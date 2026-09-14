Встреча Зеленского и Путина в Майами: какой план у Кремля и что изменят переговоры

Зеленский предложил Путину встречу на саммите "Группы двадцати" в Майами. Почему Кремль отказывается от переговоров в США и каких уступок требует Москва

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Саммит "Группы двадцати" в Майами: встретятся ли Зеленский и Путин в декабре / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Встретятся ли Зеленский и Путин в Майами на саммите G20

Какой вопрос остается наиболее проблемным для переговоров

Каковы главные козыри Путина на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину встретиться на полях саммита G20 в Майами. Параллельно США пытаются найти формулу урегулирования, в которой ключевыми остаются территории, гарантии безопасности и механизмы контроля за возможным прекращением войны.

Главред выяснил, состоится ли встреча Зеленского и Путина в Майами и что мешает переговорам.

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Встретятся ли Зеленский и Путин в Майами на саммите G20

Зеленский в интервью DW заявил, что готов приехать в Майами на саммит G-20, если там будет и Владимир Путин. Речь идет о саммите лидеров "Группы двадцати", который запланирован на 14–15 декабря.

Президент Украины подчеркнул, что потенциальная встреча для него имеет смысл не сама по себе, а как способ перейти от заявлений к конкретным решениям. По его словам, участие в саммите будет зависеть от присутствия российского президента.

"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - сказал Зеленский.

Украинский президент отдельно подчеркнул, что не считает обмен публичными заявлениями главным результатом дипломатии. Для Киева определяющим должно быть то, способна ли встреча привести к реальным договоренностям о завершении войны.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне - это не имеет значения. Это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и всё", - заявил президент.

G-20 / Инфографика: Главред

Поедет ли Путин в Майами на саммит G20

После предложения Киева главная неопределенность переместилась в Москву. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вопрос о возможной поездке Владимира Путина в США российская сторона пока даже не рассматривала на политическом уровне.

По его словам, Москва сосредоточена на подготовке документов к саммиту и продолжает контакты с американской стороной. Российский представитель при этом охарактеризовал атмосферу этих контактов как конструктивную, но не связал её с перспективой личной встречи Путина с Зеленским.

"Но этот вопрос ещё даже не обсуждался. Работа ведётся на уровне экспертов, наши специалисты постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть всё идёт как обычно. А что касается возможности поездки Путина - этот вопрос ещё даже не обсуждался у нас", - сказал Ушаков.

Отдельно Москва готовится к другим мероприятиям в рамках работы "Группы двадцати". Ушаков сообщил, что Россию пригласили на заседание министров иностранных дел стран группы, запланированное на конец октября, однако участие Сергея Лаврова в этой встрече также пока не определено.

"Пригласили всех, кроме ЮАР", - отметил Ушаков.

По словам помощника Путина, российские специалисты продолжают прорабатывать материалы предстоящего саммита, а контакты с американцами носят доброжелательный характер.

Почему Кремль не соглашается на встречу Зеленского и Путина в США

Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не рассматривает Майами в качестве площадки для переговоров с Зеленским и продолжает настаивать на российской столице.

"Это невозможно", - заявил Песков, комментируя возможность встречи Зеленского и Путина в США.

Пресс-секретарь Кремля повторил, что Москва готова принять украинского президента в своей столице. При этом подтверждения участия самого Путина в декабрьском саммите G20 на данный момент нет.

"Есть готовность встретиться с ним в Москве", - ответил Песков на вопрос о возможном альтернативном формате переговоров.

Почему Россия не хочет прекращать боевые действия на время переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Россия якобы остается открытой для переговоров с Украиной. Однако Москва одновременно не соглашается на прекращение боевых действий на время переговорного процесса.

"Мы, как и прежде, готовы к переговорам, но на этот период переговоров "специальная военная операция" не будет остановлена. Мы уже прошли через это и сделали для себя выводы", - сказал Лавров.

Комментируя предложение Зеленского о встрече в США, российский министр фактически ссылается на уже озвученную позицию Кремля. Он также использовал этот вопрос для критики украинского руководства и его предыдущих решений относительно контактов с Путиным.

