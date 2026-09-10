Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

Армии РФ удалось расширить зону контроля на Константиновском направлении.

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Продвижение врага в районе Константиновки и Червоного / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Российские войска продвинулись на Константиновском направлении

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 10 сентября.

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Где продвинулся враг

Согласно обновленной карте боевых действий, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Константиновки.

Враг продвинулся вблизи Константиновки / Фото: DeepState

Кроме того, оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины Краматорского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Константиновки и Червоного", - говорится в сообщении.

Продвижение оккупантов вблизи Червоного / Фото: DeepState

Ситуация на Константиновском направлении - данные от Генштаба

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Константиновском направлении зафиксировано 7 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Долгой Балки.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, 9 сентября аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась на Константиновском и Покровском направлениях.

Как ранее писал Главред, российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На этом фоне осенью на этом участке фронта могут развернуться одни из самых интенсивных боев года. Для нового руководства Вооруженных сил Украины предстоящая кампания станет серьезным испытанием, пишет Reuters.

Кроме того, после нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса вернули под свой контроль более 200 квадратных километров территории - это больше, чем площадь Одессы, которая составляет 162,4 км².

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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