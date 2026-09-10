Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката

Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но установил для новых заявителей требование подтверждать воинские обязанности.

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Временную защиту для укаринцев продлили до 4 марта 2028 года / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Ключевые тезисы:

Вадефуль: Берлин знает, кто из украинцев живет в Германии

Адвокат Демченко называет это заявление популизмом

Мобилизация за границей не проводится, нужны соглашения

Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину, а Берлин готов помочь Киеву установить личности таких граждан - такую позицию озвучил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль.

Как сообщает Reuters, свою инициативу министр обосновал объемом административной информации, которой уже располагает немецкое государство.

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"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает помощь по социальному обеспечению, кто здесь зарегистрирован и у кого есть разрешение на проживание", - сказал Вадефуль.

Министр отдельно подчеркнул, что Берлин готов поделиться этими сведениями с украинской стороной, чтобы та могла установить круг таких лиц.

По официальным данным немецких органов власти, на конец прошлого года в Германии находилось около 328 тысяч украинских мужчин.

Новое условие для заявителей в ЕС

Заявление министра прозвучало на фоне изменения правового режима для украинцев в Евросоюзе. Ранее в Официальном журнале ЕС опубликовано решение Совета Европейского Союза, которое продлевает временную защиту для тех, кто выехал из-за российской полномасштабной агрессии, еще на год - до 4 марта 2028 года. Документ вступил в силу 5 августа 2026-го.

При этом для новых заявителей появился дополнительный фильтр: статус не получат те, кто не сможет подтвердить выполнение воинских обязанностей согласно украинскому законодательству. В решении говорится, что требование вводят с учетом текущих оборонных потребностей Украины, а государства-члены смогут требовать соответствующие документы или иные доказательства.

"Временную защиту следует предоставлять только лицам, которые могут предоставить компетентным органам государства-члена доказательства того, что они, где это возможно, выполняют свои воинские обязательства", - указано в решении Совета ЕС.

Ограничение касается исключительно заявлений, поданных после вступления решения в силу. На украинцев, которые уже пользуются временной защитой в государстве-члене ЕС и непрерывно сохраняют этот статус, новые правила не распространяются.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

"Просто так передать по запросу Украины нельзя"

Практический вес заявления главы немецкого МИД ставит под сомнение адвокат Юрий Демченко, специализирующийся в том числе на законодательстве Германии. В комментарии для ТСН он связывает риторику министра с электоральным циклом в ФРГ.

"Это политический популизм, который не имеет ничего общего с реальностью, поскольку недавно были выборы", - убежден Демченко.

Ключевое препятствие, по мнению адвоката, лежит в плоскости обработки информации о гражданах. Он подчеркивает, что даже при наличии политической воли механизм не запускается автоматически.

"Здесь есть законодательство о защите персональных данных. Просто так взять и передать по запросу Украины нельзя. Нужна процедура. А вот вопрос депортации здесь не стоит", - указывает он.

Не меняет ситуации и сам факт установления места нахождения человека, поскольку украинская сторона об этом в большинстве случаев уже осведомлена. Демченко обращает внимание, что немало его клиентов при обновлении военно-учетных данных в "Резерв+" самостоятельно указывали зарубежный адрес проживания - именно для того, чтобы ТЦК не присылали штрафы по ошибке.

"Мобилизация продолжается только на территории Украины, за границей она не может происходить", - подчеркивает адвокат.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Юридический инструментарий для принудительного возвращения тоже отсутствует: между Киевом и Берлином действуют соглашения, но ни одно из них не предусматривает передачу человека из-за невыполнения воинских обязанностей. Вернуть лицо из ФРГ в Украину можно лишь за нарушение им закона на немецкой территории, отмечает Демченко.

Теоретически изменения возможны, однако их реализация на практике выглядит маловероятной из-за темпов европейского нормотворчества.

"Для этого нужно переписать европейское законодательство, немецкое, нужно подписать соглашения. С учетом того, как в Европе происходит нормотворческая деятельность, может пройти 2-3 года", - добавил адвокат.

Украинские беженцы за рубежом - новости

Как писал Главред, в начале июня стало известно, что Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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