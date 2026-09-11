Дефицит бензина и дизеля: может ли Украину охватить топливный кризис

Главное из заявления эксперта:
- Россия перенесла удары по топливной инфраструктуре
- В Киеве и области насчитывается более 800 АЗС
- Топливного кризиса ожидать не стоит
Страна-агрессор Россия начала новую волну запугивания украинцев, атакуя заправочные станции и пытаясь спровоцировать панику среди водителей. Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу.
Он отметил, что враг уже обстрелял более 300 заправок в прифронтовых областях, однако 80% из них возобновили работу.
По его мнению, Россия применяет такую тактику в качестве зеркального ответа на удары по ее энергетическому сектору.
"Это говорит о том, что эти атаки абсолютно бессмысленны с точки зрения нанесения нам ущерба или достижения какого-либо эффекта. То есть это чистый терроризм", - подчеркнул эксперт.
По его словам, в прифронтовых регионах оккупанты используют FPV-дроны и беспилотники типа "Молния", которые недоступны для нанесения ударов по Киеву.
В то же время Куюн сомневается, что враг будет массово атаковать АЗС в столице с помощью "Шахедов".
"В Киеве на сегодняшний день 250 станций, в области - 570. В сумме это составляет более 800 станций. Нереально вывести из строя или достичь какого-то критического процента", - убежден эксперт.
Он добавил, что даже подвергшиеся атаке заправки вскоре возобновляют работу, поэтому топливного кризиса или скачка цен ожидать не стоит.
Когда цены на топливо могут вырасти
Ранее Сергей Куюн говорил, что дизель и бензин в Украине могут подорожать еще на 3 гривни за литр до конца следующей недели.
По его словам, причиной возможного подорожания является стремительный рост стоимости нефтепродуктов на мировом рынке.
"Цены, я думаю, сейчас поднимутся еще на 3 гривни за литр. А дальше будем смотреть, что будет происходить в мире", - отметил он.
Удары РФ по АЗС - что известно
Как сообщал Главред, российская оккупационная армия намерена уничтожить более 20 АЗС в Киеве. В сети уже появился список предварительных целей, определенных РФ.
Утром в пятницу, 11 сентября, в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки в Днепровском районе известно о попадании в АЗС. Также зафиксировано попадание в АЗС в Оболонском районе.
10 сентября РФ также атаковала Киев дронами. В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Пострадали три человека.
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О персоне: Сергей Куюн
Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.
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