Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

Вы узнаете:
- Почему бульону из одной курицы не хватает глубины
- Сколько мяса нужно на 4 литра воды
- Когда солить бульон, чтобы не пересолить
Одной курицы для традиционного насыщенного бульона недостаточно. Шеф-повара советуют сочетать птицу с говядиной примерно в соотношении два к одному и обязательно добавлять кости, хрящи и кожу.
Именно такая "золотая пропорция" придает глубокий вкус, насыщенный цвет и наваристость без усилителей вкуса и большого количества специй, сообщает польское издание Pyszności.
По словам кулинаров, бульон только из молодой курицы может быть вкусным, однако ему часто не хватает глубины и выразительного аромата. Поэтому к птице добавляют части говядины с кожей, хрящами и соединительной тканью.
Каждый вид мяса в кастрюле выполняет отдельную функцию:
- курица отвечает за характерный вкус птицы;
- говядина придает насыщенные мясные нотки и делает цвет темнее;
- индейка придает отвару полноту без лишнего жира;
- утка углубляет аромат, но её кладут умеренно, чтобы она не перебила другие ингредиенты.
Отдельную роль играют кости, кожа, хрящи и сухожилия. Во время длительного варки коллаген из них превращается в желатин, поэтому бульон становится гуще, а после охлаждения может немного застывать.
Сколько мяса нужно на 4 литра воды
На 4 литра холодной воды издание предлагает взять:
- 900–1000 г курицы с костями;
- 500–600 г говяжьей грудинки;
- 400–500 г индюшиных крылышек;
- 200–300 г утиной шеи или крыльев.
В итоге птицы в кастрюле примерно в два раза больше, чем говядины, а утка служит лишь ароматическим акцентом. Впрочем, этот набор можно подстроить под собственные предпочтения.
"Если же хочется получить более нежный и легкий вкус, утку можно вообще не добавлять, увеличив количество курицы", - советуют кулинары.
Как готовить, чтобы не потерять вкус
Даже идеально подобранный набор ингредиентов можно испортить неправильным температурным режимом. Главное правило - терпение.
"Залейте мясо холодной водой и медленно нагревайте. Бульон не должен сильно кипеть, так как частицы жира и белка растворятся в бульоне. Варите на медленном огне 3–4 часа, добавив овощи через час", - отмечают авторы Pyszności.
Соль стоит добавлять ближе к концу, когда часть жидкости уже выпарилась: так легче оценить вкус и не пересолить блюдо. Для цвета и аромата можно добавить поджаренный лук, однако он не способен компенсировать недостаток мяса.
Смотрите видео о том, как сварить идеальный куриный бульон:
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Об источнике: Pysznosci
Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.
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