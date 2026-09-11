Дефицит бензина и дизеля: может ли Украину охватить топливный кризис

Враг обстрелял более 300 заправок в прифронтовых регионах, но 80% из них уже возобновили работу.

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Стоит ли готовиться к топливному кризису / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Россия перенесла удары по топливной инфраструктуре

В Киеве и области насчитывается более 800 АЗС

Топливного кризиса ожидать не стоит

Страна-агрессор Россия начала новую волну запугивания украинцев, атакуя заправочные станции и пытаясь спровоцировать панику среди водителей. Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу.

Он отметил, что враг уже обстрелял более 300 заправок в прифронтовых областях, однако 80% из них возобновили работу.

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По его мнению, Россия применяет такую тактику в качестве зеркального ответа на удары по ее энергетическому сектору.

"Это говорит о том, что эти атаки абсолютно бессмысленны с точки зрения нанесения нам ущерба или достижения какого-либо эффекта. То есть это чистый терроризм", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в прифронтовых регионах оккупанты используют FPV-дроны и беспилотники типа "Молния", которые недоступны для нанесения ударов по Киеву.

В то же время Куюн сомневается, что враг будет массово атаковать АЗС в столице с помощью "Шахедов".

"В Киеве на сегодняшний день 250 станций, в области - 570. В сумме это составляет более 800 станций. Нереально вывести из строя или достичь какого-то критического процента", - убежден эксперт.

Он добавил, что даже подвергшиеся атаке заправки вскоре возобновляют работу, поэтому топливного кризиса или скачка цен ожидать не стоит.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Когда цены на топливо могут вырасти

Ранее Сергей Куюн говорил, что дизель и бензин в Украине могут подорожать еще на 3 гривни за литр до конца следующей недели.

По его словам, причиной возможного подорожания является стремительный рост стоимости нефтепродуктов на мировом рынке.

"Цены, я думаю, сейчас поднимутся еще на 3 гривни за литр. А дальше будем смотреть, что будет происходить в мире", - отметил он.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Удары РФ по АЗС - что известно

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия намерена уничтожить более 20 АЗС в Киеве. В сети уже появился список предварительных целей, определенных РФ.

Утром в пятницу, 11 сентября, в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки в Днепровском районе известно о попадании в АЗС. Также зафиксировано попадание в АЗС в Оболонском районе.

10 сентября РФ также атаковала Киев дронами. В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Пострадали три человека.

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О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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