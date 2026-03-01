"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Кратко:
- Алла Пугачева опубликовала видео
- В нем Примадонна обратилась к фанатам
Уже много лет Алла Пугачева "разрешает" весну - в первое весеннее воскресенье певица устраивала праздник желтых цветов, которым символично открывала теплый сезон. Сейчас Примадонна поздравляет поклонников при помощи социальных сетей.
В своем блоге в Instagram она опубликовала редкое видео. В кадре Пугачева в белом брючном оверсайз-костюме на фоне желтых тюльпанов записала обращение.
"Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом. Чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными, искренними словами: Весну разрешаем!" - с улыбкой заявила артистка.
Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
