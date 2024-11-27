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Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
27 ноября 2024, 19:09
698
Синоптики предупреждают о том, что из-за сильного тумана во многих областях Украины будет плохая видимость - 200-500 м.
погода
Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Из-за чего в регионах объявили штормовое предупреждение
  • В каких регионах прогнозируют снег и дождь
  • Где синоптики прогнозируют -4

Погода в Украине 28 ноября будет немного снежной, холодной и очень туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Все из-за очень сильного тумана с видимостью 200-500 метров.

видео дня

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в ближайшее время в Украине будет влажная погода, но существенные осадки не прогнозируются. Ночью могут быть небольшие морозы.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 28 ноября
Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: ventusky

Погода 28 ноября

В Украине 28 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в северо-восточных, западных областях. В западных, северных и Винницкой областях будет туман. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 28 ноября в Украине будет морозно. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +1...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+2 градусов.

погода 28 ноября
Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: meteoprog

Погода 28 ноября в Киеве

В Киеве 28 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ночью и утром будет очень сильный туман - видимость 200-500 м. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-восточный - 5-10 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 28 ноября
Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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