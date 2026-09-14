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Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту

Мария Николишин
14 сентября 2026, 16:55
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Рост цен на нефть приводит к повышению стоимости бензина и дизельного топлива, однако дефицита на рынке не прогнозируется.
Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту
Что будет с ценами на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Дизельное топливо может стоить около 105 грн за литр
  • Стоимость бензина будет на уровне 92–94 грн/л
  • Дефицита топлива из-за атак на АЗС не будет

Цены на топливо в Украине продолжают расти на фоне подорожания нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время дефицита из-за атак на АЗС ожидать не стоит. Об этом заявил основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин в комментарии РБК-Украина.

По его словам, говорить о бензине по 110–115 грн за литр пока рано.

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Он отметил, что если ситуация на мировом рынке стабилизируется на нынешнем уровне, цены в Украине могут составить около 105 грн/л за дизельное топливо и 92–94 грн/л за бензин.

Эксперт также подчеркнул, что дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации вокруг хуситов и Баб-эль-Мандебского пролива.

"Цена на этом уровне не останется, она будет либо расти, либо снижаться", - подчеркнул Леушкин.

Возможен ли дефицит топлива в Украине

Он добавил, что дефицит топлива из-за ударов по АЗС Украине не грозит.

"АЗС никак не участвуют в поставках топлива. Это просто магазины, которые продают, а поставщики - это бензовозы, корабли, поезда", - подытожил эксперт.

Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Могут ли цены на топливо снизиться

Эксперт нефтегазовой отрасли, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук отметил, что дизельное топливо в Украине вплотную приблизилось к отметке 100 гривен за литр, а быстрого перелома в ценовой ситуации в ближайшее время ждать не стоит.

По его словам, ключевым фактором, определяющим стоимость топлива в Украине, остается конъюнктура мирового рынка нефти.

"На сегодняшний день ситуация такова, что лично я не надеюсь на то, что она кардинально изменится. Мы видим, что нефть на мировых рынках уже превысила отметку в 100 долларов", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что дизель и бензин в Украине могут подорожать еще на 3 гривни за литр до конца недели.

Эксперт также отметил, что украинским водителям не стоит рассчитывать на новую волну снижения цен на топливо. Возможности для снижения цен на АЗС уже исчерпаны.

Кроме того, Россия начала новую волну запугивания украинцев, атакуя заправочные станции и пытаясь спровоцировать панику среди водителей. Однако топливного кризиса или скачка цен ожидать не стоит.

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О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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