Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

Яйцо пашот - это яйцо, которое варят без скорлупы.

https://glavred.info/recipes/kak-prigotovit-idealnye-yayca-pashot-bez-skovorodki-metod-professionalnogo-povara-10721066.html Ссылка скопирована

Как приготовить яйцо пашот в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Как приготовить яйца без плиты

Как приготовить яйцо пашот в микроволновке

Для кого-то приготовление яиц-пашот - это простое дело, но для других это может быть настоящее испытание, которое часто завершается неудачной попыткой.

Главред расскажет, как быстро приготовить идеальное яйцо пашот в микроволновке.

видео дня

Вам может понравиться: Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

Традиционный способ с водоворотом в кипящей воде и осторожным погружением яйца не всем по силам. Именно поэтому профессиональный повар и автор кулинарных статей Синди поделилась методом приготовления яйца-пашот, для которого не нужно включать плиту. Об этом пишет Express.

Как приготовить яйцо пашот в микроволновке

Для этого метода нужны всего три ингредиента:

Одно яйцо

Три четверти стакана кипятка

Одна чайная ложка уксуса (белого вина, рисового вина или яблочного уксуса)

Сначала следует налить в чашку кипяток и добавить уксус. Горячая вода помогает белку быстрее свернуться, а кислотность уксуса делает его плотным и равномерным.

Яйцо лучше разбивать на рабочей поверхности или ложкой, а не о край миски, чтобы избежать попадания кусочков скорлупы. Затем осторожно опустите его в горячую воду. Чашку накройте тарелкой, пригодной для использования в микроволновке. Это нужно, чтобы желток не взорвался и чтобы образовался пар, который поможет белку застыть равномерно.

Далее поставьте все в микроволновку на 80% мощности примерно на 30 секунд. Использовать максимальную мощность не стоит - тогда желток может схватиться слишком быстро, а белок останется сырым. После этого тарелку снимите, яйцо переверните ложкой, чтобы белок охватил желток, и снова накройте. Добавьте еще 15 секунд нагревания. Если белок не застыл полностью, процесс можно повторять короткими интервалами по 5-10 секунд.

Когда яйцо готово, воду надо слить, а сам продукт выложить на бумажное полотенце, чтобы он подсох и не продолжал готовиться от остаточного тепла. Если нужно приготовить несколько яиц, процедуру следует повторять с новой порцией воды и уксуса.

Единственная сложность заключается в том, что мощность микроволновых печей разная - от 600 до 1200 Вт, поэтому время приготовления придется подбирать индивидуально.

Смотрите видео о том, как приготовить яйцо пашот в микроволновке:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред