Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда

Мария Николишин
10 сентября 2026, 18:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты назвали условия, которые привлекают насекомых внутрь дома, и перечислили эффективные средства.
Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда
Как избавиться от сверчков, обитающих в доме / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означает присутствие сверчков в жилище
  • Как герметизация окон снижает риск

Сверчки в доме могут сильно удивить. Проблема в том, что их очень хорошо слышно ночью, но увидеть крайне трудно. Кроме того, таких незваных гостей довольно сложно прогнать.

Главред решил разобраться, как избавиться от сверчков в доме.

видео дня

Почему сверчки появляются в доме

Постоянная влажность в помещении - решающий фактор, из-за которого сверчки селятся в жилище, и само появление насекомых является скорее индикатором состояния дома, чем угрозой для здоровья жильцов, пишет Infobae.

Насекомые проникают внутрь через щели, неплотно закрытые двери и окна или, ориентируясь на свет, оставленный включенным на ночь. Чаще всего насекомые попадают в помещения осенью, когда температура на улице снижается.

Где могут поселиться сверчки

Домовой сверчок способен перезимовать возле каминов, печей, водонагревателей или систем отопления - там он получает сочетание тепла и влаги, достаточное для поддержания активности в течение нескольких месяцев.

Отдельная проблема - текстиль. Риск повреждений возрастает, если на вещах есть пятна пота, остатки еды или напитков, которые непосредственно привлекают насекомых. Наиболее уязвимы хлопок, лен, шерсть, шелк и мех: во время питания насекомые стирают волокна, и на ткани остаются заметные шероховатые участки.

Как бороться с сверчками

Сверчков отпугивает аромат масел перечной мяты, розмарина и корицы. Ключевой нюанс - концентрация: чем выше доза масла, тем сильнее отпугивающий эффект.

Для тех насекомых, которые уже находятся в доме, самым эффективным и наименее токсичным способом избавления является обычный пылесос.

Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда
Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

Как уберечь дом от сверчков

Чтобы уберечь дом от сверчков, нужно проверить, плотно ли прилегают и исправно ли закрываются двери, а также заменить изношенные уплотнители.

Щели вокруг окон подвала, вентиляционных отверстий сушильных машин и мест прохождения труб или кабелей нужно заделать монтажной пеной.

Читайте также:

Об источнике: Infobae

Infobae - это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании расположена в Буэнос-Айресе.

Компания открыла издания в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
насекомые лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

19:19Украина
Реактивные дроны атакуют Киев, есть прилет: что известно

Реактивные дроны атакуют Киев, есть прилет: что известно

19:07Война
РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля

РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля

17:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Последние новости

19:25

Что посеять после картофеля, чтобы весной было меньше работы: какой сидерат выбрать

19:19

У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

19:10

Украине грозит волна увольнений: Андрусив рассказал, как спасти бизнесмнение

19:07

Реактивные дроны атакуют Киев, есть прилет: что известно

18:51

Угроза отключения отопления зимой: эксперт назвал уязвимые районы Киева

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
18:37

Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда

18:36

Орхидея отблагодарит роскошными цветами: домашняя подкормку из двух ингредиентов

18:26

Цены на продукты в Украине резко вырастут: какие товары могут исчезнуть с полок

18:17

Картофель сохранится свежим втрое дольше: о простой хитрости знают единицыВидео

Реклама
17:54

Защита почвы на зиму: чем засеять или укрыть огород в сентябре

17:47

РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля

17:44

Меньше денег и дел в судах: за год руководства Цивинского ключевые показатели БЭБ резко ухудшились, но Кабмин затягивает аудит

17:40

"Любая империя заканчивает одинаково", — Буданов сравнил Россию с разбитым автомобилем Брежнева

17:38

Много раненых, есть погибшие: РФ атаковала ТРЦ в Павлограде, что известно о последствияхФото

17:27

На "Золотых Воротах" есть секретная мозаика: что украинские мастера скрыли от СССР и гдеВидео

17:11

Песков заявил о желании РФ "как можно скорее урегулировать войну", но есть нюанс

17:09

Ошибка садоводов: 7 растений, которые нельзя оставлять без воды осенью

16:53

Когда обрезать малину, чтобы не потерять весь урожай: основные правилаВидео

16:49

Срубил — и снова растёт: какое дерево посадить, чтобы сэкономить на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Овнам - поспешить, Ракам - просить

Реклама
16:35

"Дрон едва не сбил самолет Зеленского": что реально произошло в Молдове, новые детали

16:27

"Дошли до предела": украинцев предупредили о задержках зарплат и соцвыплат

16:16

РФ может остановить удары по Украине: названо условие воздушного перемирия

16:03

Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода

15:56

Принц Уильям начал охоту во дворце после возвращения Гарри

15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: новый курс валют на 11 сентября

15:42

Настолько комфортно: Петрожицкая назвала любимого актера для интимных сцен

15:28

Китайский гороскоп на завтра, 11 сентября: Собакам - харизма, Быкам - баланс

15:19

Учёные назвали самое красивое в мире мужское имя: какие есть украинские аналоги

15:19

Смородина отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать осенью

14:50

Трампа раздражает позиция Путина: эксперт раскрыл закулисные детали переговоров

14:34

Россия нанесла двойной удар по заводу корпорации США в Днепре, есть погибшиеФото

14:07

Переговоры затянутся: Клочок назвал причину и возможные сроки новой встречи

13:58

С какой одеждой нельзя стирать полотенца: ошибка, из-за которой портятся вещи

13:36

Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд

13:10

Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии – Генштаб

12:52

Что посадить после огурцов осенью: грядка отблагодарит щедрым урожаем

12:51

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

12:44

Новолуние 11 сентября принесет 3 знакам зодиака невероятный финансовый успех: кому повезет

12:23

Кремль может открыть новый фронт: как РФ тестирует красные линии НАТО

Реклама
12:21

Курс доллара и евро может измениться: банкир озвучил прогноз на 14-20 сентября

12:11

Пересоленный суп можно спасти без добавления воды или картофеля: секретный трюк

12:05

Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

12:00

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

11:24

Опытные хозяйки ставят пластиковую бутылку над сливом раковины – для чего

11:05

Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозренииФото

10:49

РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробностиФото

10:38

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:32

Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

10:28

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять