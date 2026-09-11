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В России цинично пригрозили новым ударом "Орешником" по Украине - что известно

Юрий Берендий
11 сентября 2026, 17:22
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В России вновь заявили о возможности применения против Украины баллистических ракет "Орешник" и придумали для этого циничное оправдание.
В России цинично пригрозили новым ударом
В Госдуме РФ пригрозили новым ударом по Украине "Орешником" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • В России назвали Украину близкой к удару "Орешником"
  • Депутат РФ обвинил Киев в "террористических атаках"

Страна-агрессор Россия пригрозила Украине новым ударом с использованием баллистического ракетного комплекса "Орешник", заявив, что Киев якобы "близок" к такой атаке. В Москве традиционно связали эту угрозу с ударами Украины по российской территории. Об этом сообщил депутат Государственной думы России от пропутинской фракции "Единая Россия", член парламентского комитета по вопросам обороны Андрей Колесник в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Мы можем применить "Орешник" при условии, что террористические атаки на мирное население становятся всё чаще. Я думаю, Украина уже близка к тому, чтобы по ней ударили "Орешником", - предположил пропутинский депутат Колесник.

видео дня

Отдельно он упомянул удары по Новороссийску и Сочи, пытаясь использовать их в качестве обоснования возможной новой атаки. По словам депутата, в одном из случаев якобы пострадали люди, находившиеся на концерте в доме культуры "Фестивальный".

Колесник также настаивает, что речь идет не о случайном падении беспилотников после воздействия средств радиоэлектронной борьбы, а о целенаправленном использовании морских дронов. Именно это, по его мнению, Москва может использовать как повод для дальнейшей эскалации.

"Тем более это не БПЛА, о которых можно было бы сказать, что их куда-то отклонило РЭБ и они упали. Нет, это были беспилотные катера, которые четко двигались. Это в чистом виде террористическая атака, которую поддерживает Запад. Поэтому, я думаю, недалек тот час, когда украинская сторона почувствует, что такое "Орешник", - заявил Колесник.

Может ли "Орешник" из Беларуси нанести удар по Украине - комментарий эксперта

Ракета "Орешник", размещенная Россией в Беларуси, не сможет нанести удар по Киеву, однако с севера может достичь отдельных городов на юге и востоке Украины. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду.

Ключевое ограничение российской ракеты связано с ее минимальной дальностью. По словам Криволапа, именно из-за этого запуск из Беларуси не позволяет использовать "Орешник" для атаки на столицу.

"Нет, из Беларуси она может долететь, но там есть ограничение по минимальной дальности - примерно 700 километров. То есть, если запускать ее с севера Беларуси, она может поразить, условно, Херсон или Запорожье", - подчеркнул Криволап.

В то же время с территории России ракета имеет гораздо более широкие возможности для применения. Эксперт отметил, что с полигона Капустин Яр "Орешник" способен долететь до Киева и других регионов Украины.

Отдельно Криволап оценивает военные возможности этой системы значительно сдержаннее, чем это представляет российская пропаганда. Он сравнивает её с другими ракетами, которые, по его мнению, представляют гораздо более серьёзную угрозу.

"Военной угрозы "Орешник" не представляет. "Искандер" - гораздо более мощная ракета, независимо от модификации: "Искандер-К", "Искандер-М" или "Кинжал". Это действительно серьёзное оружие. Ракета Х-101 - тоже серьёзная. Х-22 - вообще монстр, хотя и очень неточная", - пояснил он.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Удары "Орешником" по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик Денис Попович заявил, что Россия использует ракетный комплекс "Орешник" прежде всего как инструмент психологического воздействия. По его словам, громкие заявления не соответствуют реальной боевой эффективности и носят пропагандистский характер.

Уже бывший начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отмечал, что применение ракет "Циркон" и "Орешник" связано не только с военными задачами, но и со стремлением усилить давление на украинское общество. Гнатов подчеркнул, что Москва делает ставку на удары по территории Украины для оказания влияния на внутреннюю ситуацию. Он также сообщил, что агрессор сталкивается с трудностями как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко сообщил, что на территории Беларуси зафиксированы подразделения 101-й ракетной бригады РФ, на вооружении которой находится "Орешник". По оценке ГУР, уровень угрозы с белорусского направления в настоящее время низкий.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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