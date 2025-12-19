Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

Вы узнаете:
- Надо ли долго мариновать мясо
- Когда лучше добавлять маринад к мясу
Многие даже опытные хозяйки считают, что чем дольше мясо лежит в маринаде, тем оно будет вкуснее. Однако, как выяснилось, это очень ошибочное мнение.
Главред узнал, что на самом деле мариновать мясо надо совсем по-другому. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Когда надо добавлять к мясу маринад
Повар объяснил, что длительное насыщение мяса маринадом приводит лишь к тому, что продукт полностью впитывает вкус маринада. В результате вы не чувствуете вкус самого мяса.
"Я советую всегда приготовить просто мясо, без ничего. А в конце или немного специй, или немного того самого маринада, или какого-то соуса, который нравится", - добавил Клопотенко.
Смотрите видео о том, почему не стоит долго мариновать мясо:
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
