Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

Вы узнаете:
- Как приготовить яйца без плиты
- Как приготовить яйцо пашот в микроволновке
Для кого-то приготовление яиц-пашот - это простое дело, но для других это может быть настоящее испытание, которое часто завершается неудачной попыткой.
Главред расскажет, как быстро приготовить идеальное яйцо пашот в микроволновке.
Вам может понравиться: Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса
Традиционный способ с водоворотом в кипящей воде и осторожным погружением яйца не всем по силам. Именно поэтому профессиональный повар и автор кулинарных статей Синди поделилась методом приготовления яйца-пашот, для которого не нужно включать плиту. Об этом пишет Express.
Как приготовить яйцо пашот в микроволновке
Для этого метода нужны всего три ингредиента:
- Одно яйцо
- Три четверти стакана кипятка
- Одна чайная ложка уксуса (белого вина, рисового вина или яблочного уксуса)
Сначала следует налить в чашку кипяток и добавить уксус. Горячая вода помогает белку быстрее свернуться, а кислотность уксуса делает его плотным и равномерным.
Яйцо лучше разбивать на рабочей поверхности или ложкой, а не о край миски, чтобы избежать попадания кусочков скорлупы. Затем осторожно опустите его в горячую воду. Чашку накройте тарелкой, пригодной для использования в микроволновке. Это нужно, чтобы желток не взорвался и чтобы образовался пар, который поможет белку застыть равномерно.
Далее поставьте все в микроволновку на 80% мощности примерно на 30 секунд. Использовать максимальную мощность не стоит - тогда желток может схватиться слишком быстро, а белок останется сырым. После этого тарелку снимите, яйцо переверните ложкой, чтобы белок охватил желток, и снова накройте. Добавьте еще 15 секунд нагревания. Если белок не застыл полностью, процесс можно повторять короткими интервалами по 5-10 секунд.
Когда яйцо готово, воду надо слить, а сам продукт выложить на бумажное полотенце, чтобы он подсох и не продолжал готовиться от остаточного тепла. Если нужно приготовить несколько яиц, процедуру следует повторять с новой порцией воды и уксуса.
Единственная сложность заключается в том, что мощность микроволновых печей разная - от 600 до 1200 Вт, поэтому время приготовления придется подбирать индивидуально.
Смотрите видео о том, как приготовить яйцо пашот в микроволновке:
@food_anuuuta Яйцо пашот за 2мин.#яйцопашот#пашотмикрохвильовійпечі#легкиерецепты♬ Обнимашки - Clavier
Читайте также:
- Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса
- Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся
- Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред