"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

Россия испытывает экономическое давление, а Путину приходится искать решение по войне в Украине.

Как экономические проблемы России влияют на ход войны / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

Россия испытывает серьезные экономические проблемы и инфляцию

Белгородская область страдает из-за перебоев с энергоснабжением

Некоторые регионы превращаются во внутренних беженцев

На Западе все чаще говорят о постепенном приближении завершения российско-украинской войны. Одной из причин называют усиление давления на Россию со стороны США. Если такая ситуация сохранится, а экономическое положение Кремля не улучшится, Владимиру Путину придется принимать важные решения в отношении Украины.

Экономические проблемы России

Политтехнолог Аббас Галлямов в комментарии 24 Каналу отметил, что ресурсы России понемногу исчерпываются. По его словам, Кремль начал засекречивать от населения данные, которые ранее были открытыми. Это, вероятно, связано с протестами в Иране, вспыхнувшими из-за ухудшения уровня жизни граждан.

"В России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует о сложном положении", – подчеркнул Галлямов.

Он добавил: "Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну".

Трудности россиян

По словам эксперта, значительные трудности испытывают и россияне на местах, в частности жители Белгородской области, где серьезные проблемы с энергоснабжением. Даже губернатор региона призывает людей выезжать к родственникам, чтобы пережить зиму.

"Весь этот регион превращается в беженцев, а власти не беспокоятся об их спасении. Государству не хватает ресурсов, чтобы помогать своим гражданам", – отметил Галлямов.

Политтехнолог подчеркнул, что из-за таких ситуаций россияне начинают задумываться, зачем им воевать за Донбасс, если из-за этого они так страдают дома. Он добавил, что усиление подобной риторики и давление США могут заставить Кремль искать пути к завершению войны на территории Украины.

Какова цель Путина в войне – мнение эксперта

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью Главреду объяснила, что изменение подхода Вашингтона стало переломным моментом в войне. По ее мнению, предыдущая стратегия сдерживания была недостаточной и основывалась на избегании эскалации из-за страха ядерного противостояния. Из-за этого многие шаги сознательно сдерживались, что скрывало реальные намерения Кремля.

"Во время администрации Байдена доминировала логика избегания эскалации. Европейские страны не ожидали, что Путин готов двигаться дальше вглубь Европы, хотя его планы были очевидны с самого начала", — отметила Курносова.

Она напомнила, что первоначальный ультиматум Кремля перед полномасштабным вторжением требовал возвращения НАТО к границам 1997 года. "Все разговоры Путина о "ялтинском формате" означали одно – разделение Европы. Он стремился не только к Украине, но и ко всей Восточной Европе, которая когда-то находилась под контролем Советского Союза", – пояснила эксперт.

По ее словам, только сейчас, когда гибридная война распространилась практически по всей Европе, а российская пропаганда заполонила медиапространство, Запад осознал реальную угрозу Кремля для Балтии, Польши и других стран.

Проблемы Путина из-за войны в Украине – новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп испытывает все большее разочарование в кремлевском диктаторе. Он считает, что глава страны-агрессора России Владимир Путин является большим препятствием на пути к миру в Украине, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, у кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина уже давно есть стимулы для прекращения войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Напомним, что Владимир Путин оказался перед сложным выбором: продолжать войну, рискуя экономическим истощением, внутренним недовольством и политическими потрясениями накануне парламентских выборов, или же делать ставку на мирные переговоры, которые зависят от ненадежных внешних игроков и могут не принести желаемого для Кремля результата.

