Индексация пенсий в Украине: Шмыгаль сказал, когда ожидать повышения выплат

Индексация выплат направлена на поддержку пенсионеров.

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В 2025 году пенсионерам увеличат выплаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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В марте текущего года проведут индексацию пенсий

Перерасчет выплат будет осуществлен в соответствии с уровнем инфляции

В Украине примут законодательство о накопительной пенсионной системе

В марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он отметил, что индексация выплат направлена на поддержку пенсионеров.

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Кроме того, Кабинет Министров ожидает, что в течение года будет принято законодательство о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее с 2026 года.

"Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее в следующем году", - подчеркнул Шмыгаль.

Недавно народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная спрогнозировала, что перерасчет выплат будет осуществлен в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.

"Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 грн, максимальная - 1500 грн. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную прибавку от 300 до 570 грн. Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выровнять и сбалансировать эти выплаты", - отметила политик.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Напомним, политик Елена Шуляк отмечала, что как и в предыдущие годы, социальные расходы будут одними из приоритетов бюджета на 2025 год. В том числе предусмотрено повышение пенсий.

Кроме того, в 2025 году украинцев ожидает два этапа повышения пенсий. В марте следующего года состоится ежегодная индексация, а летом возможно повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров.

Недавно Главред со ссылкой на СМИ писал, что накопительный уровень пенсионной системы планируют ввести уже с 1 января 2026 года. Таким образом, выплаты будут зависеть от того, сколько человек накопил на своем индивидуальном пенсионном счете, который будет открыт для каждого работающего украинца. Работодатели и государство будут пополнять этот счет ежемесячно.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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