Как почистить сваренные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

Многие сталкивались с проблемой, когда после варки яйца трудно очистить от скорлупы. Джулия Чайлд - американский шеф-повар, телеведущая и автор кулинарных книг предложила один простой и надежный трюк.
Главред расскажет, как упростить этот процесс и почистить яйца за считанные секунды.
Что делать, если яйца плохо чистятся
Когда яйца готовы, Джулия советует положить их в ледяную воду на две минуты, а затем погрузить в кипящую воду еще на десять секунд. Об этом пишет Simply Recipes.
Этот дополнительный шаг делает очистку легкой и безболезненной. По объяснению Джулии, короткое охлаждение сжимает белок, отделяя его от скорлупы, а повторное кипячение расширяет саму скорлупу. Химия может быть неочевидной, но результат говорит сам за себя: яйца чистятся быстро и без усилий.
Как почистить свежие вареные яйца - пошаговая инструкция
- Наполните кастрюлю холодной водой, чтобы она покрывала яйца на 1-2 сантиметра.
- Доведите до кипения, затем снимите с огня и дайте яйцам постоять 8-12 минут, в зависимости от размера и желаемой готовности
- Подготовьте ледяную ванну с достаточным количеством воды. Готовые яйца опустите в ледяную ванну на две минуты,
- Затем переложите их в кипящую воду на 10 секунд и выньте.
- Дайте яйцам остыть до комфортной температуры, чтобы их было удобно держать в руках.
Для очистки осторожно постучите яйцом по столешнице, разбейте скорлупу с обоих концов и слегка прокатите между ладонью и поверхностью, тогда скорлупа снимется легко.
