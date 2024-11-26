Влупит 9-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Вы узнаете:
- Когда придет потепление
- В каких регионах прогнозируют снег
- Где синоптики прогнозируют -6
Погода в Украине 27 ноября будет сухой, но холодной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшая ночь будет самой холодной в недельной перспективе. Температура воздуха опустится до -11 градусов. Днем температура будет колебаться от -2 до +4 градусов. В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 27 ноября
В Украине 27 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных и северных областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица, на юге ожидается туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 3-8° мороза, на западе и юго-востоке страны около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях, в Одесской области и в Крыму 2-7° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -9
По данным meteoprog, 27 ноября в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Закарпатской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится до 0...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -9...-1 градуса.
Погода 27 ноября в Киеве
В Киеве 27 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет переменных направлений - 3-8 м/с.
"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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