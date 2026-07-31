Почему водители в СССР массово хранили в багажнике линолеум: ответ удивит многих

Конечно, линолеум был не в каждой машине, но многие водители действительно возили с собой что-то подобное: линолеум, картон или фанеру.

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В СССР водители хранили в багажнике линолеум / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

Вы узнаете

Почему в багажнике советского автомобиля лежал линолеум

Как это влияло на прогрев двигателя и работу печки

Почему антифриз приходилось заменять водой

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Кусок линолеума в багажнике советского автомобиля был не забытым остатком ремонта, а сезонным техническим приспособлением: зимой его устанавливали спереди, перед радиатором, чтобы частично перекрыть поток холодного воздуха во время движения. Такая самодельная защита помогала двигателю быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло, пишет Oboz.ua.

Практика была настолько распространенной, что вышла за пределы "гаражного" фольклора: инструкции по правильному монтажу таких экранов печатали профильные издания, в частности журнал "За рулем" еще в 1958 году. Вместе с линолеумом в дело шли картон и фанера - всё, что плотно держалось и не разваливалось от влаги.

Проблема заключалась в конструкции, а не в находчивости водителей

Причина массовой самодельной практики заключалась в самих машинах. Системы охлаждения тех лет работали неэффективно, а вентилятор нередко крутился постоянно, поэтому на трассе двигатель мог вообще не достичь рабочей температуры.

Уменьшение обдува радиатора давало сразу два эффекта: двигатель работал стабильнее, а печка начинала реально обогревать салон. Заводские утеплительные чехлы существовали, но достать их могли далеко не все, поэтому автовладельцы обходились подручными материалами. Линолеум для этого подходил лучше всего - плотный, устойчивый к намоканию и его легко подрезать под нужный размер.

Вода вместо антифриза и почему этот метод ушёл в прошлое

Этот приём часто связывают с ещё одной особенностью той эпохи - заливкой в систему охлаждения обычной воды вместо специальных жидкостей, которые формально существовали, но были дефицитом. Однако линолеум от замерзания не спасал: он лишь удерживал тепло, пока двигатель работал, а после поездки воду всё равно сливали, чтобы не повредить двигатель.

Главной функцией такого "аксессуара" был именно контроль обдува, а не борьба с морозом как таковым. В современных автомобилях этот метод уже не работает: температурой управляет электроника, и излишнее перекрытие радиатора может скорее навредить, чем помочь.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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