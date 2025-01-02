'Нам этого не избежать': эксперт назвал последствия повышения налогов с 1 января

Ситуация в экономике Украины напрямую зависит от событий на фронте, подчеркнул Андрей Новак.

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Экономическая ситуация в стране зависит от ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главные тезисы Новака:

Экономическая ситуация в Украине тесно связана с боевыми действиями

Рост налогов необходим для обеспечения ресурсов для войны

Партнеры помогают покрывать бюджетный дефицит и поддерживать резервы НБУ

Экономическая ситуация в Украине тесно связана с событиями на фронте. Повышение налогов во время войны является вынужденным шагом, поскольку война требует значительных ресурсов, которые можно обеспечить через внутренние источники финансирования и благодаря внешней помощи. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

По его словам, ключевым фактором, который определяет экономическую ситуацию, остается война. К сожалению, 2024 год не принес уменьшения интенсивности боевых действий, а, наоборот, Россия усилила атаки, что негативно влияет на экономику. Новак отметил, что это проявляется не только в росте психологического давления на общество, которое вызвало очередную волну девальвации гривны, но и в прямых экономических убытках из-за атак на энергетическую инфраструктуру и разрушения в прифронтовых регионах.

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"К сожалению, фактор войны и в дальнейшем будет определяющим для экономической ситуации в следующем году (2025 году - Главред). Повышение налогов во время войны вызывает шквал критики, но, к сожалению, нам этого не избежать. Потому что война, особенно во время ее интенсификации, требует значительных ресурсов, которые можно взять из двух источников: собственного бюджета (центрального и местного) и внешней помощи", - отметил эксперт.

Новак отметил, что международные партнеры значительно поддерживают Украину, помогая покрывать дефицит бюджета и пополнять золотовалютные резервы НБУ, что является критически важным для стабильности гривны. Однако, как отметил экономический эксперт, международные партнеры ожидают, что Украина также будет прилагать усилия к наполнению своего бюджета.

"Поэтому, как бы нам не хотелось, к повышению налогов следует относиться объективно и рассматривать их в контексте обстоятельств войны", - добавил он.

В то же время Новак подчеркнул, что повышение налогов может и негативно повлиять на экономику. По его словам, для бизнеса повышение налогов означает уменьшение прибыльности, ограничение возможностей для инвестиций, развития и повышения зарплат сотрудникам. Для граждан это означает снижение покупательной способности и уровня жизни, что повлияет на большинство украинцев.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.

Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.

Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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