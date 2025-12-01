Укр
Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд

Виталий Кирсанов
1 декабря 2025, 18:45
143
Поскольку Лошадь - травоядное животное, то основу угощений на праздничном столе должны составлять свежие овощи, фрукты, зелень, крупы и злаки.
Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу / коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Что должно быть на столе в год Лошади-2026
  • Как оформить стол в стиле Огненной Лошади

Символом 2026 года по восточному календарю будет Красная Огненная Лошадь - символ силы, страсти, энергии и свободы. Говорят, что если встретить праздник в согласии с ее вкусами, то хозяйка года ответит удачей, энергией и благополучием. Поэтому к новогоднему меню стоит подойти особенно внимательно - рассказываем, какие блюда придутся по вкусу Лошади и что нужно готовить на Новый год 2026.

Что должно быть на столе в год Лошади-2026

Поскольку Лошадь - травоядное животное, то основу угощений на праздничном столе должны составлять свежие овощи, фрукты, зелень, крупы и злаки. Новогодний стол рекомендуют сделать обильным, разнообразным и "живым", но при этом не перегружать тяжелыми мясными блюдами.

Играют также роль цвета и оформление - чем ярче, натуральнее и аппетитнее выглядят блюда, тем благосклоннее будет символ года. Отдавайте предпочтение простым, домашним рецептам, приготовленным с душой - такую еду Лошадь любит больше всего.

Главный акцент новогоднего стола - конечно же, свежая зелень. Постарайтесь украсить ею каждое блюдо.

Итак, что готовить в этом году на Новый год:

  • из закусок - это могут быть яркие овощные нарезки, рулет из лаваша - рецепт может быть как с овощами, так и с сыром, различные канапе, фруктовые ассорти;
  • на горячее - запеченная курица, рыба - обязательно с овощами, гусь или утка с яблоками и черносливом, рагу из овощей, овощная запеканка, плов;
  • из напитков - компот, сок, морс, фруктовые коктейли;
  • на десерт - фруктовый салат, желе, пироги с ягодами и фруктами.

Овощи могут быть в любых вариациях - запеченные, тушеные или свежие, но вот картофеля лучше использовать по минимуму, а вот овощных салатов пусть будет побольше. Например, в любимый "Оливье" можно добавить яблоко или же приготовить салат "Гранатовый браслет", а также "Греческий салат".

От жирного магазинного майонеза лучше отказаться - используйте вместо него сметану, несладкий йогурт или же приготовьте домашний майонез.

Фрукты и ягоды подойдут любые, но желательно, чтобы в изобилии были красные оттенки - яблоки, гранаты, красный виноград и другие. Орехи - на ваш вкус.

Как оформить стол в стиле Огненной Лошади:

  • используйте "правильные" цвета - зеленые, коричневые, бежевые оттенки с золотыми акцентами;
  • из материалов выбирайте дерево, лен, хлопок, керамику;
  • из декора - хвойные композиции, шишки, свечи, мандарины.

Постарайтесь в целом создать атмосферу природной гармонии и гостеприимства.

Что можно и нельзя ставить на Новогодний стол 2026
Что можно и нельзя ставить на Новогодний стол 2026 / Главред - инфографика

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

