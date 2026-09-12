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Заклинание на суженого: как перевести известное "приснись, жених, невесте"

Марина Иваненко
12 сентября 2026, 11:46
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Как увидеть будущего жениха во сне: какие слова советует народное поверье и какие украинские варианты этой фразы существуют.
Какие слова нужно сказать, засыпая в новом месте
Что нужно сказать, засыпая в новом месте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как девушки гадали на будущего жениха
  • Какие слова нужно произнести, засыпая в новом месте
  • Почему такие сны считались особенными

Среди молодых девушек издавна существует немало романтических примет, поверьев и народных обычаев, которые якобы помогают заглянуть в будущее и обрести настоящее счастье в личной жизни. Один из самых известных и любимых ритуалов связан с первой ночевкой в новом помещении. Считается, что когда засыпаешь в месте, где еще ни разу не спал, стоит произнести специальное заклинание - и тогда во сне обязательно появится будущий жених. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает издание OBOZ.UA, на протяжении многих лет в быту использовался преимущественно русскоязычный вариант этого выражения. Однако украинский язык имеет собственные благозвучные и меткие аналоги, которые сохраняют рифмованную формулу и прекрасно подходят для создания нужного настроения.

Украинские девушки в соцсетях и народных преданиях используют два удачных стихотворных варианта. Ложась спать в новом месте, перед сном рекомендуют шепотом произнести один из них:

  • "На новом месте спится - пусть жених приснится"
  • "Я сплю в новом месте - приснись, жених, девушке"

Конечно, сложно сказать, насколько эффективны такие народные обряды и стоит ли ожидать стопроцентного результата уже на следующее утро. Впрочем, этот простой и милый ритуал может стать прекрасным способом добавить щепотку романтики в повседневную жизнь, настроиться на позитивные мысли и просто поднять себе настроение перед сном.

Подобные фразы перед сном в новом месте

Подобные поверья существовали не только в Украине. В разных регионах девушки перед сном могли произносить фразы вроде "На новом месте приснись жених", надеясь увидеть во сне своего будущего мужа. Считалось, что сон в новом месте имеет особое значение, ведь человек ещё не успел привыкнуть к новому пространству, а потому сновидения якобы могут подсказать что-то важное о будущем.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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