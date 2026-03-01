'Большая война' началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана и ликвидировали лидера страны Хаменеи — теперь Тегеран угрожает самым мощным ответом.

Иран новости - что известно об операции США и Израиля и чего ждать Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что стало причиной операции США и Израиля против Ирана

Как ответил на атаки Иран и чем пригрозил США

Детали спецоперации по ликвидации Хаменеи

Какие есть два дальнейших сценария развития событий и как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину

28 февраля 2026 года Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран, которую они назвали "Epic Fury" и "Рев Льва", нанеся ракетно-авиационные удары по целям в Тегеране и других регионах. Эти удары стали одними из самых серьезных с начала многолетней напряженности на Ближнем Востоке, а президент США Дональд Трамп и израильские лидеры назовут их необходимыми для нейтрализации "угроз безопасности" и устранения руководства Тегерана.

После серии атак и сообщений из разных источников верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, погиб — событие, которое стало сенсационным переломным моментом в регионе и вызвало заявления о начале новой "мощнейшей операции" Ирана, включая ракетные удары по базам США, позициям Израиля и союзных стран Персидского залива.

Главред выяснил, почему США и Израиль начали операцию против Ирана и как война на Ближнем Востоке может повлиять на Украину

Стороны конфликта

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные удары по Ирану и впоследствии объявили официальные названия этой операции. Об этом сообщили в Пентагоне, а также издание The Times of Israel со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильская сторона назвала свою военную операцию "Рев Льва". В то же время предыдущая операция Армии обороны Израиля против Ирана, проведенная в июне 2025 года, называлась "Восточный Лев". В Пентагоне отметили, что американская часть ударов получила название Operation Epic Fury ("Эпическая ярость").

Иран в ответ на удары США и Израиля по своим позициям нанес массированные ракетные и дронные удары по нескольким странам и объектам США в регионе:

Страны, которые пострадали или по которым Иран вел атаки:

Израиль

Бахрейн

Катар

Кувейт

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

Саудовская Аравия

Иордания

Впоследствии, кроме США и Израиля, к противостоянию с Ираном присоединились Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, которые официально заявили о координации действий с Соединенными Штатами. Эр-Рияд в своем заявлении осудил действия Тегерана и выразил поддержку ОАЭ, Катару, Иордании и другим государствам, подвергшимся иранским атакам. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также предупредило иранское руководство, что дальнейшие попытки нарушения суверенитета соседних стран будут иметь для Ирана тяжелые последствия.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Позиция Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к снижению напряженности и переговорам с США при условии прекращения ударов. В то же время он подчеркнул, что Вашингтону придется понести ответственность за развязывание войны. Об этом он сказал в интервью NBC News.

По его словам, в настоящее время прямого контакта между сторонами нет, однако в случае желания американская сторона знает, как выйти на связь. Иран, как отметил он, заинтересован в деэскалации, но не стремится к войне и считает, что именно США сделали выбор в пользу конфронтации.

"Это война по собственному выбору Соединенных Штатов, и им придется за это заплатить. Но, что касается нас, мы не хотим войны", - заявил дипломат.

Арагчи также отметил, что Тегеран наносит удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, объясняя это правом на самооборону, которая, по его словам, не имеет ограничений. Он подчеркнул, что Иран не считает себя инициатором агрессии, возлагая ответственность на США и Израиль, и добавил, что с прекращением атак с их стороны Иран также свернет свои оборонительные действия.

Что известно о ликвидации Хаменеи

После ударов по Ирану 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов", — указал Трамп.

По словам Трампа, Хаменеи не смог избежать слежки со стороны американской разведки и современных технологических средств, и вместе с ним погибли другие представители руководства. Он назвал эти события историческим шансом для иранцев вернуть контроль над своим государством. Также он отметил, что, по имеющейся информации, часть представителей Корпуса стражей исламской революции, военных и сил безопасности не желают продолжать боевые действия и ищут гарантий безопасности.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

"Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!" — подчеркнул Трамп.

Трамп выразил надежду, что подразделения КСИР и полиция смогут мирно объединиться с теми, кого он назвал иранскими патриотами, чтобы работать над восстановлением страны. Он добавил, что после гибели Хаменеи и значительных разрушений в результате атак процесс перемен должен начаться в ближайшее время. В то же время американский лидер подчеркнул, что массированные высокоточные удары будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения цели — установления мира на Ближнем Востоке и в мире.

Впоследствии иранские государственные СМИ подтвердили гибель Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур и неделя нерабочих дней. По сообщениям СМИ, вместе с ним были ликвидированы его ближайшие соратники, в частности бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани и командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Пакпур.

Источники Reuters сообщают, что незадолго до авиаударов Хаменеи проводил встречу с Шамхани и действующим секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани в засекреченном месте. По данным американской разведки, изначально встреча планировалась на вечер в Тегеране, однако ее перенесли на утро, что стало известно израильским спецслужбам. Это, как отмечается, побудило США и Израиль ускорить начало операции, чтобы сохранить внезапность удара.

Также иранские государственные СМИ сообщили, что во время атак погибли члены семьи Хаменеи — его дочь, внучка, невестка и зять.

Детали спецоперации по ликвидации Хаменеи

Совместная операция США и Израиля, в результате которой погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, стала итогом длительной разведки со стороны спецслужб, которые ждали уникального шанса одновременно устранить руководство режима. Как пишет The Wall Street Journal, решающим стало выявление трех параллельных встреч высокопоставленных чиновников, которые состоялись в одну и ту же субботу.

Из-за исключительности ситуации союзники отошли от привычной тактики ночных ударов. Израильская авиация нанесла удар днем, сбросив около 30 бомб на резиденцию Хаменеи, которая была практически полностью уничтожена.

По информации израильской стороны, вместе с ним были ликвидированы и другие влиятельные представители иранского руководства: Али Шамхани — ключевой советник по безопасности, Мохаммад Пакпур — командующий сухопутными силами КСИР, а также министр обороны Ирана Амир Насирзаде.

"Все ждали атаки в полночь, под покровом темноты. Дневной удар стал настоящим тактическим сюрпризом", — отметил Амос Ядлин, бывший глава военной разведки Израиля.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика / Инфографика: Главред

Что стало причиной операции США и Израиля против Ирана

Издание отмечает, что подготовка к операции длилась несколько месяцев, а израильские военные регулярно контактировали с американскими партнерами для согласования планов. Важные договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом во Флориде в декабре, а затем подтверждены в Белом доме в феврале.

Окончательным толчком для решения Трампа стал провал дипломатических усилий: спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер доложили, что Тегеран отказался сворачивать ядерную программу и ракетные разработки. Кроме того, американская разведка получила информацию о подготовке Ираном возможных атак на объекты США.

The Wall Street Journal также описывает масштабы ударов США и Израиля по Ирану, называя их самой масштабной воздушной кампанией в истории Израиля. В ней были задействованы около 200 израильских самолетов, которые поразили примерно 500 целей, в то время как американские силы атаковали сотни объектов, связанных с ракетной инфраструктурой. Одновременно с авиаударами Израиль провел масштабную кибератаку: были взломаны популярное молитвенное приложение и государственное агентство IRNA, а на экранах появились обращения к военным с призывами покинуть службу и к населению — выступать против режима аятолл.

В ответ Иран нанес удары не только по Израилю, но и по объектам в Дубае, Бахрейне и Катаре. Израильская система противовоздушной обороны перехватывала ракеты над Тель-Авивом и Иерусалимом. Издание отмечает, что гибель Али Хаменеи фактически подводит итог двухлетнего противостояния, в ходе которого Израиль ликвидировал руководителей ХАМАС и "Хезболлы", а также косвенно способствовал падению режима Башара Асада в Сирии. В то же время аналитики предупреждают о риске длительной нестабильности, ведь четких перспектив смены власти внутри Ирана пока не видно.

Сколько продлится операция США

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что имеет несколько возможных сценариев завершения операции "Эпическая ярость" против Ирана. Об этом он сообщил в интервью Axios.

"Я могу продолжать и взять все под свой контроль, или закончить это за два-три дня и сказать иранцам: "Увидимся через несколько лет, если вы начнете восстанавливать [свои ядерные и ракетные программы, - ред.]", - сказал он.

По его словам, решение о начале ударов было обусловлено двумя ключевыми факторами: провалом переговоров, которые на этой неделе проводили его спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также многолетней политикой Ирана. Трамп также отметил, что Тегеран якобы возобновил работы на части ядерных объектов, которые ранее были атакованы США и Израилем во время 12-дневной войны в июне прошлого года.

Ядерный центр Ирана / Инфографика: Главред

В то же время независимые эксперты зафиксировали строительную активность на этих объектах, но не подтвердили факт полного возобновления ядерной программы.

Американский президент подчеркнул, что Ирану в любом случае понадобятся годы, чтобы оправиться от нанесенных ударов.

Ожидается, что краткосрочная военная операция с последующими ультиматумами будет отличаться от сценария смены режима, который публично обсуждают отдельные представители США и Израиля. При этом Трамп находится под внутренним давлением, в частности со стороны сторонников движения MAGA, которые выступают против затяжного военного присутствия на Ближнем Востоке.

"Иранцы приближались, а затем отступали — приближались, а затем отступали. Я понял из этого, что они на самом деле не хотят соглашения. Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое, взрывали что-то или убивали кого-то", — сказал он.

По информации высокопоставленного американского чиновника, совместный план США и Израиля предусматривает интенсивную кампанию бомбардировок продолжительностью не менее пяти дней. В то же время Трамп отметил, что сроки могут корректироваться в зависимости от развития ситуации, в частности с учетом ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как ответил на атаки Иран и чем пригрозил США

1 марта 2026 года Тегеран официально заявил о начале масштабного военного ответа на ликвидацию верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает Al Jazeera.

Корпус стражей исламской революции объявил о подготовке удара, который, по оценке иранского руководства, может существенно повлиять на баланс сил на Ближнем Востоке. После подтверждения гибели аятоллы КСИР выступил с жестким заявлением, пообещав масштабную ответную реакцию. Речь идет о возможных атаках не только по израильским объектам, но и по американской военной инфраструктуре в регионе.

"Это будет самая мощная наступательная операция в истории Исламской Республики. Мы не остановимся, пока враг не будет разбит", - говорится в заявлении КВИР.

Среди потенциальных целей Тегеран называет базы США, в частности в Ираке и Сирии, стратегические объекты Израиля, а также центры принятия решений, причастные к операции по ликвидации иранского лидера.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что на данном этапе страна не рассматривает дипломатические варианты урегулирования, охарактеризовав убийство Хаменеи как тяжкое преступление, требующее силового ответа.

"Мы заставим Америку и сионистское образование пожалеть об этом. Наш ответ будет настолько мощным, что заставит Вашингтон и Тель-Авив капитулировать", - подчеркнул Пезешкиан, добавив, что дело Хаменеи будет продолжено.

По информации источников издания, иранские ракетные подразделения уже переведены в режим максимальной боевой готовности.

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Эксперты предполагают, что возможное наступление может включать массированное применение баллистических ракет и большого количества дронов-камикадзе. В ответ США и Израиль усилили свое военное присутствие в регионе, готовясь к вероятной эскалации. Ситуация грозит перерасти в широкий военный конфликт, последствия которого могут выйти далеко за пределы Ближнего Востока.

Ответ Трампа и последствия ударов Ирана по странам региона

Президент Дональд Трамп обратился к руководству Ирана с призывом отказаться от запланированных действий и предупредил, что в случае их реализации США нанесут чрезвычайно мощный ответный удар.

"Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар — сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим по ним с невиданной ранее силой", — написал Трамп в Truth Social.

Впоследствии министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что после начала совместной операции США и Израиля против Ирана и гибели аятоллы Али Хаменеи ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась. В интервью Sky News 1 марта он сообщил, что Тегеран атаковал ряд стран, в частности ракеты были выпущены и в направлении Кипра, который является членом ЕС и где размещены британские военные базы.

По словам Гилли, Иран запустил две баллистические ракеты в сторону острова. В то же время пока нет подтверждения, были ли они нацелены непосредственно на объекты Соединенного Королевства, или это часть более широкого военного ответа Ирана в регионе. Данные о месте падения или возможном перехвате ракет уточняются.

Иранская ракета Fath-360 / Главред - инфографика

"Это режим, который преследует другие страны и никогда не должен получить ядерное оружие", – сказал Гилли о власти аятолл в Иране.

Иран перекрыл Ормузский пролив – в чем его ценность

Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил, что проход через Ормузский пролив запрещен для судов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Представитель военно-морской миссии ЕС Aspides отметил, что корабли получают по радиосвязи сообщение от КВИР с предупреждением о недопущении прохода через пролив.

