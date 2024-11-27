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Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда придется платить больше

Юрий Берендий
27 ноября 2024, 19:54обновлено 27 ноября, 20:31
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В Украине вводят рекордное повышение налогов, направленное на усиление финансирования обороны и стабилизацию экономики в условиях войны.
Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда придется платить больше
В Украине рекордно вырастут налоги - кого заденет в первую очередь / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Что предусматривает закон о повышении налогов
  • Когда вступит в силу закон о повышении налогов
  • Как повышение налогов повлияет на цены

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. Документ, который уже некоторые называют "историческим" призван привлечь средства в госбюджет для финансирования украинской армии. В частности, по данным народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, налоговые изменения дополнительно принесут бюджету 137 миллиардов гривен в следующем году.

Главред выяснил, вступит ли в силу законопроект о рекордном поднятии налогов, и кого оно "зацепит".

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Что предусматривает закон о повышении налогов

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает следующие изменения:

Увеличение военного сбора и расширение круга его плательщиков до 31 декабря года, в котором прекратят или отменят военное положение:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
  • введение военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;
  • установление сбора для ФЛП-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц (сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 грн, поэтому сбор будет равен 800 грн).

Изменения в налогообложении прибыли:

  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
  • базовая ставка налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) составит 25%.

Другие налоговые изменения:

  • совершенствование модели определения авансовых взносов для предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;
  • переход с квартального на месячный налоговый период для представления отчетности по доходам физических лиц, удержанных налогов и начисленного единого взноса.

Когда вступит в силу закон о повышении налогов

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни подпишет законы о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс, которые вступят в силу с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что эти законы обеспечат правительству дополнительные ресурсы для закупки вооружения, амуниции и выплат заработной платы работникам Сил безопасности и обороны.

"Правительство уже обратилось к президенту Украины относительно скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем", - написал Шмыгаль в телеграмм-канале.

Почему Зеленский не стал сразу подписывать закон о повышении налогов

В то же время президент Украины Владимир Зеленский уже более 40 дней откладывает подписание законопроекта о повышении налогов. Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники, у президента есть ряд замечаний.

"Президент до последнего откладывал подписание. На встречах с Минфином и депутатами он несколько раз спрашивал, нужно ли повышать эти налоги, ведь есть средства от замороженных российских активов", - рассказал один из участников такой встречи.

Среди основных причин задержки называют недовольство тем, как правительство коммуницировало изменения. Президент считает, что гражданам следовало четко объяснить, что повышение налогов вызвано потребностью в дополнительных ресурсах для финансирования войны.

Зеленский настоял на увеличении военного сбора, считая, что он больше ассоциируется с поддержкой армии, в отличие от повышения НДС, которое предлагали бизнесмены и общественность.

Кроме того, президент имеет замечания к другим положениям законопроекта, в частности повышение налогов для АЗС и ренты на добычу ресурсов.

В частности, повышение ренты на добычу каолина вызвало нарекания со стороны немецких компаний, которые занимаются его добычей в Украине, о чем сообщили в Офисе президента.

"Президент расценил добавление этой нормы как нарушение договоренностей с правительством и парламентом", - добавляет собеседник в Кабмине.

Еще одна причина, по которой Зеленский затягивает подписание - нежелание принимать непопулярные решения.

"Люди часто прокрастинируют, когда надо делать то, чего они не хотят. Президент тоже человек", - говорит источник.

Будет ли рост налогов "задним числом"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует перенести повышение налогов для физических лиц с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос".

"Сейчас на комитете перенесли для ФЛП внедрение налогообложения с 1 октября на 1 января 2025 года. То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число"... кроме банков. Это именно то, что я сразу говорил и выступал. Понадобилось два месяца для осознания", - написал он в телеграмме.

Железняк отметил, что Министерство финансов намекнуло на скорое подписание президентом законопроекта №11416д, однако его публикация планируется таким образом, чтобы закон вступил в силу с 1 декабря этого года.

По словам депутата, из-за задержки подписания вместо запланированных 30 млрд грн налоговых поступлений в 2024 году ожидается лишь 8 млрд грн.

"Правку в законопроекте №319 комитет одобрил. Поэтому на следующей неделе будет в (на голосовании - ред.) зале", - подытожил нардеп.

Как увеличение налогов повлияет на рост цен - как изменятся цены на бензин

Руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк в комментарии Главреду отметил, что такое решение может повлечь рост цен как на отдельные товары и услуги (например, топливо или финансовые услуги - некоторые крупные интернет-магазины уже вводят оплату за перевод средств), так и в целом на рынке.

"Так, в случае компенсации работодателем повышения военного сбора на 3,5% повысится себестоимость товара и, соответственно, стоимость его реализации (если бизнес не готов терять свою прибыль). Вместе с этим, некоторыми предпринимателями это может быть расценено как сигнал не выходить из "тени" или наоборот перейти в "тень", - говорит Маринюк.

По мнению главы консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, повышение военного сбора станет очередным ударом для тех, кто его платит, и одновременно ослабит их конкурентную позицию по сравнению с теми, кто уклоняется от уплаты.

"У последних вообще исчезнет желание что-то повышать. Тем более, что обязательным является только норматив по минималке, которая устанавливается правительством и на сегодня составляет 8000 грн в месяц. И поднять которую нереально, потому что буквально каждые 100 грн в минималке приводят к миллиардным расходам бюджета в целом (к минималке привязаны многие другие государственные ставки). То есть повышать официальные зарплаты можно только из-под палки, которой, судя по куче откровенных оптимизаторов на рынке топлива, у ГНС нет", - сказал Куюн в комментарии Главреду.

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