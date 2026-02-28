И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

Запросы о пополнении подразделений все равно есть.

Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько в месяц мобилизируют в Украине

Хватает ли этого для нужд фронта

В Украине каждый месяц мобилизуют более 30 тысяч человек, но этого не хватает - есть постоянные запросы о пополнении подразделений.

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России темпы мобилизации выше.

Глава украинского государства отметил, что у Украины есть дефицит в контексте мобилизации новых солдат. В то же время, по его словам, и у России есть проблемы с людьми - речь идет о подготовленных кадрах, а не о количестве, поскольку новобранцев там сразу бросают на фронт.

"Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тысяч человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно", - сказал Зеленский.

По его словам, запросы о пополнении подразделений все равно есть, поскольку нужны ротации - люди устают, и моральных дух падает.

"Я надеюсь, сейчас ситуация улучшится, ведь у нас появилось больше дронов, оружия и дальнобойных средств поражения", - добавил он.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине может измениться

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский ранее заявлял, что в Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур.

По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Он добавил, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет проходить службу в ВСУ по годовому контракту во время военного положения. Контракт можно продлить еще на год при необходимости.

Также в Украине готовят пакет изменений в мобилизационное законодательство, чтобы уменьшить конфликты во время мобилизации и усилить ответственность граждан, уклоняющихся от воинской обязанности, сообщил нардеп Федор Вениславский.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу при условии надлежащего финансирования, в чем может помочь ЕС. Он подчеркнул, что контрактная служба делает армию более предсказуемой и эффективной.

Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

