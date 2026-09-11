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Зачем люди ставят бутылки с водой на крышу: гениальная лампа Мозера

Марина Иваненко
11 сентября 2026, 18:42
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Пластиковая бутылка с водой может освещать помещение днём без электричества. Рассказываем, как работает "лампа Мозера" и кто придумал эту технологию.
Зачем устанавливают бутылку с водой на крыше
Зачем бутылку с водой устанавливают на крыше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как бутылка с водой заменяет лампу днём
  • В чем секрет необычной технологии
  • Как адаптировать систему для работы ночью

Технологии не всегда должны быть сложными и дорогими, чтобы менять жизнь людей. В последнее время в мире всё больше внимания привлекает простой способ освещения помещений днём без использования электроэнергии - так называемая "лампа Мозера". Главред расскажет подробнее.

Как сообщает венгерское издание Blikk, в основе этого метода лежит обычная пластиковая бутылка, наполненная водой и вмонтированная в крышу здания. Конструкция работает за счёт преломления и рассеивания солнечного света, превращая простые и доступные материалы в источник дневного освещения.

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Как работает "лампа Мозера"

Герметично закрепленная в отверстии крыши бутылка, наполненная водой, принимает солнечные лучи снаружи. Вода изменяет направление распространения света, благодаря чему он рассеивается в разные стороны и освещает внутреннее пространство.

Такой способ может быть особенно полезен в помещениях, где нет достаточного количества окон или доступ к электроэнергии ограничен. В то же время эффективность конструкции напрямую зависит от наличия солнечного света, поэтому в пасмурную погоду или в темное время суток она не работает как обычная электрическая лампа.

Кто придумал эту систему

Идею такой конструкции связывают с бразильским изобретателем Альфредо Мозером. По замыслу, доступная система должна была помочь освещать помещения без электричества, используя естественный солнечный свет и материалы, которые легко найти.

Особенно полезной эта технология оказалась для домов и сообществ, где электроснабжение было нестабильным или электроэнергия оставалась недоступной для части населения.

Популярности методу придал международный проект "Liter of Light" ("Литр света"), который распространял технологию освещения с помощью пластиковых бутылок с водой в разных странах. Так простая конструкция превратилась в доступное решение для общин, нуждавшихся в недорогом дневном освещении.

Как приготовить еду без света
Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Работает ли бутылка ночью

Базовая версия "лампы Мозера" предназначена именно для дневного освещения. Она не вырабатывает и не накапливает электрическую энергию, поэтому после захода солнца её возможности фактически исчерпываются.

Кроме того, эффективность системы зависит от погодных условий, времени года и количества солнечного света. В солнечный день такая конструкция может обеспечивать достаточное освещение небольшого помещения, тогда как в пасмурную погоду результат будет значительно слабее.

Для использования технологии в темное время суток были разработаны модифицированные варианты. Они могут сочетать в себе солнечные панели, аккумуляторы и светодиоды. В таком случае солнечная энергия днём накапливается в аккумуляторе, а после наступления темноты используется для работы светодиодного освещения.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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