Ормузский пролив является стратегически важным маршрутом мирового экспорта нефти, поскольку соединяет крупнейших производителей в Персидском заливе, в частности Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может вызвать серьезные потрясения на глобальном газовом рынке — крупнейшие со времен полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга судоходства, торговля сжиженным природным газом фактически приостановилась из-за блокирования пролива, по которому проходит около пятой части мирового экспорта LNG.

Катар, один из ведущих мировых производителей газа, вместе с другими странами региона зависит от этого маршрута. По информации трейдеров, по меньшей мере 11 танкеров со сжиженным газом, направлявшихся в или из Катара, временно остановили движение, чтобы избежать прохождения через Ормузский пролив. Объединенные Арабские Эмираты, которые также экспортируют СПГ этим путем, оказались в аналогичной ситуации.

Азиатские импортеры, получающие примерно четверть поставок СПГ из Катара — второго по величине экспортера в мире, — начали срочно искать альтернативные источники. Египет, со своей стороны, пытается ускорить закупки после частичного закрытия израильских газовых месторождений.

"Любая военно-морская активность в Ормузском проливе будет иметь выраженный "бычий" эффект для цен, так же как и новости о производстве катарского СПГ", — заявил Том Марцек-Мансер, директор по европейскому газу и СПГ в Wood Mackenzie.

Какие есть два дальнейших сценария развития событий

Если Вашингтон вместе с союзниками действительно стремится устранить нынешнее иранское руководство, им следует быть готовыми к затяжному конфликту. Как отмечает The Times, иранские лидеры вряд ли согласятся на новые уступки по ядерным или ракетным вопросам, если считают, что главным вопросом для них стало физическое сохранение режима.

В случае, если Тегеран выберет стратегию борьбы до конца, перед Трампом может встать выбор относительно дальнейшей эскалации, в частности возможных ударов по нефтяной инфраструктуре с целью ослабления экономики страны. Сторонники ликвидированного Али Хаменеи рассчитывают, что с ростом внешнего давления население сплотится вокруг власти, как это частично происходило во время прошлогоднего противостояния с Израилем.

В то же время в материале подчеркивается, что даже если в стране начнутся массовые протесты, Соединенные Штаты не имеют значительного военного присутствия на территории Ирана, которое позволило бы оказать реальную поддержку возможному восстанию оппозиции.

/ Фото: Белый дом

"Режим, вероятно, все еще может рассчитывать на миллионы сторонников... И любая попытка Трампа в ближайшие недели положить конец этой ситуации из-за того, что она стала слишком запутанной или Пентагон обеспокоен неопределенным сроком кампании, может в конечном итоге привести к укреплению той самой системы, которую президент хотел бы уничтожить", - говорится в материале.

Как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину

Военная операция США и Израиля против Ирана, без сомнения, повлияет на Украину, в частности из-за возможного сокращения поставок американского оружия для украинской армии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Liga.net.

Американцам придется пополнять потраченные во время атак на Иран запасы вооружения, что автоматически уменьшит его экспорт, хотя критических изменений в поставках в Украину не ожидается, поскольку Дональд Трамп пока не продает украинской армии ракеты Tomahawk.

"То, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не тот ассортимент, который мы получаем", — подчеркнул он.

Негативным для Украины аспектом, по мнению Климкина, станет также отвлечение внимания США на Ближний Восток, что может дать россиянам возможность "поднять ставки".

По данным аналитиков Financial Times, эскалация конфликта грозит сокращением поставок средств противовоздушной обороны, ведь США уже перебрасывают ракеты-перехватчики в регион для защиты собственных баз и Израиля. Кроме того, удары по иранской военной промышленности, производящей баллистические ракеты и дроны, могут ограничить поставки вооружения в Россию и уменьшить ее способность осуществлять массированные атаки по Украине.

Аналитики Kyiv Post отмечают, что ослабление иранского режима лишит РФ стратегического партнера, что потенциально изменит баланс сил в Восточной Европе. В то же время США уже потратили значительную часть запасов перехватчиков во время прошлогодней 12-дневной войны с Ираном, когда сотни ракет были запущены по Израилю, а боеприпасов для систем противоракетной обороны THAAD хватает ограниченно – с момента введения их в 2010 году заказано менее 650 единиц.

Пентагон – это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Крупнейшее офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

