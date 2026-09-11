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Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Юрий Берендий
11 сентября 2026, 05:09
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Как правильно обработать смородину осенью, чтобы уменьшить количество зимующих вредителей весной, - советы экспертов и важные нюансы.
Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать
Когда обрабатывать смородину осенью - как защитить кусты от клещей и тли / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чём идёт речь в материале:

  • Когда обрабатывать смородину осенью
  • Чем обработать смородину от клещей
  • Как избавиться от тли на смородине

Клещи и тля осенью уже готовятся к зимовке на кустах смородины. В то же время правильно проведенная обработка в этот период может существенно снизить потребность в весенних процедурах. Агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача агронома", советует не спешить с опрыскиванием и дождаться естественного завершения листопадения.

Когда именно обрабатывать смородину осенью, как правильно уничтожать зимующих вредителей и почему одна тщательная процедура может быть эффективнее нескольких поверхностных опрыскиваний - выяснял Главред.

видео дня

По его словам, именно после опадения листьев наступает лучший момент для проведения таких работ.

Когда обрабатывать смородину осенью

Специалист объясняет, что в течение сезона вредители могут оставлять заметные следы на растении. В частности, деформация верхних листьев и их пожелтение могут свидетельствовать об активности нежелательных обитателей сада.

После окончания листопада открывается значительно большая поверхность куста для тщательного нанесения средства. Именно поэтому осенний период агроном считает удобным для проведения профилактических работ.

"Чтобы иметь возможность воздействовать на большую часть вредителей, нам нужно дождаться, пока с кустов опадут листья. Именно листва мешает нам во время летних и весенних обработок воздействовать на вредителей, так как мы не можем полностью их покрыть", - отмечает агроном.

По словам Игоря, зимующие вредители ищут укрытия на растении, поэтому важно понимать, где именно они могут скрываться.

"Они будут зимовать на кроне куста, на кроне дерева, в любых щелях, в любых местах сжатия ветвей, под почками. То есть они устраиваются не на гладких поверхностях, а в таких себе укромных местах", - подчеркивает Игорь.

Чем обработать смородину от зимующих вредителей

Для такой процедуры агроном советует использовать специальные средства контактного действия, предназначенные для борьбы с зимующими вредителями. При этом в данном случае ключевым является не только выбор средства, но и правильная организация всей работы.

По мнению специалиста, эффективность зависит от того, насколько тщательно обработаны все участки куста, где могут оставаться зимующие насекомые и клещи.

"Самый простой вариант для нас - использовать специальное средство контактного действия для борьбы с зимующими вредителями. Главное - правильно провести обработку, поскольку средства такого типа действуют по одному и тому же принципу", - отмечает агроном.

Почему одна качественная обработка лучше нескольких процедур

Игорь предупреждает, что формальное опрыскивание без достаточного покрытия растения не даст желаемого результата. Особое внимание следует уделить труднодоступным местам между ветвями и участкам, где вредители могут спрятаться от действия средства.

"Вы должны сосредоточиться на качестве обработки, потому что вредитель прячется в щелях. Эти средства оказывают прямое действие. Все вредители, которые будут покрыты препаратом, почти гарантированно погибнут", - подчеркивает Игорь.

Он также советует учитывать погодные условия. Сильный ветер во время работы может помешать равномерно нанести средство и оставить часть проблемных участков необработанными.

"Те вредители, которых вы не покроете препаратом, выживут. Если вы выбрали плохую, очень ветреную погоду, и она мешала вам равномерно покрыть куст средством во время опрыскивания, или вы слишком небрежно относитесь к этому вопросу - типа, побрызгали сверху и пусть так и будет, - то вы лишь потратили деньги на препарат и свое время, а результата не будет никакого. Одна качественная обработка намного лучше, чем пять обработок на скорую руку", - убежден специалист.

Смотрите видео о том, как правильно опрыскивать смородину:

Как бороться с почковым клещом на смородине

В то же время агроном отдельно выделяет одного вредителя, для которого описанный осенний способ имеет существенное ограничение. Речь идет о почковом клеще, который находится внутри растительных почек и поэтому остается защищенным от внешнего воздействия.

Обнаружить проблему можно по внешнему виду куста при осмотре.

"Вы увидите, что почки необычно круглые. Зимой они должны быть более плотными, а если почки, особенно на верхушках, округлые, как будто немного припухшие, то их поразил клещ - он сидит внутри", - отмечает агроном.

Для борьбы именно с этим видом вредителя, по словам Игоря, требуется другое время и отдельный подход.

"Именно с почкистым клещом мы должны бороться только ранней весной или летом, когда он выходит из почек, и уже уничтожать его специальными средствами для борьбы с клещами", - подчеркивает специалист.

Секреты урожая смородины и крыжовника
Секреты урожая смородины и крыжовника / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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