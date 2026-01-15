Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях

Фонарей много и в Москве, и в Петербурге, так что элитам надо выбирать, когда сдать главного сторонника войны этой войны, Владимира Путина, считает эксперт.

Сценарий похищения Мадуро для Путина стал более вероятным в РФ - Курносова / Коллаж Главред

11 января 2026 года война в Украине сравнялась по длительности с немецко-российской войной 1941-1945 годов​​​ ​​и превысила ее. На фоне затяжной войны и растущих проблем внутри России все чаще звучат прогнозы о возможных сценариях трансформации власти в Кремле.

В первой части интервью Главреду секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова рассказала, почему в Кремле надеялись на Трампа, как история с Венесуэлой и Ираном бьет по Кремлю и почему запуск запуск "Орешника" по Украине не делает из РФ конкурента США.

Война в Украине уже превысила по длительности немецко-российскую войну 1941-1945 годов. Как бы вы оценили "достижения" Путина?

На мой взгляд, эти "достижения" фактически равны нулю. Если посмотреть с любой стороны – будь то захваченные территории или, тем более, то, что Россия за это время потеряла, – потери колоссальны.

Прежде всего, это экономические потери. Кроме того, Россия утратила даже те остатки позитивного отношения, которые, возможно, еще сохранялись у части украинцев по отношению к россиянам. На мой взгляд, это полностью обнулилось. И когда мы видим, почему в Украине сносятся памятники, переименовываются улицы, – это и есть прямой результат действий Путина, то, чего он "добился" за это время.

До начала полномасштабного вторжения во многих городах Украины, например в Харькове, большинство людей говорили на русском языке. Сейчас там очень немногие используют русский – все стараются переходить на украинский. То же самое происходит и в Одессе, где традиционно многие одесситы говорили по-русски. Сегодня Одесса также переходит на украинский язык.

Таким образом, именно Путин обнулил роль русского языка в Украине. Можно ли это назвать его "достижением"? Да, конечно. Есть и еще один важный момент. Путин постоянно продвигает нарратив о том, что украинцы и россияне – "один народ". Но если следовать этой логике, то выходит, что он ведет гражданскую войну? Если именно так это устроено в его представлении, вывод напрашивается сам собой.

Основное "достижение" за все это время – это фактическое обнуление роли России на постсоветском пространстве и в Европе. Это и политическое обнуление, и экономическое. Российская экономика находится в очень тяжелой ситуации, и многие экономисты говорят о том, что она может не пережить 2026 год. Вот, по сути, и все "достижения" Владимира Путина за это время.

Если учитывать экономическую ситуацию, о которой вы сказали, и многочисленные прогнозы, что с экономикой у Путина, мягко говоря, не все хорошо, есть ли у Путина в 2026 году стимулы к прекращению войны?

Мне кажется, стимулы к прекращению войны появились уже давно. Большинство российской элиты – политической, экономической, бизнес-элиты – давно хочет, чтобы война закончилась. Я уже не говорю о населении, большая часть которого тоже хочет прекращения войны на любых условиях.

Но, как мы видим даже по выступлению Путина во время Рождества – обратите внимание, в каком храме он находился: на территории воинской части Главного разведывательного управления Министерства обороны России. То есть он боится даже зайти в другой храм. Ему необходимо, чтобы вокруг стояли разведчики – а то вдруг что-то пойдет не так.

Собственно, сразу после аннексии Крыма Борис Немцов написал книгу, правда, так и не дописал ее – где сказал очень точную фразу: "Путин – это война". И сейчас мы видим, что главный мотор этой войны – лично Путин. Почему он является главным двигателем войны, и зачем она ему нужна, тоже понятно. Во-первых, мы помним так называемый крымский консенсус, когда после практически бескровной аннексии Крыма был огромный общественный подъем и резкий рост рейтингов. Видимо, Путин решил, что и в этот раз все будет быстро – "маленькая победоносная война", которая снова укрепит его позиции.

Но все пошло не так. Война бесконечно затянулась, она стала приносить колоссальные человеческие жертвы и огромный ущерб. А Путин – человек, который не ходит назад, не признает ошибок и считает, что всегда поступал правильно. Прекращение войны для него – это признаться в том, что он ошибался.

По примеру Мадуро у российских элит есть выбор сдать Путина в Гаагу / коллаж: Главред, фото: Голос Америки, RIA_Kremlinpool

Именно поэтому сегодня Путин – главный драйвер войны. И вопрос нужно ставить не о стимулах, а о том, что может сделать продолжение войны для него невозможным. Кому бы это ни нравилось или не нравилось, мы обращаем взоры на Дональда Трампа и на его действия, направленные на снижение цен на нефть. Когда у России после этого закончатся нефтяные деньги, это может стать фактором, который заставит Путина остановить войну. Потому что кроме как заставить его, ничего сделать нельзя.

Есть и другие важные геополитические события, современниками которых мы являемся. Например, история с Венесуэлой. Буквально на этой неделе ожидается визит Делси Родригес в Соединенные Штаты. И если во время этого визита мы увидим – а скорее всего, так и будет, – что без Мадуро, который находится на скамье подсудимых в Соединенных Штатах, политическая элита Венесуэлы готова выполнять "пожелания" США, это будет серьезным сигналом. Мы уже видим освобождение политических заключенных, и, возможно, последуют и другие неожиданности. Параллельно мы наблюдаем кровавые события в Иране – посмотрим, как они завершатся.

Все это показывает российской политической элите то, какой выбор будет стоять перед ними: либо самим "сдать" Путина и, возможно, сохраниться в каком-то виде в будущем российской политики, или дожидаться таких же событий, как те, что происходят в Иране. Но надо понимать: российская политическая история знает примеры, когда просто развешивают на фонарях. Например, в Венгрии чекистов развешивали на деревьях, а во время Русской революции жандармов вешали на фонарях. Фонарей много и в Москве, и в Петербурге, так что надо выбирать: либо сдать главного сторонника войны этой войны, Владимира Путина, либо ждать, когда их будут вешать на фонарях.

Какой из этих двух сценариев для кремлевских элит сейчас выглядит более предпочтительным?

Конечно, первый. Другое дело, что для них стало неожиданностью то, что такой сценарий вообще возможен. После избрания Трампа президентом у кремлевских элит были на него большие надежды. Может быть, читателям это покажется смешным, но это правда: они надеялись, что Трамп сможет уговорить Путина уйти в отставку. И это само по себе является свидетельством того, насколько все устали от происходящего. Но никто не будет решать их проблемы за них.

Именно поэтому осознание того, что такой сценарий возможен, прямо сейчас, в эти самые мгновения, формируется в головах кремлевской элиты. Вопрос лишь в том, до чего это дойдет и смогут ли они договориться друг с другом, чтобы реализовать этот сценарий. Пока это остается открытым вопросом. Не стоит забывать, что существует разветвленная система силовых структур, которые следят за всеми. И когда страх за собственную жизнь перевесит привычный страх — а мы прекрасно понимаем, что репрессии будут продолжаться, — тогда ситуация может резко измениться.

Даже если Путин перестанет воевать, репрессии внутри страны только усилятся. И они, безусловно, будут распространяться в том числе и на представителей элиты. Те самые законы и механизмы, которые выкосили значительную часть элиты в 1937–1939 годах, в сталинские времена, будут работать и сейчас. Поэтому либо они договорятся между собой и избавятся от Путина, либо они не договорятся — и тогда Путин будет избавляться от них. От одних раньше, от других позже.

Если говорить о втором варианте, как долго кремлевские элиты еще могут тянуть и ждать такого развития событий?

Это тот вопрос, на который я не могу дать ответ. И не потому, что я не Ванга, а потому что никто не мог предсказать дату революции. Мы все помним по учебникам истории, как Ленин считал, что не доживет до революции, а потом она произошла.

Революционные события накапливаются очень долго. Это похоже на снежную лавину: снег падает, падает, кажется, что все спокойно, он просто лежит. А потом в какой-то момент лавина сходит и погребает все под собой. То же самое происходит и в политике. Сначала все копится, копится, а затем случается что-то внезапное – и все это возмущение, которое, казалось бы, давно заметено под ковер, вырывается наружу. Нам часто говорят: "Ну, русские – они такие, они долго терпят". Да, терпят, – а потом происходит взрыв. Именно поэтому я и говорю о втором сценарии "развешивания на фонарях", потому что слишком долго накапливается внутреннее возмущение.

Мы видим, как оно прорывается то тут, то там. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, в Петербурге градозащитники пытались остановить снос зданий – они фактически ложились под бульдозеры у Института бумажной промышленности. В ответ снова возбудили уголовные дела, кого-то арестовали и так далее.

В разных регионах страны постоянно вспыхивают локальные протесты: где-то против утилизационного сбора, где-то по другим социальным или экономическим причинам. Эти низовые протесты все время вспыхивают. А потом все это накопилось, и идет без остановки. Поэтому такой сценарий для России вполне вероятен. Как писал классик, "Русский бунт – бессмысленный и беспощадный". Русский бунт может случиться в любой момент, если власть продолжает вести себя так, как она ведет себя сегодня.

Если говорить о ситуации в Венесуэле и в Иране, насколько сильно, на ваш взгляд, эти события бьют по позициям Путина?

Венесуэльская ситуация бьет по ним очень сильно. Все сообщество просто в шоке от происходящего. В шоке от того, как на самом деле может выглядеть "специальная операция": не четыре года войны, а три часа. И это ужесовершенно другая история. Вторая важная история – это захват танкеров. Когда сопровождающие корабли и подводные лодки развернулись и ушли, а американцы спокойно высадились и привели танкеры туда, куда им было нужно.

Запуски "Орешников" не делают из Путина главу сверхдержавы / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Все это демонстрирует абсолютную слабость сегодняшней России, ее полную неспособность противостоять Соединенным Штатам. Это также показывает, насколько беспочвенны попытки Путина изображать себя главой сверхдержавы. Сколько бы он не запускал "Орешников" (а их у него мало, и массово запускать их не получится), от этого он не становится лидером сверхдержавы. И это очевидно, в первую очередь, военкорам, которые внимательно следят за тем, что происходит на фронтах.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

