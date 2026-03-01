Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФ

Военный эксперт предупреждает, что российские войска продолжат обстрелы Запорожья, нацеливаясь на промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру.

https://glavred.info/front/est-li-ugroza-ulichnyh-boev-v-zaporozhe-eks-sotrudnik-sbu-nazval-cel-rf-10745054.html Ссылка скопирована

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - Ступак ответил / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Ступак:

Уличные бои не угрожают Запорожью

Эксперт сравнил ситуацию в Запорожье с Херсоном

Угрозы начала уличных боев в Запорожье пока нет. Российские оккупационные войска и в дальнейшем будут наносить удары по городу для уничтожения объектов энергетики и промышленности. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Нет. Но обстреливать Запорожье будут", - сказал Ступак, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность начала уличных боев с российскими оккупационными войсками в Запорожье. видео дня

Военный эксперт отметил, что Херсон, который когда-то был цветущим южным городом, россияне превратили в город, окруженный сетками и под постоянными хаотичными обстрелами.

Ступак подчеркнул, что враг активно наносит удары по Запорожью с применением управляемых авиабомб и "Шахедов".

"Уничтожение промзоны и энергетической инфраструктуры Запорожья будет одним из приоритетов РФ", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, что задумали Путин и Лукашенко на 2026 год, и где Россия нанесет основной удар:

КАБ / Инфографика: Главред

Какова цель российского наступления в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, основным направлением российского наступления в 2026 году может стать Запорожское направление. Такую оценку озвучил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов, отметив, что страна-агрессор планирует установить контроль над Запорожской областью в пределах ее административных границ.

По его мнению, российские войска, вероятно, будут пытаться не штурмовать сам город Запорожье лобовыми атаками, а создать вокруг него оперативное окружение. Если в 2022 году оккупанты массово разрушали населенные пункты артиллерией перед захватом, то сейчас им не хватает ресурсов для подобной тактики в отношении большого города, поэтому ставка может быть сделана на вытеснение украинских сил путем блокирования.

Эксперт также считает, что Запорожье имеет для России стратегическое значение по двум причинам — как административный центр области, которую Кремль формально включил в свою конституцию, а также как важный промышленный узел.

"Россия также сейчас строит автомагистраль и железную дорогу, простирающиеся от Ростова до Крыма. Поезда уже ходят, а автомагистраль еще строят. Кроме того, российский закон обязывает Путина оккупировать Запорожье, так что, захватывая Запорожскую область, он выполняет конституцию РФ", - подытожил он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, несколько дней назад украинские военные начали наступательные действия на южном направлении. По словам командира Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, Героя Украины Дмитрия Филатова с позывным "Перун", эти операции имеют сразу несколько задач, среди которых — освобождение территорий Днепропетровской области.

Несмотря на значительное наращивание российских сил вдоль линии фронта, оккупационным войскам не удалось достичь ощутимых результатов в течение зимы. Как отметил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, изменения на карте боевых действий остаются незначительными.

В то же время Россия активизировала переброску подразделений на север Донецкой области, пытаясь продвигаться небольшими штурмовыми группами. По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в этом направлении перемещают силы, ранее дислоцировавшиеся в Херсонской области и в Крыму, доставляя их по железной дороге через Мариуполь.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак – военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред