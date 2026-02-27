Укр
Читать на украинском
Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Инна Ковенько
27 февраля 2026, 02:13
Многие даже не догадываются, что именно мелкие яйца могут быть более полезны для здоровья, чем крупные.
Почему не стоит покупать крупные яйца — какая категория яиц самая лучшая

Вы узнаете:

  • Какая категория яиц самая лучшая
  • Как выбрать яйца в магазине
  • Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные

В супермаркетах большинство покупателей инстинктивно выбирают самые крупные яйца категории С0, считая, что именно размер является главным показателем качества. Такой подход кажется логичным, однако специалисты по птицеводству отмечают, что настоящая польза часто скрыта в более мелких категориях.

Главред расскажет, почему размер яйца не всегда означает качество и почему мелкие категории могут оказаться полезнее крупных.

Как маркируются яйца и что это означает

Размер продукта напрямую определяется биологическим возрастом птицы.

  • Категории С2 и С3 означают, что яйца снесены молодыми курицами, которые только начали свой репродуктивный цикл, пишет ТСН. В этот период организм птицы работает на пике естественной активности, поэтому каждое яйцо имеет высокую концентрацию питательных веществ. Важно и то, что молодые куры редко нуждаются в стимуляторах или специальных добавках в корме, поэтому продукт получается максимально натуральным.
  • Зато яйца категорий С0 и С1 происходят от старших кур. Они выглядят убедительно благодаря размеру, но часто содержат больше влаги. Это снижает концентрацию микроэлементов в каждом грамме продукта. К тому же, чтобы поддерживать продуктивность старших несушек, хозяйства иногда вынуждены добавлять в рацион специальные компоненты, что влияет на натуральность конечного продукта.

Почему стоит покупать мелкие категории

Мелкие яйца категорий С2 и С3 — это оптимальный выбор для тех, кто стремится получить максимально полезный и натуральный продукт. Их цена обычно ниже, а питательная ценность часто превышает показатели крупных аналогов. Это объясняется именно биологическими особенностями молодых птиц.

Как правильно выбирать

При покупке стоит смотреть не на размер упаковки, а на штамп на скорлупе. Именно он дает правдивую информацию о происхождении и качестве продукта. Визуальный объем может быть обманчивым, тогда как маркировка — это точный индикатор, который поможет сделать более осознанный выбор.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, какие яйца полезнее - перепелиные или куриные:

@olgashaevska

Перепелинниі чи курячі яйця. Які краще вживати? ???

♬ оригинальный звук - Ольга Шаєвська

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

яйца продукты питания куриные яйца
