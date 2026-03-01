Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

Руслана Заклинская
1 марта 2026, 17:01
Бывший сотрудник СБУ рассказал, что белорусскому лидеру сейчас выгоднее договариваться с Западом о снятии санкций, чем открывать второй фронт против Украины.
'Лукашенко очень бы этого не хотел': эксперт назвал главный страх лидера Беларуси
У Лукашенко есть весомая причина не воевать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Ступака:

  • Лукашенко не заинтересован в войне против Украины
  • Российско-белорусские учения 2026 года заставляют Украину распылять силы
  • Лукашенко избегает конфликта из-за отношений с Западом

Несмотря на военную риторику, лидер Беларуси пока пытается балансировать. Лукашенко невыгодно вступать в открытую войну против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Предстоящие российско-белорусские военные учения в 2026 году снова заставляют украинское командование усиливать бдительность. По словам Ступака, самым неприятным моментом для Украины сейчас является необходимость распылять силы.

видео дня

"Фронт с россиянами и так растянулся на 1200 км, а тут еще и на границу с Беларусью нужно обращать внимание ежедневно, чтобы не пропустить какое-то скопление. С другой стороны, Беларусь очень компактна. С юга на север и с запада на восток почти 500 км. В современных реалиях это мало", - отметил он.

В то же время Ступак подчеркнул, что лидер Беларуси Александр Лукашенко не заинтересован в вовлечении в войну. Сейчас Минск пытается наладить отношения с Западом.

"Лукашенко, судя по его риторике, не горит желанием ввязываться в какую-то военную авантюру, ведь у него только начали выстраиваться отношения с президентом США, только начали снимать санкции с белорусских компаний, в частности, Белавиа, и теперь они добиваются вывода из-под санкций Белкалия. Начинать войну для Лукашенко невыгодно", - пояснил Ступак.

Главным страхом белорусского режима остается внутренняя дестабилизация. По мнению Ступака, если с территории Беларуси начнутся новые штурмы украинской границы, у Киева больше не будет никаких сдерживающих факторов.

"Первое, что мы сделаем, – уничтожим белорусские НПЗ, которых всего два, но они являются основой белорусской экономики, а второе – откроем границу и позволим вернуться домой всем белорусским патриотам из Полка Кастуся Калиновского, который воюет за Украину на фронте. Если этих несколько сотен человек обеспечить оружием и вернуть домой, то они смогут в одном за другим селах захватить райотдел милиции и раздать людям оружие. И это будет эффект домино. Я думаю, что Лукашенко очень учитывает эту угрозу и очень бы этого не хотел", - добавил военный эксперт.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Возможно ли наступление из Беларуси - мнение эксперта

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления, оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что Украина хорошо выстроила систему обороны вдоль границы с Беларусью.

"Кроме того, в Украине осознают, что Лукашенко самостоятельно никогда не отправит армию. Даже если предположить его субъектность и то, что он может отдать приказ вооруженным силам, он никогда не отдаст приказ о наступлении на Украину. Для него это смерть – это означает, что его престол начинает трястись", – подчеркнул он Главреду.

В то же время, по его словам, президент Беларуси полностью зависит от Путина и выполнит любой его приказ.

Новое наступление из Беларуси – что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Беларусь и РФ заявляют о совместных военных учениях в Беларуси. Президент отметил, что во время предыдущих масштабных учений началось наступление на Украину, поэтому нынешние маневры представляют опасность как для Украины, так и для самих белорусов.

Также военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что такие учения могут быть прикрытием для наступления, как это было ранее. В то же время, по его словам, северная граница Украины укреплена, а полномасштабное наступление из Беларуси маловероятно.

Как сообщал Главред, Беларусь остается для Москвы приоритетной сферой влияния, а Кремль якобы рассматривает сценарии смены власти в Минске. Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко рассказал, что в Кремле уже сформирован список возможных преемников Лукашенко.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:29Мир
"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:42Война
Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФ

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФ

16:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Последние новости

18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

Реклама
16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

Реклама
13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

12:29

Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

12:11

Почему нельзя сеять рассаду в землю с огорода: проблема, которую большинство игнорирует

11:57

"Это было сильно": Ирину Билык ограбили в Милане

11:50

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

11:29

Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

10:53

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

10:53

Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов – Politico

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

10:16

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:07

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

09:51

"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеимнение

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

Реклама
08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:53

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Автомобильные хитрости прошлого: лайфхаки советских водителей

07:49

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

06:15

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

05:28

Долгожданное тепло возвращается на Полтавщину: синоптики назвали даты

04:30

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

03:53

Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

03:35

Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять