Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда

Эксперты назвали условия, которые привлекают насекомых внутрь дома, и перечислили эффективные средства.

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Как избавиться от сверчков, обитающих в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает присутствие сверчков в жилище

Как герметизация окон снижает риск

Сверчки в доме могут сильно удивить. Проблема в том, что их очень хорошо слышно ночью, но увидеть крайне трудно. Кроме того, таких незваных гостей довольно сложно прогнать.

Главред решил разобраться, как избавиться от сверчков в доме.

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Почему сверчки появляются в доме

Постоянная влажность в помещении - решающий фактор, из-за которого сверчки селятся в жилище, и само появление насекомых является скорее индикатором состояния дома, чем угрозой для здоровья жильцов, пишет Infobae.

Насекомые проникают внутрь через щели, неплотно закрытые двери и окна или, ориентируясь на свет, оставленный включенным на ночь. Чаще всего насекомые попадают в помещения осенью, когда температура на улице снижается.

Где могут поселиться сверчки

Домовой сверчок способен перезимовать возле каминов, печей, водонагревателей или систем отопления - там он получает сочетание тепла и влаги, достаточное для поддержания активности в течение нескольких месяцев.

Отдельная проблема - текстиль. Риск повреждений возрастает, если на вещах есть пятна пота, остатки еды или напитков, которые непосредственно привлекают насекомых. Наиболее уязвимы хлопок, лен, шерсть, шелк и мех: во время питания насекомые стирают волокна, и на ткани остаются заметные шероховатые участки.

Как бороться с сверчками

Сверчков отпугивает аромат масел перечной мяты, розмарина и корицы. Ключевой нюанс - концентрация: чем выше доза масла, тем сильнее отпугивающий эффект.

Для тех насекомых, которые уже находятся в доме, самым эффективным и наименее токсичным способом избавления является обычный пылесос.

Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

Как уберечь дом от сверчков

Чтобы уберечь дом от сверчков, нужно проверить, плотно ли прилегают и исправно ли закрываются двери, а также заменить изношенные уплотнители.

Щели вокруг окон подвала, вентиляционных отверстий сушильных машин и мест прохождения труб или кабелей нужно заделать монтажной пеной.

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Об источнике: Infobae Infobae - это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании расположена в Буэнос-Айресе. Компания открыла издания в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.

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