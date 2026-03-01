'Кто с мечом придет, от меча и погибнет': как звучит украинская версия выражения

Вы узнаете:
Часто можно услышать фразу "кто с мечом придет, от меча и погибнет", но ее точное происхождение и правильная форма вызывают вопросы. Некоторые приписывают эти слова князю Александру Невскому, однако это не соответствует исторической правде. Об этом в видео в TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
По ее словам, на самом деле цитата имеет библейское происхождение. В Евангелии от Матфея (26:52) описывается сцена в Гефсиманском саду, когда один из учеников Иисуса (апостол Петр) выхватил меч, чтобы защитить Учителя. Иисус остановил его словами: "...Возврати меч на место его, ибо все, кто возьмет меч, от меча и погибнут".
Это предостережение о том, что насилие порождает насилие, и тот, кто выбирает путь агрессии, в конце концов сам станет ее жертвой. В украинском языке существует более правильная версия этого выражения, которая хорошо передает смысл оригинала: "Каким мечом воевал, от такого и погиб!"
Как сообщал Главред, глагол "представляти" часто употребляют неправильно как кальку с русского языка. По совету Виктории Хмельницкой, в современном украинском языке корректно использовать только два варианта.
Также в карпатском диалекте есть слово "плай" — узкая горная тропа или дорога на склоне или перевале. Оно происходит из южнославянских языков и румынского plai и отличается от обычной "тропы" или "дороги" этнографическим оттенком.
Кроме того, украинцы часто путают слово "любвеобильный" из русского языка и употребляют его в речи. Языковой активист Аль Шайер Рами объяснил, что правильный украинский эквивалент — "велелюбный".
О персоне: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.
