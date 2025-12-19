Как почистить сваренные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

Вареные яйца можно почистить без лишних усилий, если знать один простой лайфхак.

Вы узнаете:

Сколько варить яйца

Как почистить свежие вареные яйца

Многие сталкивались с проблемой, когда после варки яйца трудно очистить от скорлупы. Джулия Чайлд - американский шеф-повар, телеведущая и автор кулинарных книг предложила один простой и надежный трюк.

Главред расскажет, как упростить этот процесс и почистить яйца за считанные секунды.

Что делать, если яйца плохо чистятся

Когда яйца готовы, Джулия советует положить их в ледяную воду на две минуты, а затем погрузить в кипящую воду еще на десять секунд. Об этом пишет Simply Recipes.

Этот дополнительный шаг делает очистку легкой и безболезненной. По объяснению Джулии, короткое охлаждение сжимает белок, отделяя его от скорлупы, а повторное кипячение расширяет саму скорлупу. Химия может быть неочевидной, но результат говорит сам за себя: яйца чистятся быстро и без усилий.

Как почистить свежие вареные яйца - пошаговая инструкция

Наполните кастрюлю холодной водой, чтобы она покрывала яйца на 1-2 сантиметра.

Доведите до кипения, затем снимите с огня и дайте яйцам постоять 8-12 минут, в зависимости от размера и желаемой готовности

Подготовьте ледяную ванну с достаточным количеством воды. Готовые яйца опустите в ледяную ванну на две минуты,

Затем переложите их в кипящую воду на 10 секунд и выньте.

Дайте яйцам остыть до комфортной температуры, чтобы их было удобно держать в руках.

Для очистки осторожно постучите яйцом по столешнице, разбейте скорлупу с обоих концов и слегка прокатите между ладонью и поверхностью, тогда скорлупа снимется легко.

О ресурсе: Simply Recipes Сайт Simply Recipes основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Сначала проект был способом восстановиться после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания. Аудитория Simply Recipes превышает 15 миллионов посетителей в месяц. "Все наши рецепты разработаны профессионалами, тщательно протестированы и рассчитаны на настоящую домашнюю кухню, поэтому на вашем столе они будут такими же вкусными, как и на нашем. Наша главная цель - делиться рецептами, которые вам захочется готовить снова и снова", - говорится на сайте.

