С зарплат ежемесячно будут отчислять 9%: что известно о накопительной пенсии

Первые отчисления на накопительную пенсию могут появиться в 2026 году.

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Из зарплат украинцев ежемесячно будут отчислять 9% на пенсию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное из заявления Оксаны Жолнович:

Новая накопительная пенсия может заработать в 2026 году

С ежемесячных зарплат украинцев будут отчислять 9%

Ежемесячно из зарплат украинцев будет отчисляться 9%. Это будет происходить в рамках пенсионной реформы, которая предусматривает введение накопительной пенсии. Об этом во время пресс-конференции заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как отмечается, в будущем украинцы смогут получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь. При этом люди по собственному желанию смогут отчислять на накопительную пенсию больший процент от зарплаты.

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Правительственный законопроект о пенсионной реформе планируют ввести на рассмотрение Рады в 2025 году. Ожидается, что первые накопления в рамках новой пенсионной системы могут начаться в 2026 году.

Напомним, для украинцев введут накопительную пенсию. Во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан идет на административные расходы, и что бы уменьшить количество этого администрирования, нужно сделать качественные ИТ-сервисы.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий. Выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. В Пенсионном фонде рассказали об основаниях для прекращения выплат.

Владимир Зеленский сделал важное заявление и рассказал, что будет с пенсиями в Украине в 2025 году. Президент Украины заверил, что средства для их выплат есть. Он также отметил, что в Украине есть деньги на все социальные выплаты и рассказал о возможных задержках.

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл, когда ожидать повышения выплат. Индексация выплат направлена на поддержку пенсионеров. Кабинет Министров ожидает, что в течение года будет принято законодательство о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее с 2026 года.

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Кто такая Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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