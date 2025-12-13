Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Правила подсчёта стажа в Украине регулируются разными нормами законодательства.

Чтобы подтвердить такие периоды, необходимо предоставить документы об образовании

Не каждый период обучения автоматически учитывается при назначении пенсии — всё зависит от того, в какое время человек учился.

В Пенсионном фонде поясняют, что правила подсчёта стажа в Украине регулируются разными нормами законодательства, которые применяются в зависимости от даты.

Учебные годы, пришедшиеся на период до начала 2004 года, засчитываются в пенсионный стаж на основании закона о пенсионном обеспечении. Это касается дневной формы обучения в вузах, техникумах, колледжах и профессиональных училищах.

Чтобы подтвердить такие периоды, необходимо предоставить в Пенсионный фонд документы об образовании — дипломы, справки, удостоверения или архивные выписки.

Иная система действует для периодов после 1 января 2004 года. С этого момента в страховой стаж включается только то время, за которое были фактически уплачены страховые взносы.

Если взносы не перечислялись, даже обучение или другая деятельность не будут учтены при расчёте пенсии.

В Украине началось поэтапное внедрение электронных трудовых книжек, которое предусматривает отказ от бумажного формата. В течение пятилетнего переходного периода гражданам предлагается оцифровать сведения о своей трудовой деятельности и загрузить их в государственную систему для корректного пенсионного учёта. Крайний срок передачи данных — 10 июня 2026 года. Если не успеть внести информацию вовремя, часть трудового стажа может не попасть в расчёты, что потенциально повлияет на размер пенсии или отсрочит её назначение.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

