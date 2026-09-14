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Стоимость дизеля и бензина резкон подскочит: эксперт назвал новые цены

Алексей Тесля
14 сентября 2026, 21:06
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Цена на дизельное топливо перешагнет отметку в 100 гривен за литр, убежден Дмитрий Леушкин.
бензин, АЗС, деньги
В Украине растут цены на АЗС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Леушкина:

  • Цены на бензин и дизельное топливо снова вырастут
  • Дизель может подорожать до 108 гривен за литр

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин прокомментировал вопрос о том, стоит ли ожидать нового повышения цен на АЗС.

Как подчеркнул он в интервью УНИАН, цена на дизельное топливо перешагнет отметку в 100 гривен за литр.

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"Если сейчас остановятся в росте газойль и нефть, то объективная цена может быть где-то в районе 107-108 гривен по дизелю. Но рост будет происходить не так быстро, потому что приходят еще ранее закупленные партии. Поэтому 105 гривен за литр – это, так сказать, очевидная ситуация", - отметил эксперт.

В то же время он уточнил, что в течении ближайших недель можно ожидать повышения цен на дизтопливо в Украине.

"Через 100 (грн. за литр, - ред.) перевалит, а до 105 наверняка дойдет на следующей неделе. Может, на этой неделе мы увидим 101-102 гривны", - не исключил он.

При этом собеседник также добавил, что вслед за дизелем, стоит ждать и подорожания бензина.

"Бензин идет, как нить за иглой, за дизелем, отставая на 5-7 гривен. Бензин 100 гривен не пересечет", - резюмировал Леушкин.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Минэкономики: предпосылок для дефицита топлива в Украине нет

Ситуация на украинском топливном рынке остается стабильной - запасов бензина и дизельного топлива достаточно, чтобы покрывать текущий спрос. Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, поставки нефтепродуктов из-за рубежа идут в штатном режиме. Существующая система перевозок также справляется с распределением топлива между регионами, поэтому перебоев с обеспечением потребителей не наблюдается.

Министр подчеркнул, что гражданский сектор сейчас полностью обеспечен горючим, а новые импортные объемы продолжают согласовываться и поступать в страну.

В ведомстве отмечают, что на данный момент не фиксируют каких-либо предпосылок, которые могли бы спровоцировать нехватку топлива на внутреннем рынке.

Цены на топливо - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявлял, что резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа не будет. По его словам, если что-то произойдет, то цена снова подскочит до 85–90 долларов.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90–92 грн за литр.

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О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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бензин дизель Дмитрий Леушкин
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