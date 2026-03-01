'Лукашенко очень бы этого не хотел': эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что белорусскому лидеру сейчас выгоднее договариваться с Западом о снятии санкций, чем открывать второй фронт против Украины.

У Лукашенко есть весомая причина не воевать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Ступака:

Лукашенко не заинтересован в войне против Украины

Российско-белорусские учения 2026 года заставляют Украину распылять силы

Лукашенко избегает конфликта из-за отношений с Западом

Несмотря на военную риторику, лидер Беларуси пока пытается балансировать. Лукашенко невыгодно вступать в открытую войну против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Предстоящие российско-белорусские военные учения в 2026 году снова заставляют украинское командование усиливать бдительность. По словам Ступака, самым неприятным моментом для Украины сейчас является необходимость распылять силы.

"Фронт с россиянами и так растянулся на 1200 км, а тут еще и на границу с Беларусью нужно обращать внимание ежедневно, чтобы не пропустить какое-то скопление. С другой стороны, Беларусь очень компактна. С юга на север и с запада на восток почти 500 км. В современных реалиях это мало", - отметил он.

В то же время Ступак подчеркнул, что лидер Беларуси Александр Лукашенко не заинтересован в вовлечении в войну. Сейчас Минск пытается наладить отношения с Западом.

"Лукашенко, судя по его риторике, не горит желанием ввязываться в какую-то военную авантюру, ведь у него только начали выстраиваться отношения с президентом США, только начали снимать санкции с белорусских компаний, в частности, Белавиа, и теперь они добиваются вывода из-под санкций Белкалия. Начинать войну для Лукашенко невыгодно", - пояснил Ступак.

Главным страхом белорусского режима остается внутренняя дестабилизация. По мнению Ступака, если с территории Беларуси начнутся новые штурмы украинской границы, у Киева больше не будет никаких сдерживающих факторов.

"Первое, что мы сделаем, – уничтожим белорусские НПЗ, которых всего два, но они являются основой белорусской экономики, а второе – откроем границу и позволим вернуться домой всем белорусским патриотам из Полка Кастуся Калиновского, который воюет за Украину на фронте. Если этих несколько сотен человек обеспечить оружием и вернуть домой, то они смогут в одном за другим селах захватить райотдел милиции и раздать людям оружие. И это будет эффект домино. Я думаю, что Лукашенко очень учитывает эту угрозу и очень бы этого не хотел", - добавил военный эксперт.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Возможно ли наступление из Беларуси - мнение эксперта

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления, оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что Украина хорошо выстроила систему обороны вдоль границы с Беларусью.

"Кроме того, в Украине осознают, что Лукашенко самостоятельно никогда не отправит армию. Даже если предположить его субъектность и то, что он может отдать приказ вооруженным силам, он никогда не отдаст приказ о наступлении на Украину. Для него это смерть – это означает, что его престол начинает трястись", – подчеркнул он Главреду.

В то же время, по его словам, президент Беларуси полностью зависит от Путина и выполнит любой его приказ.

Новое наступление из Беларуси – что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Беларусь и РФ заявляют о совместных военных учениях в Беларуси. Президент отметил, что во время предыдущих масштабных учений началось наступление на Украину, поэтому нынешние маневры представляют опасность как для Украины, так и для самих белорусов.

Также военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что такие учения могут быть прикрытием для наступления, как это было ранее. В то же время, по его словам, северная граница Украины укреплена, а полномасштабное наступление из Беларуси маловероятно.

Как сообщал Главред, Беларусь остается для Москвы приоритетной сферой влияния, а Кремль якобы рассматривает сценарии смены власти в Минске. Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко рассказал, что в Кремле уже сформирован список возможных преемников Лукашенко.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