Лавров / Фото: скриншот из видео

"По этой теме, на мой взгляд, уже высказался (пресс-секретарь президента РФ, - ред.) Дмитрий Песков. Приглашение этому человеку было направлено. Если он хочет встретиться, то пусть приезжает", - сказал глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Москва считает готовность принять Зеленского в России достаточным дипломатическим жестом.

"И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой указ о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли у нас не недостает, а ему, как я понимаю, не хватает хороших качеств", - подчеркнул глава МИД РФ.

Почему территории остаются главной проблемой переговоров Украины и России

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер обозначил другой уровень проблемы - содержание потенциального соглашения. По его словам, даже если стороны согласятся на сам факт переговоров, ключевым вопросом останется территориальный спор.

По словам Кушнера, остальные части потенциального соглашения уже в значительной степени проработаны. Основное противоречие заключается в том, что Москва сформулировала свои территориальные требования, тогда как Украина не соглашается отступать на предложенную российской стороной линию.

"Главным вопросом станут территории. И именно в этом стороны до сих пор не пришли к согласию. Президент Путин изложил свою позицию относительно того, чего он хочет достичь. Если бы Украина хотела отступить до этой линии, то мы уже подготовили и согласовали остальные условия соглашения. Пока что Украина не хочет этого делать", - сказал Кушнер.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Американский представитель отметил, что задача посредников заключается в поиске варианта, который позволил бы сторонам сохранить ключевые интересы и одновременно создать условия для завершения войны. Отдельным направлением стали гарантии безопасности для Украины после прекращения боевых действий.

"Мы продумывали, какими должны быть гарантии безопасности, предоставленные Украине, чтобы в случае прекращения войны она знала, что это действительно конец конфликта и что существует основа для реальной стабильности. Для Украины суверенитет, безопасность и процветание - это три столпа любого справедливого результата", - подчеркнул он.

По его словам, в ходе последних трехсторонних контактов в Абу-Даби США, Украина и Россия также работали над механизмами предотвращения новых столкновений и контроля за выполнением потенциальных договоренностей.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

"Мы разработали механизм мониторинга, который предусматривает участие военных, и все считают, что как только будет принято окончательное решение относительно линий фронта или территориального вопроса, то будет существовать механизм, которого, надеемся, все смогут придерживаться. Я думаю, что это то, что устраивает обе стороны. И это действительно реальный прогресс в этом плане", - сказал он.

В то же время Кушнер не подтвердил, что договориться о перемирии до зимы уже удалось. По его словам, обсуждались различные варианты урегулирования, но ключевой вопрос остается нерешенным.

Почему Путин может избегать трехсторонней встречи с Зеленским и Трампом

Советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко связывает отказ Путина от встречи в Майами прежде всего с риском для российского лидера оказаться в ситуации, когда на него будут оказывать дипломатическое давление сразу несколько сторон. По его мнению, особенно важным фактором является потенциальное присутствие Дональда Трампа.

По его мнению, в таком формате российскому диктатору пришлось бы реагировать на требование о прекращении боевых действий и переходить к обсуждению дальнейшего урегулирования. Лещенко также связывает нынешнюю позицию Кремля с предыдущими переговорами и нереализованными российскими планами по территориальным захватам.

"Он, в первую очередь, боится оказаться в ситуации, когда состоится встреча с Зеленским, а там, очевидно, будет и Дональд Трамп, и его будут подталкивать к сценарию, который вполне логичен, но невыгоден Путину - это прекращение огня для того, чтобы дальше вести переговоры", - заявил Лещенко в эфире телемарафона.

Советник Офиса президента утверждает, что прежняя ставка Москвы на достижение территориальных целей военным путем не дала ожидаемого результата. По его мнению, именно это объясняет стремление Кремля сохранять давление на Украину с помощью ударов по тыловой инфраструктуре.

"Путин пытается этим террором заставить Украину согласиться на сдачу Донецкой области без боя, потому что на поле боя он застрял", - сказал Лещенко.

Он также заявил, что Россия не смогла реализовать озвученные ранее планы по захвату Донецкой области в установленные сроки. По его мнению, затягивание войны создает для Кремля дополнительные политические и военные проблемы.

