Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФ

Юрий Берендий
1 марта 2026, 14:52
Военный эксперт предупреждает, что российские войска продолжат обстрелы Запорожья, нацеливаясь на промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру.
Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФ
Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - Ступак ответил / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Ступак:

  • Уличные бои не угрожают Запорожью
  • Эксперт сравнил ситуацию в Запорожье с Херсоном

Угрозы начала уличных боев в Запорожье пока нет. Российские оккупационные войска и в дальнейшем будут наносить удары по городу для уничтожения объектов энергетики и промышленности. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Нет. Но обстреливать Запорожье будут", - сказал Ступак, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность начала уличных боев с российскими оккупационными войсками в Запорожье.

видео дня

Военный эксперт отметил, что Херсон, который когда-то был цветущим южным городом, россияне превратили в город, окруженный сетками и под постоянными хаотичными обстрелами.

Ступак подчеркнул, что враг активно наносит удары по Запорожью с применением управляемых авиабомб и "Шахедов".

"Уничтожение промзоны и энергетической инфраструктуры Запорожья будет одним из приоритетов РФ", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, что задумали Путин и Лукашенко на 2026 год, и где Россия нанесет основной удар:

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Какова цель российского наступления в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, основным направлением российского наступления в 2026 году может стать Запорожское направление. Такую оценку озвучил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов, отметив, что страна-агрессор планирует установить контроль над Запорожской областью в пределах ее административных границ.

По его мнению, российские войска, вероятно, будут пытаться не штурмовать сам город Запорожье лобовыми атаками, а создать вокруг него оперативное окружение. Если в 2022 году оккупанты массово разрушали населенные пункты артиллерией перед захватом, то сейчас им не хватает ресурсов для подобной тактики в отношении большого города, поэтому ставка может быть сделана на вытеснение украинских сил путем блокирования.

Эксперт также считает, что Запорожье имеет для России стратегическое значение по двум причинам — как административный центр области, которую Кремль формально включил в свою конституцию, а также как важный промышленный узел.

"Россия также сейчас строит автомагистраль и железную дорогу, простирающиеся от Ростова до Крыма. Поезда уже ходят, а автомагистраль еще строят. Кроме того, российский закон обязывает Путина оккупировать Запорожье, так что, захватывая Запорожскую область, он выполняет конституцию РФ", - подытожил он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, несколько дней назад украинские военные начали наступательные действия на южном направлении. По словам командира Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, Героя Украины Дмитрия Филатова с позывным "Перун", эти операции имеют сразу несколько задач, среди которых — освобождение территорий Днепропетровской области.

Несмотря на значительное наращивание российских сил вдоль линии фронта, оккупационным войскам не удалось достичь ощутимых результатов в течение зимы. Как отметил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, изменения на карте боевых действий остаются незначительными.

В то же время Россия активизировала переброску подразделений на север Донецкой области, пытаясь продвигаться небольшими штурмовыми группами. По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в этом направлении перемещают силы, ранее дислоцировавшиеся в Херсонской области и в Крыму, доставляя их по железной дороге через Мариуполь.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак – военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Запорожская область Иван Ступак Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:53Синоптик
"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:40Мир
"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Последние новости

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

Реклама
14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

12:29

Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

12:11

Почему нельзя сеять рассаду в землю с огорода: проблема, которую большинство игнорирует

Реклама
11:57

"Это было сильно": Ирину Билык ограбили в Милане

11:50

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

11:29

Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

10:53

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

10:53

Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов – Politico

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

10:16

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:07

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

09:51

"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеимнение

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

08:53

Ликвидация аятоллы Хаменеи: Иран обещает самый жестокий ответ США и Израилю в истории

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Автомобильные хитрости прошлого: лайфхаки советских водителей

07:49

Война на Ближнем Востоке грозит отвлечь мир от украинского фронта - Портников

06:15

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

05:28

Долгожданное тепло возвращается на Полтавщину: синоптики назвали даты

04:30

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Реклама
03:53

Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

03:35

Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

03:30

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду веснойВидео

02:15

Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

01:30

Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

28 февраля, суббота
23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

21:38

Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иранемнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять