прогреются батареи.

Какой может быть минимальная температура

Эксперты отмечают, что важно не допускать понижения температуры ниже 16 °C на длительное время, поскольку это может привести к появлению сырости в квартире и создать некомфортные условия.

Отдельные правила действуют для семей с грудными детьми. В детской комнате следует поддерживать температуру в пределах от 16 °C до 20 °C, а оптимальным показателем является 18 °C.

Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котел
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как экономить на отоплении

Эксперты также предостерегают от привычки сразу выкручивать регулятор на максимум.

"Для большинства людей 19–20 °C - это хорошая начальная отметка для термостата. Хотя некоторые предпочитают более высокую температуру, лучше начать с более низкого уровня и повышать его по мере необходимости - так вы не будете переплачивать лишнего. Разница в несколько градусов кажется незначительной, но она может существенно увеличить ваш счет за отопление", - отмечают специалисты.

В частности, снижение температуры всего на один градус позволяет сэкономить до 10% на счетах за отопление.

Как сократить расходы на отопление - видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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