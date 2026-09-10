Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката

Анна Ярославская
10 сентября 2026, 09:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но установил для новых заявителей требование подтверждать воинские обязанности.
Беженцы, Евросоюз
Временную защиту для укаринцев продлили до 4 марта 2028 года / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Вадефуль: Берлин знает, кто из украинцев живет в Германии
  • Адвокат Демченко называет это заявление популизмом
  • Мобилизация за границей не проводится, нужны соглашения

Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину, а Берлин готов помочь Киеву установить личности таких граждан - такую позицию озвучил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль.

Как сообщает Reuters, свою инициативу министр обосновал объемом административной информации, которой уже располагает немецкое государство.

видео дня

"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает помощь по социальному обеспечению, кто здесь зарегистрирован и у кого есть разрешение на проживание", - сказал Вадефуль.

Министр отдельно подчеркнул, что Берлин готов поделиться этими сведениями с украинской стороной, чтобы та могла установить круг таких лиц.

По официальным данным немецких органов власти, на конец прошлого года в Германии находилось около 328 тысяч украинских мужчин.

Новое условие для заявителей в ЕС

Заявление министра прозвучало на фоне изменения правового режима для украинцев в Евросоюзе. Ранее в Официальном журнале ЕС опубликовано решение Совета Европейского Союза, которое продлевает временную защиту для тех, кто выехал из-за российской полномасштабной агрессии, еще на год - до 4 марта 2028 года. Документ вступил в силу 5 августа 2026-го.

При этом для новых заявителей появился дополнительный фильтр: статус не получат те, кто не сможет подтвердить выполнение воинских обязанностей согласно украинскому законодательству. В решении говорится, что требование вводят с учетом текущих оборонных потребностей Украины, а государства-члены смогут требовать соответствующие документы или иные доказательства.

"Временную защиту следует предоставлять только лицам, которые могут предоставить компетентным органам государства-члена доказательства того, что они, где это возможно, выполняют свои воинские обязательства", - указано в решении Совета ЕС.

Ограничение касается исключительно заявлений, поданных после вступления решения в силу. На украинцев, которые уже пользуются временной защитой в государстве-члене ЕС и непрерывно сохраняют этот статус, новые правила не распространяются.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

"Просто так передать по запросу Украины нельзя"

Практический вес заявления главы немецкого МИД ставит под сомнение адвокат Юрий Демченко, специализирующийся в том числе на законодательстве Германии. В комментарии для ТСН он связывает риторику министра с электоральным циклом в ФРГ.

"Это политический популизм, который не имеет ничего общего с реальностью, поскольку недавно были выборы", - убежден Демченко.

Ключевое препятствие, по мнению адвоката, лежит в плоскости обработки информации о гражданах. Он подчеркивает, что даже при наличии политической воли механизм не запускается автоматически.

"Здесь есть законодательство о защите персональных данных. Просто так взять и передать по запросу Украины нельзя. Нужна процедура. А вот вопрос депортации здесь не стоит", - указывает он.

Не меняет ситуации и сам факт установления места нахождения человека, поскольку украинская сторона об этом в большинстве случаев уже осведомлена. Демченко обращает внимание, что немало его клиентов при обновлении военно-учетных данных в "Резерв+" самостоятельно указывали зарубежный адрес проживания - именно для того, чтобы ТЦК не присылали штрафы по ошибке.

"Мобилизация продолжается только на территории Украины, за границей она не может происходить", - подчеркивает адвокат.

Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Юридический инструментарий для принудительного возвращения тоже отсутствует: между Киевом и Берлином действуют соглашения, но ни одно из них не предусматривает передачу человека из-за невыполнения воинских обязанностей. Вернуть лицо из ФРГ в Украину можно лишь за нарушение им закона на немецкой территории, отмечает Демченко.

Теоретически изменения возможны, однако их реализация на практике выглядит маловероятной из-за темпов европейского нормотворчества.

"Для этого нужно переписать европейское законодательство, немецкое, нужно подписать соглашения. С учетом того, как в Европе происходит нормотворческая деятельность, может пройти 2-3 года", - добавил адвокат.

Украинские беженцы за рубежом - новости

Как писал Главред, в начале июня стало известно, что Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину.

Другие новости:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация новости Германии беженцы новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:38Фронт
ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

10:28Война
Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Последние новости

10:38

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:32

Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

10:28

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

09:59

Гороскоп на завтра, 11 сентября: Ракам — срыв планов, Водолеям — испытания

09:54

Визит Зеленского в Канаду: с чем прилетел президент и чего ждать от встреч

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
09:46

Можно ли стирать белые вещи вместе с цветными: эксперт дала неожиданный совет

09:38

Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

09:25

Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката

09:02

Круче моркови по-корейски: вкусный салат за 5 минут из четырех ингредиентов

Реклама
08:34

Украина хочет принудить Путина к переговорам: СМИ узнали о новой стратегии Киева

08:11

Дроны долетели до Дагестана: под ударом - морской порт в Махачкале

08:10

Ловушка "энергетического перемирия": Денисенко рассказал о коварном условии Кремлямнение

07:57

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

07:20

Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

06:49

В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателяФото

05:48

Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши

05:11

Гаджет из СССР размером с спичечную коробку: почему он стал мировой сенсацией

04:32

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросеВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на самокате за 37 с

03:54

Россия украла свой государственный флаг: где настоящая родина триколора

Реклама
03:33

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

02:59

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

02:30

Как приготовить травяной мед: три проверенных рецепта для сна и иммунитета

01:56

Зачем оставлять гвоздику под кроватью: трюк решает сразу несколько проблем

01:13

РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

00:02

Как быстро отмыть руки после грецких орехов: хитрость, о которой мало кто знает

09 сентября, среда
23:16

Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире

22:45

Сочи сотрясается от мощных взрывов: порт охватило пламя, поднимается густой дым

22:30

Пугающие изменения: звезда "Сватов" испугал своим изможденным видом

22:26

Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд

21:46

Застарелый жир с вытяжки исчезнет в считанные минуты: поможет простой домашний раствор

21:45

Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

21:40

Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

21:23

Привлекут деньги и прогонят беду: какие деревья нужно посадить возле дома

21:05

Зачем наклеивать скотч на шину автомобиля: секретный лайфхак опытных водителей

20:47

Сеньйора 115 килограм: женщина покорила судей "Україна має талант" танцем животаВидео

20:34

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

20:32

РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

20:26

Apple представила iPhone 18 и другие новинки: что изменилось и сколько они стоят

20:22

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Реклама
20:15

Замена Уиткоффа и Кушнера: кто может представлять США на переговорах с Путиным

20:10

Российские "Молнии" стали сложнее для обнаружения: "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:41

Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почемуВидео

19:35

Москитная сетка засияет чистотой: как быстро помыть ее без снятия

19:17

Дроны достали цель за 3200 км: Fire Point заявила о рекордном ударе по РФ

19:10

Кремль собрался перекроить Германию: Эйдман о плане Путинамнение

18:59

Улитки исчезнут и не вернутся: какое растение отпугивает их лучше, чем химияВидео

18:56

Встреча с прошлым — сентябрь 2026 года изменит жизнь 5 знаков зодиака

18:56

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: что происходит на фронте

18:36

Украина показала новую ракету для "Ольхи": на что способен боеприпас

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять