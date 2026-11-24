Самые тяжёлые дни проходят быстро, и со временем некоторые люди замечают, что спят лучше и чувствуют меньшее напряжение.

https://glavred.info/life/chto-proishodit-s-organizmom-posle-otkaza-ot-kofe-izmeneniya-poyavlyayutsya-uzhe-cherez-sutki-10815149.html Ссылка скопирована

Как организм реагирует на отказ от кофе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня

Когда появляются первые симптомы отмены кофеина

Сколько дней длится самый тяжелый период

Какие изменения наступают после отказа от кофе

Первые признаки недостатка кофеина появляются уже через 12–24 часа после последней чашки кофе. Чаще всего это головная боль, сонливость и проблемы с концентрацией. Наиболее выраженные симптомы абстиненции обычно проявляются через 20–51 час и могут длиться от двух до девяти дней, сообщает Interia.

Такая реакция связана с механизмом действия кофеина. Он блокирует рецепторы аденозина - вещества, участвующего в регуляции сонливости. Поэтому мозг в течение некоторого времени хуже ощущает усталость. Когда человек употребляет кофеин регулярно, организм постепенно к нему привыкает, и резкий отказ вызывает состояние, похожее на абстиненцию.

Головную боль объясняют изменениями кровотока в мозге. Кофеин влияет на тонус сосудов, поэтому после отказа от него они могут расширяться. В то же время человеку не хватает энергии, а привычные дела требуют больше усилий. Некоторые испытывают раздражительность, подавленное настроение и даже тошноту.

Сроки появления и исчезновения симптомов взяты из обзора исследований, опубликованного в журнале Psychopharmacology. Насколько сильными они будут, зависит, в частности, от того, сколько кофеина человек употреблял ранее.

Лучший сон и меньше тревоги

После неприятного начала часть людей замечает положительные изменения, и в первую очередь это касается ночного отдыха. Кофеин может мешать засыпать и изменять структуру сна, особенно в больших дозах или вечером. Без него сон может становиться более продолжительным и лучше восстанавливать силы.

Это подтверждают и исследования: участники говорили, что стали лучше спать, хотя сначала испытывали более сильную усталость. Меньшее количество кофеина также может снижать напряжение и беспокойство, прежде всего у людей, чувствительных к его стимулирующему действию. Впрочем, так бывает не всегда: всё зависит от индивидуальной переносимости и прежних привычек.

Отказ от кофе может сказаться и на пищеварении. У некоторых кофе усиливает изжогу и симптомы рефлюкса, поэтому без него эти жалобы могут ослабевать. В то же время кофе вызывает их не у всех.

Кофеин способен временно повышать артериальное давление, а у чувствительных людей - вызывать ощущение сильного сердцебиения. Если пить меньше кофе, такие эпизоды могут случаться реже, но отказ от него не нормализует давление и пульс автоматически. Со временем может появляться и меньше новых пигментных пятен на зубах: их оставляют красители кофе, а не кофеин. Существующий налет при этом сам по себе не исчезнет.

Количество кофеина в различных напитках / Инфографика: Главред

Стоит ли полностью отказываться от кофе

То, что отказ от кофе имеет преимущества, не означает, что от него должны отказаться все. Умеренное количество кофе может быть частью здорового рациона. Реакция организма зависит от того, сколько кофе человек пьет, в какое время и насколько он чувствителен к кофеину.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) считает, что для большинства здоровых взрослых до 400 мг кофеина в сутки не представляют угрозы. Однако некоторым даже значительно меньшие дозы мешают спать, вызывают раздражительность или тревожность.

Симптомы отмены не означают, что самочувствие ухудшилось надолго. В большинстве случаев они проходят сами по себе через несколько дней, когда организм привыкает обходиться без кофеина. Специалисты Медицинского университета в Познани отмечают, что смягчить эти проявления помогает постепенное сокращение количества кофеина.

Смотрите видео о 7 главных причинах отказаться от кофе:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред