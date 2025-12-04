Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Рецепты

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

Инна Ковенько
4 декабря 2025, 01:56
4
Яйцо пашот - это яйцо, которое варят без скорлупы.
Как приготовить яйцо пашот в микроволновке
Как приготовить яйцо пашот в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Как приготовить яйца без плиты
  • Как приготовить яйцо пашот в микроволновке

Для кого-то приготовление яиц-пашот - это простое дело, но для других это может быть настоящее испытание, которое часто завершается неудачной попыткой.

Главред расскажет, как быстро приготовить идеальное яйцо пашот в микроволновке.

видео дня

Вам может понравиться: Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

Традиционный способ с водоворотом в кипящей воде и осторожным погружением яйца не всем по силам. Именно поэтому профессиональный повар и автор кулинарных статей Синди поделилась методом приготовления яйца-пашот, для которого не нужно включать плиту. Об этом пишет Express.

Как приготовить яйцо пашот в микроволновке

Для этого метода нужны всего три ингредиента:

  • Одно яйцо
  • Три четверти стакана кипятка
  • Одна чайная ложка уксуса (белого вина, рисового вина или яблочного уксуса)

Сначала следует налить в чашку кипяток и добавить уксус. Горячая вода помогает белку быстрее свернуться, а кислотность уксуса делает его плотным и равномерным.

Яйцо лучше разбивать на рабочей поверхности или ложкой, а не о край миски, чтобы избежать попадания кусочков скорлупы. Затем осторожно опустите его в горячую воду. Чашку накройте тарелкой, пригодной для использования в микроволновке. Это нужно, чтобы желток не взорвался и чтобы образовался пар, который поможет белку застыть равномерно.

Далее поставьте все в микроволновку на 80% мощности примерно на 30 секунд. Использовать максимальную мощность не стоит - тогда желток может схватиться слишком быстро, а белок останется сырым. После этого тарелку снимите, яйцо переверните ложкой, чтобы белок охватил желток, и снова накройте. Добавьте еще 15 секунд нагревания. Если белок не застыл полностью, процесс можно повторять короткими интервалами по 5-10 секунд.

Когда яйцо готово, воду надо слить, а сам продукт выложить на бумажное полотенце, чтобы он подсох и не продолжал готовиться от остаточного тепла. Если нужно приготовить несколько яиц, процедуру следует повторять с новой порцией воды и уксуса.

Единственная сложность заключается в том, что мощность микроволновых печей разная - от 600 до 1200 Вт, поэтому время приготовления придется подбирать индивидуально.

Смотрите видео о том, как приготовить яйцо пашот в микроволновке:

куриные яйца рецепты лайфхак