"Очевидно, что никаких обещаний в Анкоридже: захват Донецкой области до конца 25-го года не состоялся, не состоится и до конца 26-го года. Есть прогнозы, что этого не произойдет и до 32-го года, если сохранится такая же динамика", - заявил советник ОП.

Аляска / Инфографика: Главред

По мнению Лещенко, именно поэтому Москва не заинтересована во встрече, где Путину пришлось бы отвечать на прямые вопросы о ситуации на фронте и условиях завершения войны.

"Поэтому он не хочет ехать на трехсторонние переговоры, где ему придется все это, скажем так, комментировать, ведь козырей у него там на руках нет, кроме террора и гражданского населения. Поэтому он избегает этого, говорит, что мы должны ехать в Москву", - сказал Лещенко.

Отдельно он выступил против проведения переговоров в столице государства-агрессора, подчеркнув необходимость нейтральной площадки и гарантий безопасности.

Лещенко подчеркнул, что требование России ехать в Москву выглядит для Киева неприемлемым именно из-за характера нынешней войны. Он также поставил под сомнение саму возможность обеспечения надежных гарантий безопасности украинского президента на территории России.

По его словам, Москва фактически предлагает Украине согласиться на переговоры в условиях, которые создают дополнительную зависимость от российской стороны. Именно поэтому украинские власти, по его оценке, будут настаивать на нейтральной площадке.

"Это вообще унижение - ехать в страну, которая на тебя напала. И, разумеется, никакие гарантии безопасности просто не работают", - заявил Лещенко.

Он также сослался на историю с Евгением Пригожиным как на аргумент в пользу недоверия к российским гарантиям безопасности. По его мнению, личная встреча украинского и российского президентов возможна только там, где у обеих сторон будут достаточно равные условия и где ни одна из них не будет контролировать весь ход переговоров.

"Поэтому переговоры возможны только на нейтральной территории. А он, конечно, не хочет этого. Потому что окажется в ситуации, когда придется отвечать на прямые вопросы", - заявил Лещенко.

Почему личная встреча Зеленского и Путина может не приблизить переговоры

В то же время политолог Владимир Фесенко более скептически оценивает практическую ценность постоянных публичных призывов к личной встрече двух президентов. По его мнению, проблема заключается не в самом факте отсутствия контакта между Зеленским и Путиным, а в том, что российский президент пока не демонстрирует готовности к реальным договоренностям.

Фесенко считает, что постоянное повторение предложения о личной встрече может даже сыграть на руку российской пропаганде. Москва получает возможность отвечать на украинские инициативы демонстративным отказом и требовать от Киева приезда в Москву.

"Я бы вообще не обращал на это внимания. Я вам скажу, это не имеет никакого существенного значения. Это чисто пропагандистское заявление", - сказал Фесенко в эфире телеканала Апостроф.

В то же время политолог не считает, что отсутствие личной встречи лидеров означает необходимость отказываться от дипломатии. Наоборот, он подчеркивает, что переговоры нужны, но они могут и должны проходить на уровне профессиональных переговорщиков, а уже после достижения предварительных договоренностей окончательные решения могут принимать президенты.

По его мнению, нынешняя неприязнь между Зеленским и Путиным является одним из факторов, затрудняющих прямой контакт. Поэтому дипломатический процесс может быть более эффективным, если его сначала вести через посредников и специальные переговорные группы.

"Даже Трамп понимает, он тоже об этом регулярно говорит: почему не удается договориться? Потому что Путин и Зеленский друг друга ненавидят. Если люди друг друга ненавидят, как они могут договориться? Вот простой вопрос", - отметил Фесенко.

Переговоры могут возобновиться без встречи президентов

Политолог обращает внимание на то, что отсутствие личного контакта между Зеленским и Путиным само по себе не блокирует дипломатический процесс. По его словам, даже после предыдущих встреч на высшем уровне переговоры продолжались через представителей государств.

Фесенко прогнозирует, что переговорный процесс между Украиной, Россией и США может быть возобновлен в ближайшее время. Речь идет, однако, не обязательно о саммите президентов, а о работе специальных переговорных групп.

