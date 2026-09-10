Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда

Вы узнаете:
- Что означает присутствие сверчков в жилище
- Как герметизация окон снижает риск
Сверчки в доме могут сильно удивить. Проблема в том, что их очень хорошо слышно ночью, но увидеть крайне трудно. Кроме того, таких незваных гостей довольно сложно прогнать.
Главред решил разобраться, как избавиться от сверчков в доме.
Почему сверчки появляются в доме
Постоянная влажность в помещении - решающий фактор, из-за которого сверчки селятся в жилище, и само появление насекомых является скорее индикатором состояния дома, чем угрозой для здоровья жильцов, пишет Infobae.
Насекомые проникают внутрь через щели, неплотно закрытые двери и окна или, ориентируясь на свет, оставленный включенным на ночь. Чаще всего насекомые попадают в помещения осенью, когда температура на улице снижается.
Где могут поселиться сверчки
Домовой сверчок способен перезимовать возле каминов, печей, водонагревателей или систем отопления - там он получает сочетание тепла и влаги, достаточное для поддержания активности в течение нескольких месяцев.
Отдельная проблема - текстиль. Риск повреждений возрастает, если на вещах есть пятна пота, остатки еды или напитков, которые непосредственно привлекают насекомых. Наиболее уязвимы хлопок, лен, шерсть, шелк и мех: во время питания насекомые стирают волокна, и на ткани остаются заметные шероховатые участки.
Как бороться с сверчками
Сверчков отпугивает аромат масел перечной мяты, розмарина и корицы. Ключевой нюанс - концентрация: чем выше доза масла, тем сильнее отпугивающий эффект.
Для тех насекомых, которые уже находятся в доме, самым эффективным и наименее токсичным способом избавления является обычный пылесос.
Как уберечь дом от сверчков
Чтобы уберечь дом от сверчков, нужно проверить, плотно ли прилегают и исправно ли закрываются двери, а также заменить изношенные уплотнители.
Щели вокруг окон подвала, вентиляционных отверстий сушильных машин и мест прохождения труб или кабелей нужно заделать монтажной пеной.
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Об источнике: Infobae
Infobae - это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании расположена в Буэнос-Айресе.
Компания открыла издания в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.
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