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Сахар больше не понадобится: какое растение с подоконника подсластит чай и кофе

Мария Николишин
14 сентября 2026, 21:52
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Растение не переносит морозов, поэтому в украинском климате его выращивают в горшке, собирая урожай листьев в течение всего года.
Сахар больше не понадобится: какое растение с подоконника подсластит чай и кофе
Какое растение с подоконника может заменить сахар / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему стевию не высаживают в открытый грунт
  • Как часто поливать и подкармливать растение

Многие люди любят пить чай и кофе с сахаром. В то же время мало кто знает, что заменить его может одно растение, которое очень легко вырастить дома на подоконнике.

Главред решил разобраться, чем можно заменить сахар в напитках.

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Какое растение может легко заменить сахар

Листья стевии до 40 раз слаще обычного сахара, но не содержат ни одной калории - и выращивать это растение можно дома на подоконнике, собирая урожай круглый год, пишет deccoria.pl.

Стевия родом из Южной Америки, где ее веками использовали для подслащивания еды и напитков, а гликозиды в ее листьях выдерживают нагрев до 200 °C, что делает растение пригодным для выпечки и кулинарии.

Главное ограничение - растение не морозостойкое. Именно поэтому в нашем климате его выращивают исключительно в горшке, где куст обычно вырастает до 50–100 см в высоту.

Листья с зубчатыми краями имеют длину 3–5 см: сначала они светло-зеленые, со временем темнеют. Цветет стевия белым цветом осенью - в октябре и ноябре.

Как вырастить стевию дома

Самый простой способ для начинающих - готовая рассада из садового центра. Более терпеливые садоводы могут высеять семена в ящики на подоконнике в марте или апреле: при умеренно влажной почве и температуре около 22 °C первые всходы появляются через 10–14 дней.

Почва должна быть хорошо дренированной, умеренно плодородной и умеренно влажной, с реакцией от слабокислой до нейтральной. Подойдет и обычный универсальный субстрат, в который добавили щепотку песка.

Место для горшка выбирают солнечное, подальше от холодных сквозняков и тепла радиаторов. Засуху растение переносит плохо, но и переувлажнение ему вредит - поливать приходится регулярно, фактически каждые несколько дней.

В течение вегетационного периода стевию подкармливают разбавленным биогумусом каждые 2–3 недели. Верхушки побегов время от времени прищипывают, чтобы куст активнее ветвился - срезанное при этом тоже идет в чай.

Когда срывать листья стевии и как их сушить

Урожай можно собирать по мере необходимости, однако сроки влияют на вкус. После цветения, то есть к концу сентября, листья начинают немного горьковать, поэтому оптимальный момент - до появления цветов.

Свежие листья подходят для приготовления блюд, но после сушки становятся значительно слаще. Одного такого листочка более чем достаточно, чтобы подсластить чашку чая или кофе.

Сушат сырье несколькими способами: раскладывают тонким слоем на бумажном полотенце, подвешивают свободными пучками в хорошо проветриваемом помещении на несколько дней или используют дегидратор, положив целые стебли. Готовые листья растирают в ступке или перемалывают в кофемолке в порошок.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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