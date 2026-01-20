Укр
Лавров заявил, что Украина находится в "очень плохой ситуации" и назвал "врагов" РФ

Руслана Заклинская
20 января 2026, 12:49
388
Во время итоговой пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает только на договоренности, достигнутые Путиным и Трампом на Аляске.
Лавров заявил, что Украина находится в 'очень плохой ситуации' и назвал 'врагов' РФ
Лавров отверг предложения о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Что сказал Лавров:

  • Москва не соглашается с предложениями по урегулированию войны в Украине
  • Россия рассчитывает на выполнение договоренностей между Путиным и Трампом
  • НАТО готовится к войне против России

Предложения по урегулированию войны в Украине для Москвы являются абсолютно неприемлемыми. Лидеры ЕС и НАТО готовятся к нападению на Россию. Такие заявления сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года.

Комментируя ситуацию в Украине, Лавров дал понять, на чью поддержку рассчитывает Россия. По его словам, Москва надеется на выполнение договоренностей, которые якобы были достигнуты во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

видео дня

"Хотя мы видим, как истерично Европа и Зеленский пытаются сбить США с этой позиции", - сказал Лавров.

При этом состояние Украины министр назвал "очень плохим" как на фронте, так и в политике. Лавров также заявил, что США якобы являются единственной западной страной, готовой решать причины "украинского конфликта".

Война НАТО с Россией

Лавров считает, что стратегическая цель Европы - нанести России поражение, а на мировой арене царит принцип "кто сильнее - тот и прав". Кроме этого, российский министр назвал имена европейских политиков, которые, по его мнению, открыто планируют нападение на РФ.

"Фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте - они серьезно готовятся к войне против России, и этого не скрывают", - заявил Лавров.

Российский министр заявил о поддержке возобновления прямого авиасообщения с США и добавил, что Россия получила устав Совета мира по Газе. Лавров похвалил прагматичность администрации Трампа, которая учитывает интересы других стран. При этом ОБСЕ, по его мнению, находится в "катастрофическом" состоянии и "упала так низко, что дальше некуда".

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Возможно ли перемирие в 2026 году - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что шанс на перемирие или полное завершение войны в 2026 году есть, но вряд ли это произойдет до марта. По его словам, пока у Путина нет стимулов прекращать боевые действия: холод, уязвимая энергосистема Украины и истощение населения только ослабляют позиции, поэтому Россия продолжает давление.

Ступак также отметил, что резких шагов со стороны Трампа до марта ожидать не стоит, а дальнейшее развитие событий после этого периода пока трудно прогнозировать.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Украина, а не Россия, тормозит заключение мирного соглашения. По его словам, Путин готов к договоренностям, а Зеленский - менее склонен.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что США и Украина заинтересованы в скорейшем завершении войны, но именно Россия затягивает подписание мирного соглашения и обмен пленными в формате "тысяча на тысячу". Украина считает, что для завершения войны необходимо достаточное давление на Россию.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда, но подчеркнул, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Россия предлагала "рациональные" решения, однако Киев и Запад к ним якобы не готовы.

О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

