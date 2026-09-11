Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

Что сказал Владимир Зеленский:
- Украина всегда поддерживала дипломатическое решение военного конфликта
- Необходимо продолжать обмены военнопленными
Украина готова отвечать на российские удары по энергетической инфраструктуре, в том числе в период холодов. При этом Киев предлагает пошаговый путь к прекращению войны и готов обсуждать взаимные меры по снижению эскалации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По словам главы государства, Украина научилась находить возможности для ответных действий на российские атаки. Если Россия намерена наносить удары по гражданской инфраструктуре и провоцировать масштабные отключения электроэнергии, она может столкнуться с аналогичными мерами.
"Если они будут делать нам блэкауты, мы им будем пытаться ответить достойно", - подчеркнул Зеленский.
В то же время президент отметил, что существует и другой путь - переговоры о завершении войны. По его словам, Украина всегда поддерживала дипломатическое решение, однако при отсутствии возможности сразу договориться о полном прекращении боевых действий следует двигаться поэтапно.
Первым шагом Зеленский назвал разблокирование Черного моря. Вторым - достижение договоренности о взаимном энергетическом перемирии, которое позволило бы защитить энергетические системы обеих сторон.
Гуманитарное направление
Отдельно президент остановился на гуманитарном треке. Он подчеркнул необходимость продолжать обмены военнопленными и добиваться возвращения гражданских лиц, в том числе журналистов, а также украинских детей.
По словам Зеленского, это направление остается чрезвычайно важным. Он также отметил необходимость двигаться к проведению трехсторонней встречи.
Черная зима без света и тепла - мнение эксперта
Пока в Киеве подводят итоги прошлых отопительных сезонов, украинцев готовят к новому испытанию - "черной зиме" без достаточного количества ракет-перехватчиков для борьбы с российской баллистикой. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объясняет, почему дефицит комплексов Patriot и SAMP/T грозит энергетическим коллапсом и как украинцам подготовиться к предстоящим холодам.
"Что нас ждет этой зимой без ракет-перехватчиков и с российской баллистикой? С "шахедами" и крылатыми ракетами мы можем бороться имеющимися комплексами ПВО, но противодействовать баллистике могут лишь два комплекса – Patriot и SAMP/T. Но с ракетами к ним у нас полный швах. В связи с этим нам надо готовиться к "черной зиме", когда мы столкнемся с дефицитом электроэнергии и тепла. Ведь если нет электроэнергии, то нет и тепла. Очень сомневаюсь, например, что что-то восстановлено в тех домах на Троещине, где полопались трубы. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по сути, нужно строить заново. Потому в Киеве будет все очень сложно с теплом и светом, особенно в многоэтажках, где старикам при отсутствии электроэнергии подняться на 16-й этаж с кульком из АТБ – та еще задача", - заявил Золотарев.
Отопительный сезон 2026-2027 - последние новости
Напомним, "Главред" писал, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.
Ранее сообщалось, что сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.
Накануне стало известно, что планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты требуется от 9 до 24 месяцев работ.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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