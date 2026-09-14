Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Иногда батарейки ещё имеют заряд, но устройство не работает из-за налёта или коррозии на металлических контактах.

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Зачем протирать батарейки лимонным соком / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Зачем использовать лимонный сок для батареек

Как он помогает очистить контакты

Как правильно применить этот домашний способ

Если пульт, игрушка или другое устройство вдруг перестало работать, не всегда причина заключается в полностью разряженных батарейках. Иногда проблема может быть в загрязнении или коррозии на металлических контактах.

Главред узнал, как очистить контакты батареек с помощью лимонного сока.

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Зачем наносить лимонный сок на батарейки

Как пишет El Cronista, лимонный сок можно использовать для очистки контактов батареек типов AA и AAA. Для этого ватный диск смачивают небольшим количеством сока и осторожно протирают загрязненные металлические поверхности.

Лимонная кислота помогает размягчить загрязнения и коррозионный налет, который может образовываться на контактах. Из-за такого налета электрический контакт между батарейкой и устройством может ухудшаться.

В то же время важно понимать, что лимонный сок не заряжает разряженную батарейку и не восстанавливает её внутренний заряд. Его используют только для очистки контактных поверхностей.

Почему лимонная кислота помогает очистить контакты

В щелочных батарейках используется электролит на основе гидроксида калия. Если батарейка протекает, на контактах может оставаться щелочной налет.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая вступает в реакцию с щелочными остатками и помогает их нейтрализовать. После этого загрязнения легче удалить с металлической поверхности. Именно поэтому для очистки контактов иногда используют слабые бытовые кислоты.

Как правильно очистить контакты батареек

Перед началом работы батарейки нужно вынуть из устройства. Затем смочите ватную палочку или тампон небольшим количеством свежего лимонного сока. Важно, чтобы жидкость не стекала с ватного тампона.

Осторожно протрите загрязнённые контакты на батарейке и металлические элементы в отсеке. Не нужно сильно тереть или заливать поверхности жидкостью.

После очистки остатки сока можно удалить ватной палочкой, смоченной изопропиловым спиртом. Затем необходимо полностью высушить все поверхности.

Только после этого вставьте батарейки обратно и проверьте работу устройства. Если батарейка сильно протекла или повреждена, лучше не пытаться использовать её повторно, а заменить на новую.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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