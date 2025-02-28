Индексация пенсий в 2025 году: какие пенсионеры останутся без доплат в марте

Прибавку к пенсии в 2025-м получат не все.

https://glavred.info/economics/indeksaciya-pensiy-v-2025-godu-kakie-pensionery-ostanutsya-bez-doplat-v-marte-10643474.html Ссылка скопирована

Что будет с пенсиями в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевое:

Действительно ли индексация обойдет стороной 2,8 млн украинцев

Почему пенсионеры с высокими выплатами не получат индексацию

В марте 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий, которая коснется большинства пенсионеров. Однако некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине от 20 февраля 2019 г. № 124.

Кому не предусмотрена индексация?

Работающие пенсионеры . Около 2,8 миллиона человек, которые продолжают работать, не получат индексации. Для них предусмотрен отдельный механизм перерасчета, который состоится в апреле. Однако размер повышения будет меньше, чем при индексации.

. Около 2,8 миллиона человек, которые продолжают работать, не получат индексации. Для них предусмотрен отдельный механизм перерасчета, который состоится в апреле. Однако размер повышения будет меньше, чем при индексации. Лица, вышедшие на пенсию после 1 января 2025 года . Их выплаты уже рассчитаны на основе актуальных заработных плат.

. Их выплаты уже рассчитаны на основе актуальных заработных плат. Пенсионеры, которым назначили выплаты за последние три года . Поскольку их пенсии учитывают современные зарплатные показатели, им могут предусмотреть лишь небольшую доплату.

. Поскольку их пенсии учитывают современные зарплатные показатели, им могут предусмотреть лишь небольшую доплату. Пенсионеры с высокими выплатами. Если сумма пенсии превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен), индексация не предусмотрена.

Также стоит указать, что отдельные категории пенсионеров, в частности военные, бывшие чиновники и ликвидаторы аварии на ЧАЭС, могут получить повышение только по решению правительства. Если Кабинет Министров примет соответствующее решение, их пенсии будут проиндексированы с 1 марта.

видео дня

Повышение пенсий в Украине - последние новости

Как писал Главред, с 1 марта в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

В то же время первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак объяснила, кому повысят выплаты уже в апреле. Она также отметила, что повышение пенсии будет зависеть от количества отработанных месяцев и уплаченных взносов.

А вот юрист Иван Хомич объяснил, кто останется без повышения пенсий. Он перечислил, какие именно категории пенсионеров не имеют права участвовать в пересмотре выплат.

Больше экономических новостей:

Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред