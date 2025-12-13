Укр
Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Алексей Тесля
13 декабря 2025
Правила подсчёта стажа в Украине регулируются разными нормами законодательства.
Пенсия, трудовая книжка
Украинцам рассказали о важности трудового стажа / коллаж Главред, фото УНИАН

Важное:

  • Правила подсчёта стажа в Украине регулируются разными нормами
  • Чтобы подтвердить такие периоды, необходимо предоставить документы об образовании

Не каждый период обучения автоматически учитывается при назначении пенсии — всё зависит от того, в какое время человек учился.

В Пенсионном фонде поясняют, что правила подсчёта стажа в Украине регулируются разными нормами законодательства, которые применяются в зависимости от даты.

Учебные годы, пришедшиеся на период до начала 2004 года, засчитываются в пенсионный стаж на основании закона о пенсионном обеспечении. Это касается дневной формы обучения в вузах, техникумах, колледжах и профессиональных училищах.

Чтобы подтвердить такие периоды, необходимо предоставить в Пенсионный фонд документы об образовании — дипломы, справки, удостоверения или архивные выписки.

Иная система действует для периодов после 1 января 2004 года. С этого момента в страховой стаж включается только то время, за которое были фактически уплачены страховые взносы.

Если взносы не перечислялись, даже обучение или другая деятельность не будут учтены при расчёте пенсии.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Электронные трудовые: эксперты о важных деталях

В Украине началось поэтапное внедрение электронных трудовых книжек, которое предусматривает отказ от бумажного формата. В течение пятилетнего переходного периода гражданам предлагается оцифровать сведения о своей трудовой деятельности и загрузить их в государственную систему для корректного пенсионного учёта. Крайний срок передачи данных — 10 июня 2026 года. Если не успеть внести информацию вовремя, часть трудового стажа может не попасть в расчёты, что потенциально повлияет на размер пенсии или отсрочит её назначение.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:57Война
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:31Украина
Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

19:23Украина
РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

