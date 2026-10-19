Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

Насыщенный вкус и густоту блюду придают не специи, а сочетание нескольких видов мяса, костей и медленное варка.

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В какой последовательности добавлять ингредиенты в бульон / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему бульону из одной курицы не хватает глубины

Сколько мяса нужно на 4 литра воды

Когда солить бульон, чтобы не пересолить

Одной курицы для традиционного насыщенного бульона недостаточно. Шеф-повара советуют сочетать птицу с говядиной примерно в соотношении два к одному и обязательно добавлять кости, хрящи и кожу.

Именно такая "золотая пропорция" придает глубокий вкус, насыщенный цвет и наваристость без усилителей вкуса и большого количества специй, сообщает польское издание Pyszności.

По словам кулинаров, бульон только из молодой курицы может быть вкусным, однако ему часто не хватает глубины и выразительного аромата. Поэтому к птице добавляют части говядины с кожей, хрящами и соединительной тканью.

Каждый вид мяса в кастрюле выполняет отдельную функцию:

курица отвечает за характерный вкус птицы;

говядина придает насыщенные мясные нотки и делает цвет темнее;

индейка придает отвару полноту без лишнего жира;

утка углубляет аромат, но её кладут умеренно, чтобы она не перебила другие ингредиенты.

Отдельную роль играют кости, кожа, хрящи и сухожилия. Во время длительного варки коллаген из них превращается в желатин, поэтому бульон становится гуще, а после охлаждения может немного застывать.

Сколько мяса нужно на 4 литра воды

На 4 литра холодной воды издание предлагает взять:

900–1000 г курицы с костями;

500–600 г говяжьей грудинки;

400–500 г индюшиных крылышек;

200–300 г утиной шеи или крыльев.

В итоге птицы в кастрюле примерно в два раза больше, чем говядины, а утка служит лишь ароматическим акцентом. Впрочем, этот набор можно подстроить под собственные предпочтения.

"Если же хочется получить более нежный и легкий вкус, утку можно вообще не добавлять, увеличив количество курицы", - советуют кулинары.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Как готовить, чтобы не потерять вкус

Даже идеально подобранный набор ингредиентов можно испортить неправильным температурным режимом. Главное правило - терпение.

"Залейте мясо холодной водой и медленно нагревайте. Бульон не должен сильно кипеть, так как частицы жира и белка растворятся в бульоне. Варите на медленном огне 3–4 часа, добавив овощи через час", - отмечают авторы Pyszności.

Соль стоит добавлять ближе к концу, когда часть жидкости уже выпарилась: так легче оценить вкус и не пересолить блюдо. Для цвета и аромата можно добавить поджаренный лук, однако он не способен компенсировать недостаток мяса.

Смотрите видео о том, как сварить идеальный куриный бульон:

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Об источнике: Pysznosci Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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