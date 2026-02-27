Укр
Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

Дарья Пшеничник
27 февраля 2026, 18:05
Если ваша собака кладет на вас лапу, это может быть ее способ сказать: "Я люблю тебя".
Собака
Почему собаки кладут лапы на человека / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Собака кладет лапу в знак любви
  • Также прикосновение лапой может сигнализировать тревогу
  • А еще лапа - это способ попросить еду или внимание

Большинство владельцев собак хотя бы раз ловили момент, когда их любимец осторожно кладет лапу на колено или руку. На первый взгляд - это просто милый жест, но специалисты говорят, что за ним стоит целый спектр эмоций и потребностей. Об этом рассказывает Southern Living, ссылаясь на комментарии эксперта по поведению животных Ребекки Форрест.

Что на самом деле означает "прикосновение лапой"

Собаки давно стали не только компаньонами, но и своеобразными "эмоциональными барометрами" для своих владельцев. Исследования подтверждают, что регулярные прогулки с собакой повышают уровень счастья и у людей, и у животных. А еще четвероногие прекрасно считывают настроение хозяина — и часто реагируют именно прикосновением лапы.

Форрест объясняет, что этот жест может иметь несколько значений, и распознать их поможет общее поведение собаки.

1. Проявление любви

Если собака кладет лапу во время того, как вы ее гладите, это почти всегда знак привязанности. По словам тренера, так животное "продолжает контакт" и как бы отвечает вам взаимностью.

2. Признак тревоги

Лапа на вашей руке может быть и сигналом неуверенности. Специалист советует обращать внимание на другие детали:

  • зевание без видимой причины;
  • цмоканье губами;
  • прижатые уши.

Если эти признаки присутствуют, собака может искать поддержки и успокоения.

3. Напоминание о голоде

Иногда лапа — это просто "намек". Голодная собака может также:

  • кружить вокруг миски
  • скулить
  • толкать посуду
  • пристально следить за вами

В таком случае жест - часть общего "комплекса сигналов".

4. Желание что-то получить

Поиграть, выйти на улицу, достать игрушку, попросить воды — все это собака тоже может "сказать" лапой. Обычно контекст подскажет, чего именно она хочет.

Почему это важно

Понимание таких мелких сигналов помогает лучше наладить контакт с животным. Когда вы знаете, что именно пытается "сказать" ваша собака, общение становится проще, а доверие — крепче.

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
собаки домашние питомцы домашние животные
Старший сын Брэда Питта отказался от звездного отца — что стало причиной

11:41

В Украине разоблачили схему "заработка" 50 миллионов на ремонте ТЭС - ОГПФото

11:31

Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в СумахФото

