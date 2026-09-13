Впервые за 6 лет: Селин Дион феерично вернулась на сцену и не сдержала эмоций

Селин Дион вышла на сцену и была поражена поддержкой зала.

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Селин Дион вернулась на сцену / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/plenitudearena

Кратко:

Как сейчас выглядит Селин Дион

От чего она расплакалась на концерте

Популярная канадская певица Селин Дион дала большой концерт впервые за шесть лет. Певица долгое время боролась с тяжелым аутоиммунным заболеванием (синдром ригидного человека - ред.) и наконец-то смогла порадовать своих поклонников фееричным появлением.

На видео, опубликованном в Instagram одним из зрителей, видно, как певица - в черном платье и с гладко зачесанными в пучок волосами - не может сдержать эмоций и поет сквозь слезы под громкие аплодисменты зала.

видео дня

58-летняя Дион также исполнила свою знаменитую балладу 1997 года "My Heart Will Go On", переодевшись для выступления в черный блестящий пиджак и черные брюки; об этом свидетельствует видео, опубликованное в Instagram концертным комплексом Paris La Défense Arena, где певица дает серию из 26 концертов.

Обладательница премии "Грэмми" обратилась к зрителям со словами: "Я обещала не плакать. Сегодня вечером я хочу петь для вас, для себя, ради жизни".

"Наконец-то, - продолжила она. - Потрясающе, что мы все вместе. Я дала обещание. Я обещала вернуться и снова выйти на сцену".

Затем Дион поблагодарила поклонников за "поддержку" и "терпение" и, сделав трогательную отсылку к своему хиту 1996 года "Because You Loved Me", сказала зрителям: "Если можно так выразиться, я стала той, кто я есть, именно благодаря вашей любви".

Роскошная Селин Дион вернулась на сцену / Скриншот

Исполнительница хита "The Power of Love" впервые объявила о серии концертов в марте, во время празднования своего дня рождения (который приходится на 30 марта), назвав это возвращение "лучшим подарком в жизни".

"Я полностью к этому готова, - сказала она, в частности. - Я чувствую себя хорошо. Я полна сил. Я в предвкушении - и, конечно, немного волнуюсь, - но прежде всего я благодарна всем вам. С нетерпением жду новой встречи".

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О персоне: Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира. Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

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