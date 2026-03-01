"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Алла Пугачева стала все реже появляться на публике.

Алла Пугачева сейчас - что происходит с Аллой Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/maxgalkinru

Уже много лет Алла Пугачева "разрешает" весну - в первое весеннее воскресенье певица устраивала праздник желтых цветов, которым символично открывала теплый сезон. Сейчас Примадонна поздравляет поклонников при помощи социальных сетей.

В своем блоге в Instagram она опубликовала редкое видео. В кадре Пугачева в белом брючном оверсайз-костюме на фоне желтых тюльпанов записала обращение.

"Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом. Чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными, искренними словами: Весну разрешаем!" - с улыбкой заявила артистка.

Алла Пугачева сейчас - что происходит с Аллой Пугачевой / фото: instagram.com/alla_orfey

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

