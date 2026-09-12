У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

Проведенное американскими переговорщиками переговоры дали возможность выяснить различные вопросы, подчеркнул Джаред Кушнер.

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У Дональда Трампа раскрыли детали переговоров по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное из заявлений Кушнера:

Самым сложным вопросом, как и раньше, остается территориальный

Путин уже обозначил линию, которой он хочет достичь

Американская делегация удовлетворена последним раундом переговоров в Москве и Киеве, надеется на скорейшее проведение трехсторонней встречи.

В то же время у сторон отсутствует общее видение желаемого результата, а самым сложным вопросом остается территориальный, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер на встрече YES 2026.

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"Самым сложным вопросом, как и раньше, остается территориальный. Я думаю, что это, очевидно, в определенной степени определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом плане сложилась довольно динамичная ситуация", – сказал он.

Он пояснил, что прогресс в технологиях и то, как развиваются события на поле боя, по его мнению, превосходят ожидания обеих сторон.

Кушнер отметил, что время, проведенное американскими переговорщиками с россиянами, и возможность выяснить различные вопросы, а также понять, как в Москве воспринимают ситуацию и какие там могут быть возможности для гибкости, дали толчок для некоторых новых идей.

"Которые, надеемся, мы сможем в скором времени обсудить на трехсторонних переговорах. Мы работаем над тем, чтобы организовать это, что, на мой взгляд, и было одной из целей. Мы выяснили, что, когда нам удается собраться вместе с обеими сторонами, это гораздо продуктивнее, чем "дипломатия челноков", если вы хотите достичь конечного результата", – отметил Кушнер.

Он добавил, что Владимир Путин обозначил линию, которой он хочет достичь.

"Если Украина… захотела бы отступить до этой линии, то, очевидно, у нас уже есть остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. Пока что Украина не хочет этого делать. И, конечно, наша задача как посредников – выяснить, как мы можем найти креативное решение, которое не будет противоречить их желаниям и поможет им достичь своей цели, и при этом позволит нам убедить Россию прекратить конфликт таким образом, чтобы, надеемся, обе стороны смогли двигаться вперед в рамках, которые исключат повторение подобного в будущем", – подчеркнул американский переговорщик.

Он выразил надежду, что в течение следующих нескольких недель удастся объявить, какими будут следующие шаги, которые приблизят стороны к пути вперед.

Что способно изменить ход переговоров

Валерий Клочок считает, что важным фактором для переговорного процесса станет ситуация в украинской энергетике. Резкое усиление российских ударов по энергосистеме перед отопительным сезоном может указывать на попытку Москвы ускорить события, тогда как сохранение нынешней интенсивности атак - на расчет затянуть войну до зимы.

По мнению эксперта, Украине также крайне важна дополнительная противовоздушная оборона. Новые поставки от европейских стран способны улучшить ситуацию и усилить украинскую позицию за столом переговоров.

Клочок отмечает, что способность противостоять баллистическим ракетам и общая ситуация в воздухе могут существенно повлиять на дальнейшие договоренности. При этом переговорный процесс, по его оценке, будет проходить под значительным давлением.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны гарантии безопасности, и чтобы война не повторилась в будущем, необходимо создать так называемую "буферную зону".

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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