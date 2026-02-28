РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

Значительный прогресс на переговорах достигнут в военной подгруппе — решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной.

Кирилл Буданов высказался по поводу возможного компромисса с РФ

Главное из заявлений Буданова:

Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США

Сложной остается ситуация вокруг будущего украинских территорий

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал ход переговоров о прекращении огня в Украине.

Как подчеркнул он в ходе телевизионного интервью, Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

"Что касается гарантий безопасности. На прошлых переговорах российская сторона, например, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки, они их примут и никуда с этим не денутся, как говорится. Те, что предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины. Это наши гарантии. А им придется их уважать. И то, что исходит, как говорится, из Соединенных Штатов, здесь можно их любить, не любить, но не уважать не удастся. И они это прямо сказали. Потому в вопросах гарантий безопасности я тоже вижу определенный прогресс", — заявил глава ОП.

Кроме того, по его словам, самый значительный прогресс на переговорах достигнут в военной подгруппе — решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной.

По его словам, у Киева еще осталось "несколько аргументов" для давления на РФ. "Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства", - добавил руководитель ОП.

Главное препятствие переговоров

Сложной остается ситуация вокруг будущего украинских территорий. По словам Буданова, позиции Киева и Москвы в этом вопросе абсолютно полярны, что делает переговоры крайне напряженными.

Руководитель ОП пояснил, что стороны активно ищут точки соприкосновения, но окончательного видения пока нет.

"Мы ищем компромисс. Мы его еще до конца не нашли. Надеюсь, что найдем", — отметил он, добавив, что времени на дипломатические маневры остается все меньше.

Буданов сделал заявление по поводу финала этих переговоров. По его словам, Украина и Россия стоят перед безальтернативным историческим выбором.

"Сейчас, в конце концов, придется констатировать: или мы нашли решение и мы все завершаем абсолютно эту войну, или мы все же берем на себя ответственность, чтобы констатировать, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга. Что мы делаем достаточно качественно и профессионально", — резюмировал он.

Перспективы скорого окончания войны остаются неопределёнными

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ранее заявлял, что ожидать быстрого прекращения огня или достижения перемирия сейчас не стоит. По его оценке, между сторонами сохраняются принципиальные противоречия, из-за чего переговоры могут быть длительными.

Эксперт выразил осторожную надежду, что процесс урегулирования не затянется на весь 2026 год, однако отметил: в ближайшей перспективе заметных сдвигов ждать сложно. Кроме того, он считает, что Соединённые Штаты пока не готовы усиливать давление на Россию более жёсткими мерами.

Ранее сообщалось, о чем договорились Украина с РФ и какова роль США. Россия на переговорах пытается блокировать прогресс в урегулировании войны, саботируя договоренности, достигнутые во время встреч в Абу-Даби, указали в МИД.

Напомним, ранее Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве. Глава Офиса президента сообщил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

