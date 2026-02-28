И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

Вы узнаете:
- Сколько в месяц мобилизируют в Украине
- Хватает ли этого для нужд фронта
В Украине каждый месяц мобилизуют более 30 тысяч человек, но этого не хватает - есть постоянные запросы о пополнении подразделений.
В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России темпы мобилизации выше.
Глава украинского государства отметил, что у Украины есть дефицит в контексте мобилизации новых солдат. В то же время, по его словам, и у России есть проблемы с людьми - речь идет о подготовленных кадрах, а не о количестве, поскольку новобранцев там сразу бросают на фронт.
"Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тысяч человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно", - сказал Зеленский.
По его словам, запросы о пополнении подразделений все равно есть, поскольку нужны ротации - люди устают, и моральных дух падает.
"Я надеюсь, сейчас ситуация улучшится, ведь у нас появилось больше дронов, оружия и дальнобойных средств поражения", - добавил он.
Мобилизация в Украине может измениться
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский ранее заявлял, что в Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур.
По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.
Он добавил, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет проходить службу в ВСУ по годовому контракту во время военного положения. Контракт можно продлить еще на год при необходимости.
Также в Украине готовят пакет изменений в мобилизационное законодательство, чтобы уменьшить конфликты во время мобилизации и усилить ответственность граждан, уклоняющихся от воинской обязанности, сообщил нардеп Федор Вениславский.
Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу при условии надлежащего финансирования, в чем может помочь ЕС. Он подчеркнул, что контрактная служба делает армию более предсказуемой и эффективной.