"Я скажу больше: высока вероятность того, что переговоры в ближайшее время возобновятся. Не переговоры лидеров. Обратите внимание: а что, у нас встречались Путин и Зеленский? Нет. После Парижа встречи не было, тем более во время нынешней Великой войны. Но переговоры были", - сказал он.

По словам Фесенко, контакты между представителями трех сторон уже имели место, а сейчас наблюдаются признаки подготовки к их возобновлению. Он также обратил внимание на возможность проведения следующих переговоров в Абу-Даби.

Политолог ссылается на заявления украинских переговорщиков Кирилла Буданова и Рустема Умерова, а также Юрия Ушакова с российской стороны. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что обе стороны готовят почву для нового раунда дипломатических контактов, даже если встреча президентов остается заблокированной.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Территориальные уступки не гарантируют завершения войны

Отдельную проблему Фесенко видит в том, что дискуссия о завершении войны часто сводится к вопросу возможных территориальных уступок Украины. По его мнению, такой подход может быть недостаточным, поскольку стратегические претензии России не ограничиваются исключительно Донбассом.

Политолог отмечает, что Москва также выдвигает претензии в отношении Херсонской и Запорожской областей. Поэтому даже потенциальная договоренность по Донбассу, по его оценке, не обязательно урегулирует все территориальные требования Кремля.

Фесенко считает, что Россия может соглашаться на переговоры не столько ради достижения договоренности с Украиной, сколько ради сохранения канала связи с Дональдом Трампом. В этом он видит одну из главных причин, по которой Москва может быть готова поддерживать дипломатический процесс, не демонстрируя готовности к реальному завершению войны.

"На переговоры пойдет Путин ради Трампа. Вот единственное, что им нужно - это сохранять коммуникацию, перспективу в сделке с Трампом", - сказал Фесенко.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

По его словам, российский президент рассматривает Трампа как политика, с которым можно вести прагматичный торг. При этом Фесенко считает, что готовность Москвы поддерживать диалог с Вашингтоном не означает аналогичной готовности договариваться непосредственно с Киевом.

"Ради Трампа Путин готов договариваться, но с Трампом, а не с нами, не с Украиной", - отметил политолог.

Главными козырями РФ остаются ракеты и проблемы Украины с ПВО

Еще одним важным фактором предстоящих переговоров Фесенко называет военную ситуацию. По его мнению, Россия располагает рядом инструментов давления, которые Москва может использовать для укрепления своих позиций в преддверии зимнего периода.

Среди таких факторов политолог выделяет преимущество РФ в баллистическом вооружении и проблемы Украины с противовоздушной обороной. Кроме того, важным переговорным аргументом остается ситуация непосредственно на фронте и способность украинских сил наносить удары по российскому тылу.

Фесенко считает, что Москва может попытаться использовать зимний период для усиления давления на Украину. В то же время он не ожидает, что это автоматически приведет к готовности Путина согласиться на полноценное соглашение о завершении войны.

По его оценке, Кремль может соглашаться лишь на отдельные секторальные договоренности, не переходя к общему урегулированию. Среди потенциальных направлений он называет Черное море и другие отдельные вопросы, где компромисс может быть достигнут быстрее, чем в отношении территорий.

"Но пока, по оценкам и президента Зеленского, и Кирилла Буданова, а он, в свою очередь, опирается на данные военной разведки, на данный момент, как минимум, до конца года, а возможно, до конца зимы Путин не готов к реальным договоренностям", - сказал Фесенко.

В то же время политолог не исключает, что переговорная активность может возрасти ещё до конца года. Однако, по его мнению, это скорее будет поиск промежуточных договоренностей и отдельных форматов взаимодействия, чем готовность Кремля сразу согласиться на полное прекращение войны.

"Кроме отдельных вопросов. Вот Черное море, возможно, возможно, там, другие секторальные договоренности", - добавил Фесенко.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (дословно "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий за рубеж. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Руководство находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. "Немецкая волна" транслирует радио- и телепередачи, а также предлагает интернет-контент на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кёльне, однако к 50-летию центр вещания переместился в Бонн, в немецкий Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны" "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радиоСМИ, передававших свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой волны" "заглушались" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда относила к так называемым "вражеским голосам".

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