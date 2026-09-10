Гаджет из СССР размером с спичечную коробку: почему он стал мировой сенсацией

Вы узнаете:
- Какой советский гаджет был меньше спичечной коробки
- Чем "Микро" поразил американских инженеров
- Кому Хрущев дарил миниатюрные приемники
Радиоприемник размером 43×30×7,5 мм - меньше спичечной коробки - стал для СССР главным экспортным доказательством технологической мощи: в 1964 году устройство "Микро" представили на съезде радиоинженеров в США, после чего о нем заговорили за пределами Союза, сообщает Oboz.ua.
Внутри крошечного корпуса инженеры разместили шесть транзисторов, а слушать передачи можно было через миниатюрный наушник. Это не был выставочный макет: от небольшого аккумулятора устройство работало около 12 часов.
Разработку создали в Зеленограде в начале 1960-х - именно тогда советская микроэлектроника только формировалась как отрасль. Задачу ставили прямо: показать, насколько компактной может быть электроника.
Чем "Микро" поразил американцев
Миниатюрный приемник привлек на американском съезде значительное внимание специалистов - их удивило сочетание размеров корпуса и реальной работоспособности. Впоследствии информация о новинке дошла и до прессы.
По воспоминаниям директора НИИ микроприборов Игоря Букреева, известность устройства за рубежом обеспечила именно презентация в Соединенных Штатах.
Одна из характеристик приемника неожиданно лучше всего проявилась в Нью-Йорке. Чувствительная настройка и хорошая избирательность позволяли различать станции с близкими частотами, тогда как в советском эфире это преимущество почти не ощущалось - доступных станций было относительно немного.
Продажи в Европе и подарки Хрущева
После презентации в США приемник вышел на европейский рынок: его продавали, в частности, во Франции и Великобритании, а участники разработки отмечают довольно высокий спрос.
Производство расширялось. На заводе "Ангстрем" изготовили десятки тысяч таких приемников, после чего выпуск продолжили на другом предприятии, а часть продукции отправляли за границу.
Параллельно "Микро" выполнял и представительскую функцию. Подобные приемники Никита Хрущев брал с собой в зарубежные поездки и мог дарить их иностранным политикам и представителям королевских семей.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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