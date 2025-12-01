Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд

Вы узнаете:
Символом 2026 года по восточному календарю будет Красная Огненная Лошадь - символ силы, страсти, энергии и свободы. Говорят, что если встретить праздник в согласии с ее вкусами, то хозяйка года ответит удачей, энергией и благополучием. Поэтому к новогоднему меню стоит подойти особенно внимательно - рассказываем, какие блюда придутся по вкусу Лошади и что нужно готовить на Новый год 2026. Об этом пишет Главред со ссылкой на УНИАН.
Что должно быть на столе в год Лошади-2026
Поскольку Лошадь - травоядное животное, то основу угощений на праздничном столе должны составлять свежие овощи, фрукты, зелень, крупы и злаки. Новогодний стол рекомендуют сделать обильным, разнообразным и "живым", но при этом не перегружать тяжелыми мясными блюдами.
Играют также роль цвета и оформление - чем ярче, натуральнее и аппетитнее выглядят блюда, тем благосклоннее будет символ года. Отдавайте предпочтение простым, домашним рецептам, приготовленным с душой - такую еду Лошадь любит больше всего.
Главный акцент новогоднего стола - конечно же, свежая зелень. Постарайтесь украсить ею каждое блюдо.
Итак, что готовить в этом году на Новый год:
- из закусок - это могут быть яркие овощные нарезки, рулет из лаваша - рецепт может быть как с овощами, так и с сыром, различные канапе, фруктовые ассорти;
- на горячее - запеченная курица, рыба - обязательно с овощами, гусь или утка с яблоками и черносливом, рагу из овощей, овощная запеканка, плов;
- из напитков - компот, сок, морс, фруктовые коктейли;
- на десерт - фруктовый салат, желе, пироги с ягодами и фруктами.
Овощи могут быть в любых вариациях - запеченные, тушеные или свежие, но вот картофеля лучше использовать по минимуму, а вот овощных салатов пусть будет побольше. Например, в любимый "Оливье" можно добавить яблоко или же приготовить салат "Гранатовый браслет", а также "Греческий салат".
От жирного магазинного майонеза лучше отказаться - используйте вместо него сметану, несладкий йогурт или же приготовьте домашний майонез.
Фрукты и ягоды подойдут любые, но желательно, чтобы в изобилии были красные оттенки - яблоки, гранаты, красный виноград и другие. Орехи - на ваш вкус.
Как оформить стол в стиле Огненной Лошади:
- используйте "правильные" цвета - зеленые, коричневые, бежевые оттенки с золотыми акцентами;
- из материалов выбирайте дерево, лен, хлопок, керамику;
- из декора - хвойные композиции, шишки, свечи, мандарины.
Постарайтесь в целом создать атмосферу природной гармонии и гостеприимства.
