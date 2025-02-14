Индексацию получат не все: юрист объяснил, кто останется без повышения пенсий

О чем речь:
- Кто получит повышение пенсии, а кто - нет
- Почему часть пенсионеров не получит индексацию в 2025 году
1 марта 2025 года запланирована индексация пенсий в Украине. Однако, как пояснил адвокат Иван Хомич, некоторые категории пенсионеров не имеют права участвовать в пересмотре выплат. В комментарии УНИАН он объяснил, кто останется без перерасчета.
Кого не коснется индексация пенсий в Украине в 2025 году?
По словам эксперта, индексация пенсий в 2025 году не коснется:
- Тех пенсионеров, которым пенсия была назначена в период с 1 января 2025 года.
- Гражданских пенсионеров (тех людей, которым пенсия исчислена по закону об "Об общеобязательном пенсионном страховании"), которые вышли на пенсию, начиная с 2021 до 2024 года включительно.
Как объясняет Хомич, индексация пенсий в Украине, не относится к самим выплатам (пенсиям). Это, скорее, один из показателей, который является частью формулы для вычисления пенсионной выплаты.
"Благодаря тому, что схема индексации пенсий достаточно запутанная и сложная, правительству фактически удалось исключить лиц, которым пенсия была назначена в течение последних четырех лет, из перечня тех, кто может рассчитывать на ощутимое повышение размера выплат. По словам чиновников, эти пенсионеры получают "рыночные" пенсии, а сосредоточена власть на индексировании устаревших пенсий, которые назначены до 2021 года", - говорит Хомич.
Индексация пенсий в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий. Ее будут проводить с коэффициентом 1,10, а общий объем расходов Пенсионного фонда на 2025 год составит 908,2 миллиарда гривен.
Информацию о том, что с 1 марта начнется повышение пенсионных выплат, подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он успокоил, что, несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.
Также адвокат Иван Хомич объяснял, кто может получить надбавку. По его словам, правительство ежегодно устанавливает минимальные и максимальные суммы повышения выплат.
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Кто такой Иван Хомич?
Иван Хо мич - известный украинский адвокат, основатель и руководитель Адвокатского бюро Ивана Хомича.
Адвокатское бюро Ивана Хомича специализируется на различных отраслях права, включая гражданское, уголовное, семейное, хозяйственное и корпоративное право. Бюро предоставляет услуги как частным лицам, так и бизнесу 510.
Среди основных услуг: представительство в судах, регистрация предприятий, защита прав потребителей, сопровождение сделок с недвижимостью, юридическая помощь в наследственных делах и т.д.
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