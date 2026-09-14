Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

От аспирина до трехдневной варки: какие привычки консервации времен СССР следует забыть

Дарья Пшеничник
14 сентября 2026, 05:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Современные винтовые крышки, пектины и шоковая заморозка сделали большинство старых методов ненужными.
консервация
Как в СССР заготавливали консервы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Кратко:

видео дня
  • Почему аспирин в банках признали опасным
  • Как "шесть соток" создали культуру заготовок
  • Что заменило тройное варка варенья

Многократное проваривание варенья, аспирин в банках и чрезмерные дозы уксуса и сахара - эти привычки советской консервации сегодня признаны разрушающими пищевую ценность продуктов и вредящими здоровью. Развитие бытовой техники, появление качественных консервантов и замораживание позволяют полностью отказаться от изнурительных методов прошлого, пишет Oboz.ua.

Заготовка продуктов впрок десятилетиями оставалась неотъемлемой частью жизни миллионов семей. Постоянный дефицит товаров первой необходимости и массовое выделение земельных участков заставляли хозяек самостоятельно выращивать овощи и искать надежные способы длительного хранения урожая.

Самой проблематичной привычкой специалисты называют добавление ацетилсалициловой кислоты в банки, чтобы те не "взрывались". Её признали опасной для желудочно-кишечного тракта, а избыток уксуса, выполнявший ту же функцию, полностью перебивал естественный вкус овощей.

Не меньше претензий и к трёхдневному варке варенья: длительная термическая обработка разрушала витамины и превращала ягоды в карамелизованную массу. Так же утратил актуальность сахар "с запасом" - компоты и джемы становились сладкими до тошноты, а оригинальный вкус фруктов исчезал.

Ключи, стерилизация и риск разгерметизации

Отдельную группу устаревших практик составляет сам процесс закатывания. Использование старых или некачественных закаточных ключей в сочетании с малейшими дефектами на стекле часто заканчивалось разгерметизацией и порчей всей заготовки.

Изнурительной оставалась и стерилизация в кастрюлях: длительное кипячение банок в емкостях с водой создавало тяжелые условия на кухне и отнимало слишком много времени. Сегодня винтовые крышки обеспечивают герметичность без применения физической силы, качественные пектины позволяют приготовить джем за несколько минут с сохранением цвета и витаминов, а сушилки и морозильные камеры с функцией шоковой заморозки делают большие дозы соли, сахара и уксуса ненужными.

Как "шесть соток" создали культуру заготовок

Промышленное консервирование зародилось ещё в дореволюционный период, но тогда производство ориентировалось преимущественно на нужды армии. В 1930-х годах отрасль начала активно развиваться: создавались научно-исследовательские институты, строились заводы, разрабатывались сотни рецептур - от овощных закусок до консервированной питьевой воды и готовых блюд.

Параллельно формировалась культура частного садоводства. В 1920-х годах дачи считались местом отдыха для элиты и интеллигенции, впоследствии государство начало выделять рабочим небольшие участки под сады, а толчком к настоящему буму 1960-х стало решение 1949 года о предоставлении гражданам легендарных "шести соток". Условием пользования землей был обязательный труд на огороде, что частично перекрывало продовольственные проблемы в стране.

Первые участки выдавались с жесткими нормативными ограничениями, призванными предотвратить "частновладельческие" настроения. Площадь домов часто не могла превышать 16 квадратных метров, строительство велось из доступных или остаточных материалов из-за острого дефицита, а установка теплиц и капитальных надстроек была запрещена.

Сами участки располагались преимущественно вдоль железнодорожных линий - это стимулировало развитие пригородного транспорта и электричек. Несмотря на ограничения, владельцы соток собирали богатые урожаи и обеспечивали семьи домашними запасами на целый год.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СССР консервация жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

00:23Мир
РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

22:23Украина
Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

21:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Последние новости

05:11

От аспирина до трехдневной варки: какие привычки консервации времен СССР следует забыть

04:44

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

04:09

Кофе больше не будет горьким или разбавленным: сколько ложек нужно на чашку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

03:33

Посадка цветов и зелени осенью: как подготовить сад к предстоящему сезону

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
02:30

Пора отпустить прошлое: четыре знака зодиака сделают важный шаг вперед

00:23

Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

13 сентября, воскресенье
23:19

Три знака зодиака окажутся в плену любви: впереди романтический период

22:59

Король Чарльз потерял близкого человека и родственную душу

Реклама
22:37

Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы

22:23

РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

21:43

Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

21:39

Не ошибка производителя: почему некоторые колеса имеют два вентиля

21:07

РФ наращивает производство реактивных дронов: эксперт предупредил о новом вызове

20:29

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

19:55

Многолетний нагар исчезнет на глазах: одно средство, и сковорода будет как новаяВидео

19:34

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Рыбам - усилия, Девам - забота о себе

19:22

Кровавый ритуал: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в странной традиции

19:18

"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

19:12

Импланты и филлеры: дочь Трампа заподозрили в серьезных процедурах

Реклама
19:10

Россия наносит удары по АЗС не просто так: Коваленко рассказал, что скрывает Кремльмнение

19:09

Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

19:01

Дата рождения может подсказать путь к успеху: что скрывает ваше число

18:40

Вселенная приблизится к финалу: ученые пояснили, что произойдет с космосом

18:29

Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der SpiegelВидео

18:17

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкойВидео

18:06

Покупка за бесценок из секонд-хенда удивила коллекционеров: цена поразила

17:31

Песню 1990 года придумали как шутку после смерти музыканта - она стала хитомВидео

17:30

Зачем мясо после жарки опускают в холодную воду: работает ли этот лайфхак

17:26

Удары нужно прекратить: Трамп выдвинул Зеленскому жесткий ультиматумВидео

17:26

Не выбрасывайте чайный пакетик: им можно очистить почти всю ванную

17:13

Землю ждет солнечный удар: к чему готовиться уже 14 сентября

16:54

Финансовый гороскоп на 14–20 сентября: Стрельцам — шанс, Козерогам — перемены

16:51

Турист купил целое село в Испании "за копейки": зачем ему 44 пустых дома

16:47

Украинская ведущая похвасталась роскошной покупкой

16:40

Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше

16:34

Сад погибнет ещё до весны: какая ошибка мешает укоренению деревьев

16:27

Бытовая техника в СССР была роскошью: за что советские семьи отдавали несколько зарплат

16:11

Почему 14 сентября нельзя гулять в лесу: какой церковный праздник

16:08

Стиральная машина будет чистой и без запаха: сколько соды нужно насыпать в барабан

Реклама
16:03

Не 30 сентября: когда теперь отмечают День Веры, Надежды и Любви

15:50

Украину накроет первое бабье лето: когда температура подскочит до +29 градусов

15:41

На что ловить карася осенью в холодной воде: наживка удивит опытных рыбаковВидео

15:08

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

14:52

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:36

Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре

14:18

Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи

14:14

Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

13:56

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

13:43

Впервые за 6 лет: Селин Дион феерично вернулась на сцену и не сдержала эмоцийВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять