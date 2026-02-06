Хотят превратить Украину во "вторую Беларусь": в ISW проанализировали месседжи Кремля

Москва будет удовлетворена только Украиной, которую возглавит пророссийское правительство, проводящее прокремлевскую политику.

Россия стремится превратить Украину в государство-марионетку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/olenazelenska.official, скриншот

Лавров снова выдвинул ультиматум Украине

В ISW отмечают, что Москва хочет сделать из Украины "вторую Беларусь"

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в очередном интервью RT повторил набор ультимативных требований к Украине, которые Кремль выдвигает в качестве условия для завершения войны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что эти заявления фактически раскрывают стремление Москвы навязать Киеву модель "нейтралитета", которая превратила бы Украину в пророссийское буферное государство.

В отчете ISW подчеркивается, что Лавров позволил себе откровенно описать, какой Россия хочет видеть Украину после войны. По его словам, единственный приемлемый для Кремля вариант - это "дружественная" и "доброжелательная" Украина, которая "не обязательно является союзником", но должна оставаться "нейтральной".

Американские аналитики отмечают, что такие формулировки демонстрируют, что требование "нейтралитета" — это не о безопасности, а о политическом подчинении. По оценке ISW, Лавров фактически озвучил дополнительные условия, которые Кремль встраивает в свои первоначальные военные ультиматумы.

В отчете отмечается, что Москва стремится получить Украину, управляемую пророссийским правительством, которое будет проводить политику, выгодную Кремлю. Настаивание Лаврова на "дружественной" послевоенной Украине, по заключению экспертов, означает, что Россия не согласится ни на один другой вариант.

ISW делает жесткий вывод:

"Россия, вероятно, стремится превратить Украину в другую Беларусь, которую, по оценкам ISW, Россия де-факто аннексировала, даже если Беларусь сохраняет свои границы и правительство".

Аналитики подчеркивают, что Кремль хочет достичь этого даже без полного военного контроля над территорией Украины — достаточно политического доминирования.

Когда возможно заключение мирного соглашения: мнение эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт предполагает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года - при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьезных переговоров на эту тему. Но все равно баланс сил таков, что все, что будет подписано, не будет устойчивым, и не все пункты будут выполнены до конца", - считает Горбач.

Война РФ против Украины - новости по теме

Как ранее писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время назвал количество погибших украинских военных в войне против России. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Le Monde.

Кроме того, Украина согласилась на фактическое замораживание войны с Россией по линии фронта, что уже является значительной уступкой для достижения мира.

Напомним, что Россия поднимает тему возможной передачи Украиной части территорий Донецкой области не для прекращения войны, а с целью сохранения собственных ресурсов и их переброски на другие направления фронта. Об этом заявил народный депутат Роман Костенко.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

